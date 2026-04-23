పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంపును కొట్టిపారేసిన కేంద్రం
ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం జరుగుతుంది. ఇందులో తమిళనాడులో ఒకే దశలో, వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో తొలి దశ పోలింగ్ సాగుతోంది. ఈ ఎన్నికల తర్వాత దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను భారీగా పెంచబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై కేంద్రం ఖండించింది. పెట్రోల్ ధరల పెంపు ప్రతిపాదన ఏదీ లేదన్నారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత లీటరు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రూ.25 నుంచి రూ.28 మేరకు పెరగొచ్చంటూ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. వీటిపై కేంద్రం స్పందించింది. అలాంటి ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని తెలిపింది. ఈ మేరకు కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయంటూ జరుగుతున్న ప్రచారం అవాస్తవం. ప్రస్తుతం అలాంటి ప్రతిపాదనేదీ పరిశీలనలో లేదు అని పేర్కొంది.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయంటూ కోటక్ ఇన్స్ట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ పేర్కొంది. ఏప్రిల్ 29న పోలింగ్ అనంతరం ఈ పెంపు ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడింది. అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో పెంపు ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం దీనిపై వివరణ ఇచ్చింది.
గత నాలుగేళ్లలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను సవరించలేదని గుర్తు చేసింది. అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరిగినా ఆ భారం ప్రజలపై పడకుండా ప్రభుత్వం, చమురు సంస్థలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని తెలిపింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధానికి ముందు 70 డాలర్లుగా ఉన్న బ్యారెల్ చమురు ధర ప్రస్తుతం 100 డాలర్ల పైనే ట్రేడవుతోంది.