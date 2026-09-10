స్కేలబుల్ యూజ్డ్ ఆయిల్ రీసైక్లింగ్: పెట్రోనాస్ లూబ్రికెంట్స్ ఇండియా, టాటా మోటార్స్ మధ్య భాగస్వామ్యం
పెట్రోనాస్ లూబ్రికెంట్స్ ఇండియా, పెట్రోనాస్ గ్రూప్లో భాగం, అధునాతన ఆటోమోటివ్ మరియు పారిశ్రామిక లూబ్రికెంట్ టెక్నాలజీలో విశ్వసనీయమైన పేరు, అలాగే టాటా మోటార్స్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వాణిజ్య వాహన తయారీ సంస్థ, వాడిన ఆటోమోటివ్ లూబ్రికెంట్ల బాధ్యతాయుత సేకరణ, రీసైక్లింగ్ కోసం ఒక అవగాహన ఒప్పందం(MoU)పై సంతకాలు చేశాయి. ఈ రెండు కంపెనీలు మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఏకకాలంలో ఒక క్రమబద్ధమైన, విస్తరించదగిన యూజ్డ్ ఆయిల్ రీసైక్లింగ్ నమూనాను పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా అమలు చేయనున్నాయి.
కీలకమైన సుస్థిరత సవాలుకు పరిష్కారం చూపే లక్ష్యంతో, ఈ భాగస్వామ్యం రెండు పరిశ్రమల అగ్రగామి సంస్థల పరస్పర పూరక బలాలను ఒకచోటకు తీసుకువస్తుంది. అదే సమయంలో, భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న విస్తరిత ఉత్పత్తిదారు బాధ్యత (EPR) ఫ్రేమ్వర్క్కు అనుగుణంగా వ్యవహరించేందుకు ఈ కార్యక్రమం మద్దతు అందిస్తుంది. తద్వారా దేశం వలయాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ (Circular Economy) దిశగా సాగుతున్న ప్రయత్నాలను మరింత బలోపేతం చేయడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభిస్తూ, శ్రీ బినూ చాందీ, ఇండియా ఎండీ, పెట్రోనాస్ లూబ్రికెంట్స్ ఇండియా, “పునఃశుద్ధి చేసిన బేస్ ఆయిల్ను తిరిగి తుది కందెనల తయారీలో వినియోగించినప్పుడే, వాడిన నూనెకు సంబంధించి నిజమైన వలయాకార ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధించే దిశగా ముందుకు సాగగలుగుతాం. టాటా మోటార్స్తో మా భాగస్వామ్యం, వాడిన నూనె కోసం విస్తరించదగిన వలయాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ నమూనాను రూపొందించడంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. అదే సమయంలో, మా కార్యకలాపాలన్నింటిలో కార్బన్ ఉద్గారాలను గణనీయంగా తగ్గించేందుకు మేము చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఇది మా ఛానల్ నెట్వర్క్ బలాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది,” అని అన్నారు.
“టాటా మోటార్స్లో, సుస్థిరతను ప్రోత్సహించే కార్యక్రమాలు, భాగస్వామ్యాలు వలయాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ సూత్రాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంతో పాటు, ఆటోమోటివ్ విలువ గొలుసు అంతటా అర్థవంతమైన పర్యావరణ ప్రభావాన్ని సృష్టించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. పెట్రోనాస్ లూబ్రికెంట్స్ ఇండియాతో మా సహకారం ద్వారా, వాడిన ఆటోమోటివ్ లూబ్రికెంట్లను సేకరించడం, పునరుద్ధరించడం, రీసైకిల్ చేయడం కోసం ఒక క్రమబద్ధమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసే దిశగా మేము ముఖ్యమైన ముందడుగు వేస్తున్నాము.
ఈ పైలట్ కార్యక్రమం బాధ్యతాయుతమైన వనరుల నిర్వహణ పట్ల మా నిబద్ధతకు అనుగుణంగా ఉండటంతో పాటు, భారతదేశ విస్తృత సుస్థిరత లక్ష్యాలకు కూడా మద్దతు అందిస్తుంది. మా రెండు సంస్థల పరస్పర పూరక బలాలు, నైపుణ్యాలను ఒకచోట చేర్చడం ద్వారా, దీర్ఘకాలిక విలువను సృష్టించగల, పరిశ్రమవ్యాప్తంగా పురోగతికి దోహదపడగల విస్తరించదగిన యూజ్డ్ ఆయిల్ రీసైక్లింగ్ నమూనా సాధ్యాసాధ్యాలను అంచనా వేయడం మా లక్ష్యం,” అని శ్రీ విక్రమ్ అగర్వాల్, స్పేర్స్ మరియు నాన్-వెహికల్ బిజినెస్ హెడ్, టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్ అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం ప్రమాదకర వ్యర్థాలుగా వర్గీకరించబడిన వాడిన లూబ్రికెంట్ల నిర్వహణ కోసం సేకరణ, నిల్వ నుంచి రీసైక్లింగ్ వరకు ప్రతి దశను గుర్తించగలిగేలా ఒక క్రమబద్ధమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో వాడిన నూనెను అధిక నాణ్యత కలిగిన రీ-రిఫైన్డ్ బేస్ ఆయిల్గా మార్చే అవకాశం ఉంటుంది. పైలట్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా, పెట్రోనాస్ లూబ్రికెంట్స్ ఇండియా అధీకృత, ప్రత్యేక సేకరణ వ్యవస్థల ద్వారా వాడిన లూబ్రికెంట్లను సేకరించి, తరలించే ప్రక్రియను చేపట్టనుంది. తద్వారా సేకరించిన లూబ్రికెంట్లు అధీకృత, నమోదిత రీసైక్లర్లకు మాత్రమే చేరేలా నిర్ధారిస్తుంది.
మరోవైపు, టాటా మోటార్స్ తన విస్తృతమైన అధీకృత సర్వీస్ నెట్వర్క్ను వినియోగించి, వాడిన లూబ్రికెంట్ల క్రమబద్ధమైన సేకరణకు సహకరించడంతో పాటు, మొత్తం వ్యవస్థలో బాధ్యతాయుతమైన పారవేత విధానాలను ప్రోత్సహిస్తుంది. వనరుల వినియోగ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, పర్యావరణంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని తగ్గించడం ద్వారా, ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణకు ప్రమాణాలను మరింత బలోపేతం చేయడం, అలాగే వలయాకార, వనరుల-సమర్థవంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు భారతదేశం సాగుతున్న విస్తృత పరివర్తనకు మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.