పరిశ్రమ ప్రమాణాలను పెంచుతూ రికార్డు స్థాయిలో ముగిసిన ఫార్మా ప్రో అండ్ ప్యాక్ ఎక్స్పో 2026
హైదరాబాద్: మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా, ఇండియన్ ఫార్మా మెషినరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్(ఐపీఎంఎంఏ) సంయుక్తంగా హైదరాబాద్లోని హైటెక్స్లో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన 'ఫార్మా ప్రో అండ్ ప్యాక్ ఎక్స్పో 2026' విజయవంతంగా ముగిసింది. నూతన సాంకేతికతల ప్రదర్శన, ఉత్పత్తుల ఆవిష్కరణలు, వ్యాపార సమావేశాలు, పరిశ్రమకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఎక్స్ఛేంజ్తో సాగిన ఈ ఎక్స్పో, మునుపటి ఎడిషన్ల కంటే అతిపెద్దదిగా నిలిచి సరికొత్త బెంచ్మార్క్ను సృష్టించింది.
హైటెక్స్లోని మొత్తం ఏడు హాళ్లలో 35,000 చదరపు మీటర్లకు పైగా విస్తరించిన ఈ ఎక్స్పోలో 353 ఎగ్జిబిటింగ్ బ్రాండ్లు పాల్గొనగా, 19,206 మంది సందర్శకులు విచ్చేశారు. భారీ వృద్ధి, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యం గత ఎడిషన్తో పోలిస్తే ఎగ్జిబిషన్ స్థలం 30 శాతం పెరగ్గా, సందర్శకుల సంఖ్యలో 100 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదైంది. కెనడా, జర్మనీ, ఇటలీ, జపాన్, సింగపూర్, అమెరికా, యూకే, యూఏఈ సహా 30కి పైగా దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఒకే వేదికపై సాంకేతికతలను మదింపు చేయడానికి, నిర్ణయాధికారులతో సమావేశమవడానికి, వ్యాపార చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఈ వేదిక విశేషంగా ఉపయోగపడింది.
మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా సీఈఓ భూపిందర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. పాల్గొన్న వారి సంఖ్య, వ్యాపార చర్చల నాణ్యత మరియు దేశవిదేశీ కొనుగోలుదారుల రాక ఈ ప్లాట్ఫారమ్ స్థాయిని మరింత పెంచాయి. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఫార్మా పరిశ్రమ క్యాలెండర్లో ఇదొక ముఖ్యమైన వేదికగా స్థిరపడుతుంది అని పేర్కొన్నారు.
వ్యాపార, సాంకేతిక నిర్ణయాలకు సమగ్ర వేదిక
ఈ ఎక్స్పోలో ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రాసెసింగ్ మెషినరీ, ప్యాకేజింగ్ సిస్టమ్స్, ఆటోమేషన్, క్వాలిటీ-కంట్రోల్, సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫారమ్లు, డిజిటల్ టెక్నాలజీలను ప్రదర్శించారు. 120కి పైగా కొత్త ఉత్పత్తులు, సాంకేతికతలు ఇక్కడ లాంచ్ అయ్యాయి. సాఫ్ట్వేర్, డిజిటల్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్ల భాగస్వామ్యం ఆధునిక ఫార్మా తయారీలో డేటా ఇంటిగ్రేషన్, డిజిటల్ క్వాలిటీ సిస్టమ్స్ వినియోగం పెరుగుతోందని స్పష్టం చేసింది.
విదేశీ కంపెనీలు భారతీయ కొనుగోలుదారులకు తమ టెక్నాలజీలను ప్రదర్శించడానికి ఏర్పాటు చేసిన ఇంటర్నేషనల్ పెవిలియన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ ఎక్స్పోకు ముందు చండీగఢ్, అహ్మదాబాద్, ఇండోర్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్లలో నిర్వహించిన రోడ్షోలు ఎక్స్పోకు జాతీయస్థాయిలో విస్తృత స్పందన తెచ్చిపెట్టాయి.
వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు, స్పందన
బంగ్లాదేశ్, ఇండోనేషియా, శ్రీలంక, వియత్నాం వంటి దేశాల ప్రతినిధులతో సహా 350 మందికి పైగా హోస్టెడ్ కొనుగోలుదారులు ఈ ఎక్స్పోకు హాజరయ్యారు. 1,000కు పైగా బయ్యర్-సెల్లర్ మీటింగ్లు జరిగాయి. ప్లాంట్ విస్తరణ, భవిష్యత్ పెట్టుబడులు, ఎగుమతి అవకాశాలపై లోతైన చర్చలు జరిగాయి.
బొన్ఫిగ్లియోలీ ఇంజనీరింగ్, అపాక్ (ఏపీఏసీ) డైరెక్టర్ గియులియో గిస్లియరీ, ఇండోనేషియాకు చెందిన రీకర్మాన్ మేనేజర్ క్రిస్సన్ మలిండా, ఎన్కేపీ ఫార్మా డైరెక్టర్ ప్రేమ్ మేవాడ, మరియు అరబిందో ఫార్మా ప్యాకేజింగ్ ఆర్&డీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రసాద్ సతం తదితరులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటూ.. సరైన సాంకేతిక భాగస్వాములను ఎంచుకోవడానికి, ఒకే వేదికపై బహుళ సరఫరాదారుల సామర్థ్యాలను పోల్చి చూసుకోవడానికి ఈ ట్రేడ్ ఫెయిర్ అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేసిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
భవిష్యత్ తయారీపై సదస్సులు
"ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఫార్మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్: ట్రెండ్స్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద ఇండస్ట్రీ" అనే థీమ్తో మూడు రోజుల పాటు కాన్ఫరెన్స్లు జరిగాయి. గ్లాట్, ఏసీజీ, ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ అలయన్స్, కోహెరెంట్ మార్కెట్ ఇన్సైట్స్ వంటి సంస్థలు అడ్వాన్స్డ్ పార్టికల్ ఇంజనీరింగ్, డిజిటలైజేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇండియా ఫార్మా 2030 రోడ్మ్యాప్ వంటి అంశాలపై విస్తృత చర్చలు జరిపాయి.
ఐపీఎంఎంఏ ప్రెసిడెంట్ రతన్ సింఘానియా మాట్లాడుతూ, భారతీయ ఫార్మా రంగం నాణ్యత, ఆటోమేషన్ మరియు గ్లోబల్ కాంపిటీటివ్నెస్ దిశగా అడుగులు వేస్తోందని, ఆ అవసరాలకు ఈ వేదిక ఎంతగానో తోడ్పడిందని అన్నారు. మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అవిషా దేశాయ్ ఈ కార్యక్రమ విజయవంతమైన తీరును వివరిస్తూ, పరిశ్రమకు ఇదొక నమ్మకమైన వ్యాపార వేదికగా మారిందని పునరుద్ఘాటించారు.
సామర్థ్యం, డిజిటలైజేషన్ మరియు నాణ్యతా ప్రమాణాలలో ఫార్మా రంగం పెట్టుబడులు కొనసాగిస్తున్న తరుణంలో, భవిష్యత్ ఫార్మా తయారీ రూపురేఖలను మార్చే సాంకేతికతలు, సరఫరాదారులతో 'ఫార్మా ప్రో అండ్ ప్యాక్ ఎక్స్పో' 2027లో తిరిగి రానుంది.