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బంగారు నిల్వలు 880.52 టన్నులు వున్నాయి: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్లారిటీ
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) తన బంగారు నిల్వల్లో కొంత భాగాన్ని విక్రయించిందన్న మీడియా నివేదికలను తోసిపుచ్చుతూ, తన వద్ద ఉన్న భౌతిక బంగారు నిల్వలు 880.52 టన్నుల వద్ద యథాతథంగా ఉన్నాయని బుధవారం స్పష్టం చేసింది.
కేంద్ర బ్యాంక్ బంగారం అమ్మకానికి సంబంధించి మీడియాలోని కొన్ని వర్గాలలో వచ్చిన నివేదికలు తమ దృష్టికి వచ్చాయని, అయితే అటువంటి నివేదికలు అవాస్తవమని ఆర్బీఐ తేల్చి చెప్పేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఆర్బిఐ తన నెలవారీ బులెటిన్లో భౌతిక బంగారు నిల్వలను వెల్లడిస్తుందని స్పష్టం చేయబడింది.
తాజా సంచిక ఆర్బిఐ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంది. నేటి తేదీ నాటికి భౌతిక బంగారు నిల్వలు 880.52 టన్నుల వద్ద యథాతథంగా ఉన్నాయని ఆర్బీఐ తెలిపింది. కేంద్ర బ్యాంకు తన అధికారిక వెబ్సైట్లో ప్రచురించే నెలవారీ బులెటిన్లో తన బంగారు నిల్వలకు సంబంధించిన వివరాలను క్రమం తప్పకుండా వెల్లడిస్తుందని కూడా తెలిపింది.
ఇలాంటి విషయాలలో కేంద్ర బ్యాంకు ఎప్పటికప్పుడు విడుదల చేసే అధికారిక సమాచారంపై మాత్రమే ఆధారపడాలని ఆర్బిఐ ప్రజలకు సూచించింది. అందువల్ల, ఇలాంటి విషయాలలో ఆర్బిఐ ఎప్పటికప్పుడు ప్రచురించే అధికారిక సమాచారంపైనే ప్రజలు ఆధారపడాలని సూచించడమైనదని కేంద్ర బ్యాంకు వివరించింది.
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ ప్రభావం నుండి తన విదేశీ మారక నిల్వలను కాపాడుకోవడానికి ఆర్బిఐ తన బంగారు నిల్వలను కొంతమేర తగ్గించుకుని ఉండవచ్చని బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక పేర్కొన్న నేపథ్యంలో ఈ వివరణ వచ్చింది.
విశాఖపట్నం రోడ్డు ప్రమాదం.. డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండు తీవ్రగాయాలు (video)
విశాఖపట్నం జిల్లా పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రముఖ డ్యాన్స్ మాస్టర్, టీవీ సెలబ్రిటీ పండు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఆనందపురం జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. డ్యాన్స్ షోలు, ఎంటర్టైన్మెంట్ టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పండు హఠాత్తుగా ప్రమాదానికి గురయ్యారన్న వార్త అభిమానులను, తోటి కళాకారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
ప్రముఖ డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' ఫేమ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విశాఖపట్టణం జిల్లా ఆనందపురం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మాస్టర్ కాళ్ళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆయనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసుల సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
'పెద్ది' చిత్రం టిక్కెట్ ధరల పెంపు - జీవో జారీ చేసిన సర్కారు
మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్ హీరోగా నటించిన 'పెద్ది' చిత్రానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' చిత్రం సినిమా టిక్కెట్ ధరలను తాత్కాలికంగా పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సినిమా విడుదలకు ముందు చిత్ర బృందానికి పెద్ద ప్రోత్సాహం లభించినట్లయింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్.
చెర్రీతో సెల్ఫీ కోసం ఎగబడి జాన్వీ మీద పడ్డ అభిమాని, దూదిలా లేపేసిన చరణ్ బాడీగార్డ్, వీడియో
రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించి పెద్ది చిత్రం ప్రి-రిలీజ్ ఈవెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా విజయవాడలో జరిగిన ఈవెంట్లో మెగా అభిమాని పెద్దిలో చెర్రీ ఎలాగైతే జుట్టు పెంచుకుని పిలక వేసుకున్నాడో అచ్చం అలాగే జుట్టు ముడి వేసుకుని వచ్చాడు. ఈవెంట్ జరుగుతుండగా ఒక్కసారిగా రాంచరణ్ తో సెల్ఫీ కోసం అంటూ రివ్వుమంటూ చెర్రీ వైపుకి దూసుకువచ్చాడు. ఇది గమనించిన రామ్ చరణ్ బాడీ గార్డ్ కెవిన్ ఒక్క ఉదుటున అతడిని పట్టేసాడు. ఆ సమయంలో అక్కడ కూర్చున్న జాన్వీ కపూర్ పైన కాస్త వుంటే మీద పడిపోయేవాడే ఆ అభిమాని.
ఏదోరకంగా మెగాస్టార్ కుటుంబీకుల సినిమాలను ఆపాలని కక్ష కట్టారు, అందుకే తెలంగాణలో గొడవ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన కుటుంబీకులు నటించిన సినిమాలకు రిలీజ్ సమయంలో ఏదోరకంగా అడ్డంకులు సృష్టించి ఆపాలని దిల్ రాజు, శిరీష్లు ప్రయత్నిస్తున్నారని, 'మన శంకర వరప్రసాద్' రిలీజ్ సమయంలో కూడా విశాఖపట్నం ఏరియాలో ఆ సినిమాను ఆపాలని వారు కుట్రలు పన్నారని సీనియర్ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్ నట్టి కుమార్ ఆరోపించారు. మంగళవారం విశాఖపట్నం ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో నట్టి కుమార్ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నంకు చెందిన గాయత్రీ దేవి ఫిలిమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బత్తుల సత్యనారాయణ(వైజాగ్ సతీష్)ను అడ్డం పెట్టుకుని, దిల్ రాజు, శిరీష్లు ఆ మధ్య చిరంజీవి చిత్రాన్ని ఆపాలనుకున్నారు.