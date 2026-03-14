విజయవాడలో ఫిజిక్స్ వాలా తొలి టెక్ ఎనేబుల్డ్ విద్యాపీఠ్ సెంటర్ ఏర్పాటు
విజయవాడ: విద్యా సంస్థ ఫిజిక్స్ వాలా(PW) విజయవాడ ఎంజీ రోడ్డులో తన మొట్టమొదటి టెక్-ఎనేబుల్డ్ PW విద్యాపీఠ్ సెంటర్ను ప్రారంభించడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తన ఉనికిని విస్తరించింది. తన తొలి టెక్-ఎనేబుల్డ్ ఫిజిక్స్వాలా(PW) విద్యాపీఠ్ సెంటర్ను ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తన భౌతిక ఉనికిని విస్తరించింది. SVP అమిత్ సింగ్ రాథోడ్ ప్రారంభించిన ఈ కేంద్రంలో పలు టెక్-ఎనేబుల్డ్ తరగతి గదులు ఉండగా, ఇవి అనుకూలమైన అభ్యాస వాతావరణాన్ని అందిస్తున్నాయి.
కొత్త ఫిజిక్స్వాలా(PW) విద్యాపీఠ్ డోర్ నం. 40-1-65, 1వ-2వ అంతస్తు, నూరాని ప్లాజా, ఎంజీ రోడ్డు, బెంజ్ సర్కిల్, విజయవాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఫిజిక్స్వాలా (PW) విద్యాపీఠ్ కేంద్రాలు టెక్-ఎనేబుల్డ్ ఆఫ్లైన్ కేంద్రాలలో విద్యార్థులు అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు బోధించే వ్యక్తిగత తరగతులకు హాజరవుతారు. ఈ కేంద్రాలు JEE/NEET/ఫౌండేషన్ కోసం సమగ్రమైన పాఠ్యాంశాలను, ఒలింపియాడ్లు వంటి విద్యా పరీక్షలపై దృష్టి సారిస్తాయి. రికార్డ్ చేసిన పాఠాలు, NCERT మెటీరియల్లతో సహాయం, ఆఫ్లైన్ సందేహ పరిష్కారం, రోజువారీ అభ్యాస సమస్యలు, ప్రత్యేక మాడ్యూల్స్, కార్యాచరణ-ఆధారిత అభ్యాసం, మునుపటి సంవత్సరం ప్రశ్నలు, PW-AITS వంటి సౌకర్యాలను అందిస్తాయి. ఈ కేంద్రాలలో స్టూడెంట్ సక్సెస్ టీమ్ (SST) కోసం ఒక ప్రత్యేక డెస్క్, విద్యార్థుల పురోగతిపై నవీకరణల కోసం పేరెంట్-టీచర్ డాష్బోర్డ్ వ్యవస్థ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
విద్యాపీఠ్ ఆఫ్లైన్, ఫిజిక్స్ వాలా (PW) సీఈఓ అంకిత్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, ఫిజిక్స్వాలా(PW)లో విద్యార్థుల అభ్యాస అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి మార్గాలను కనుగొనేందుకు మేము ప్రయత్నిస్తుంటాము. నాణ్యమైన విద్య కోసం విద్యార్థులు ఇతర నగరాలకు ప్రయాణించాల్సిన అవసరం లేదని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇది వారికి భావోద్వేగంగా, ఆర్థికంగా ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. విజయవాడలో మా మొదటి ఫిజిక్స్వాలా(PW) విద్యాపీఠ్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా, సాంకేతికతతో కూడిన నాణ్యమైన విద్యను వారి ఇళ్లకు దగ్గరగా తీసుకురావాలని, దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని విద్యా కేంద్రాలను సృష్టించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము అని వివరించారు. ప్రస్తుతం, ఫిజిక్స్ వాలా దేశవ్యాప్తంగా 215 విద్యాపీఠ్, పాఠశాల మరియు ట్యూషన్ కేంద్రాలను కలిగి ఉంది.