పటిష్ట రికవరీని నమోదు చేసిన ఈక్విటీ మార్కెట్: పీఎల్ క్యాపిటల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ నివేదిక
పీఎల్ క్యాపిటల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ విభాగమైన పీఎల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్, ఏప్రిల్ 2026 నాటి తన తాజా మార్కెట్ దృక్పథం, వ్యూహాత్మక నివేదికను విడుదల చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒడిదుడుకులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, మెరుగవుతున్న నగదు లభ్యత, స్థిరమైన దేశీయ స్థూల ఆర్థిక మూలాధారాలు, దేశీయ మదుపరుల నిరంతర భాగస్వామ్యం కారణంగా భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్ బలమైన రికవరీని సాధించిందని ఈ నివేదిక సూచిస్తోంది.
మార్కెట్ సెంటిమెంట్కు ఏప్రిల్ 2026 ఒక కీలకమైన మలుపు అని సంస్థ పేర్కొంది. మార్చి నెలలో మా ర్కెట్ అంతటా విస్తృతమైన దిద్దుబాటు చోటుచేసుకున్న తర్వాత, మదుపరులు ‘రిస్క్-ఆఫ్’ (నష్ట భయంతో వెనకడుగు వేయడం) నుండి ‘రిస్క్-ఆన్’ (నష్ట భయాన్ని ఎదుర్కొంటూ పెట్టుబడులు పెట్టడం) వైఖరికి మారారు. నిఫ్టీ 7.46%, మిడ్క్యాప్స్ 13.22%, స్మాల్ క్యాప్స్ 17.10% మేర వృద్ధి చెందడంతో ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అత్యంత బలమైన నెలవారీ రికవరీలలో ఒకదాన్ని భారతీయ ఈక్విటీలు నమోదు చేశాయి.
భారతదేశ నిర్మాణత్మక వృద్ధి కథనంపై పునరుద్ధరించబడిన నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ... దేశీయ సైక్లికల్స్ (పరిశ్రమల చక్రగతికి అనుగుణంగా మారే రంగాలు), పారిశ్రామిక, రక్షణ, రియల్ ఎస్టేట్, లోహాలు, ఇంధన, ఆర్థికం వంటి రంగాలు ఈ మార్కెట్ ర్యాలీకి నాయకత్వం వహించాయి. ఈ నెల అంతటా దేశీయ స్థూల ఆర్థిక వాతావరణం మార్కెట్కు సానుకూలంగానే ఉందని పీఎల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ పేర్కొంది. ఏప్రిల్ నెలలో భారతదేశ జీఎస్టీ వసూళ్లు గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 8.7% వృద్ధితో, ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధికంగా ₹2.42 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. తయారీ రంగ పీఎంఐ కూడా మార్చిలోని 53.9తో పోలిస్తే ఏప్రిల్లో 55.9కి మెరుగుపడింది. ఇది ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 ప్రారంభంలోనే బలమైన వృద్ధి గమనాన్ని సూచిస్తోంది.
ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 లో భారతదేశ మొత్తం ఎగుమతుల విలువ దాదాపు 863 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లుగా అంచనా వేయబడింది, ఇది దేశ ఎగుమతి రంగం పటిష్టతను తెలియజేస్తోంది. అయినప్పటికీ, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, సరఫరా సంబంధిత నష్టాల గురించి అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరమని కంపెనీ హెచ్చ రించింది. డబ్ల్యూపీఐ (హోల్సేల్ ధరల సూచీ) ద్రవ్యోల్బణం 3.88% కి చేరి, గత 38 నెలల్లోనే అత్యధిక స్థాయిని తాకింది. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్లకు ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఏప్రిల్ నెలలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర స్వల్పకాలం పాటు బ్యారెల్కు 126 అమెరికన్ డాలర్లకు పెరిగింది.
నిరంతరాయంగా విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటున్నప్ప టికీ, భారతీయ మార్కెట్లు అసాధారణమైన స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శించాయని పీఎల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ సందర్భంగా నొక్కి చెప్పింది. 2026 ప్రారంభం నుండి ఎఫ్ఐఐలు భారతీయ మార్కెట్ల నుండి దాదాపు ₹1.9 లక్షల కోట్లను వెనక్కి తీసుకున్నారు. అయితే, ఈ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణకు ప్రధాన కారణం, అమెరికా, ఉత్తర ఆసియా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత అవకాశాల వైపు అంతర్జాతీయ మూలధనం మళ్లడమేనని కంపెనీ అభిప్రా యపడింది.
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మార్కెట్ ర్యాలీ మరింత విస్తరించడానికి ఇంకా అవకాశం ఉందని మార్కెట్ బ్రెడ్త్ సూచికలు సూచిస్తున్నట్లు కూడా ఈ నివేదిక పేర్కొంది. ఏప్రిల్ నెలలో లిస్ట్ అయిన షేర్లలో దాదాపు 90% సానుకూల రాబడులను అందించాయి. అదే సమయంలో, బ్రాడర్ మార్కెట్ సూచీలు వాటి జీవితకాల గరిష్ట స్థాయిల కంటే ఇంకా దాదాపు 18.9% దిగువనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి, ఇది మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్యం మరింత పెరగడానికి వీలు కల్పిస్తోంది.
ఈ నెలలో ఫ్యాక్టర్ పెర్ఫార్మెన్స్ (నిర్దిష్ట వ్యూహాల పనితీరు) మార్కెట్లో ఉన్న ‘రిస్క్-ఆన్’ వాతావరణాన్ని బలంగా ప్రతిబింబించింది. ఇందులో భాగంగా హై బీటా, మూమెంటం రంగాలు, రక్షణాత్మక విధానాలైన లో వొలటాలిటీ వ్యూహాల కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచాయి. అలాగే, వ్యాల్యూ ఆధారిత పెట్టుబడులు కూడా స్వల్ప, మధ్యకాలిక వ్యవధుల్లో బలమైన సాపేక్ష పనితీరును కనబరిచాయి.
మార్కెట్ దృక్పథంపై సిద్ధార్థ్ వోరా వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇలా పేర్కొన్నారు: లిక్విడిటీ మద్దతు, మెరుగైన దేశీయ పరిస్థితులు, ఇన్వెస్టర్లలో పెరిగిన రిస్క్ తీసుకునే ధోరణి వంటి కారణాల వల్ల ఏప్రిల్ 2026 నెలలో మదుపరుల సెంటిమెంట్లో పెద్ద మార్పు కనిపించింది. ఇది అన్ని రంగాలలో మార్కెట్ ర్యాలీకి దారితీసింది. అధిక ముడి చమురు ధరలు, భౌగోళిక రాజకీయ నష్టాలు, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల అమ్మకాల ఒత్తిడి వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, భారతీయ మార్కెట్ అద్భుతమైన స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శించింది.
ప్రస్తుత మార్కెట్ లిక్విడిటీ పరిణామాలు, స్థూల ఆర్థిక పరిణామాల పట్ల చాలా సున్నితంగా ఉన్నప్పటికీ.. మార్కెట్ బ్రెడ్త్ (మార్కెట్ వ్యాప్తి)లో కనిపిస్తున్న మెరుగుదలలు, ఎంపిక చేసిన పరిశ్రమలలో మంచి పెట్టు బడి అవకాశాలు ఉండటం, వాల్యుయేషన్లలో లభిస్తున్న సానుకూలత మమ్మల్ని ఇంకా ఆశాజనకంగా ఉం చుతున్నాయి. మా పెట్టుబడి విధానం ఎల్లప్పుడూ వ్యాల్యూ, క్వాలిటీ, ఎంపిక చేసిన సైక్లికాలిటీ వైపు మొగ్గు చూపుతూ, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఫ్యాక్టర్ల ఎంపికపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మేం మధ్యకాలిక వ్యవధిలో దేశీయ సైక్లికల్స్, పారిశ్రామిక, రక్షణ, లోహాలు, ఇంధన, ఆర్థిక (ఫైనాన్షియల్స్) రంగాలపై సానుకూల దృక్ప థంతో కొనసాగుతాం. కంపెనీ తన క్వాంటిటేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా, వ్యూహాలలో క్రమశిక్షణతో కూడిన రిస్క్ మేనేజ్ మెంట్ను, సరళతను కొనసాగిస్తూనే... మారుతున్న మార్కెట్ వాతావరణాన్ని విజయవంతంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగిందని పేర్కొంది.
