కృత్రిమ మేథతో అలాంటి ఉద్యోగాలకు ఢోకా ఉండదు : రఘురాం రాజన్
సాంకేతిక రంగంలో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న కృత్రిమ మేథ (ఏఐ)తో అన్ని రకాలైన ఉద్యోగాలు కోల్పోతామన్న భయం, ఆందోళన అక్కర్లేదని భారత రిజర్వు బ్యాంకు మాజీ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఓ పాడ్కాస్ట్తో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఏఐతో కొన్ని ఉద్యోగాలకు మాత్రం ఢోకా ఉండదన్నారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, 'సరైన శిక్షణలేని శ్రామిక శక్తితో ఏఐ ఆధారిత భవిష్యత్తు వైపు భారత్ అడుగులు వేస్తోంది. కొన్ని ఉద్యోగాలు ఏఐతో భర్తీ కావు. వాటిని మనుషులే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఏఐ యుగంలో ప్లంబర్ ఉద్యోగం ఇప్పటికిప్పుడే పోకపోవచ్చు' అని రాజన్ పేర్కొన్నారు. ప్లంబింగ్, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ మరమ్మతు.. ఇలా ఆటోమేషన్ కారణంగా ప్రభావితంకాని కొన్ని ఉద్యోగాల గురించి ప్రస్తావించారు. వీటికి కావాల్సిన నైపుణ్యాలు ప్రస్తుత విద్యావ్యవస్థ ద్వారా అందడం లేదని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుత వ్యవస్థలో సంస్కరణలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
'నాకు ఫ్రెంచ్, ఇంగ్లీష్ సాహిత్యంలో డిగ్రీ అవసరం లేదు. దానికంటే ఆధునిక ప్లంబింగ్ కోర్సును సంతోషంగా చేస్తాను. మన మనస్తత్వంలో మార్పు వ్యవస్థాగత మార్పునకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ఒక ప్లంబర్కు వ్యాపారమెళకువలు తెలిసి ఉండాలి. మనం అందించే సేవలకు ఎంత ధర నిర్ణయించాలో తెలిసి ఉండాలి కదా. అంటే మనం నేర్చుకునే పాఠ్యాంశాలు కేవలం థియరీకే పరిమితం కాకుండా ప్రాక్టికల్స్ రూపంలో ఒంటబట్టించుకోవాలి. ఆ విధంగా సంస్కరణలు అవసరం' అని సూచించారు.
కాగా, మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా కూడా గతంలో ఈ తరహా అభిప్రాయాన్నే వ్యక్తం చేశారు. వైట్-కాలర్ ఉద్యోగాలను ఏఐ తుడిచిపెడుతుందని మనమంతా భయపడుతున్నామని.. కానీ, అంతకన్నా పెద్ద సంక్షోభాన్ని మర్చిపోతున్నామన్నారు. మనం దశాబ్దాలుగా డిగ్రీలు, డెస్క్ ఉద్యోగాలను ఉన్నతంగా భావిస్తూ వచ్చాం. నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తిని అంతగా పట్టించుకోలేదు. నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామికుల కొరతను విస్మరిస్తున్నాం అని ఆయన గుర్తుచేశారు.