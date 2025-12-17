భారతదేశంలో ప్రముఖమైన జీవిత బీమా కంపెనీలలో ఒకటైన పీఎన్బీ మెట్లైఫ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (పీఎన్బీ మెట్లైఫ్), వేతన జీవుల కోసం పీఎన్బీ మెట్లైఫ్ డిజిప్రొడెక్ట్ టెర్మ్ ప్లాన్ను లాంఛ్ చేసింది. పాలసీబజార్ భాగస్వామ్యంతో, పూర్తి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ ప్లాన్ వ్యక్తిగత నాన్-లింక్డ్, నాన్-పార్టిసిపేటింగ్, ప్యూర్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్. ఈ డిజిటల్ ఫస్ట్ విధానం అనేది బీమా ప్రక్రియను సులభతరం చేయడమే కాకుండా, టైర్ 2-టైర్ 3 నగరాల్లోని వేతన జీవులకు చేరువ అవుతుంది. ఇందులో లభించే ప్రత్యేక ప్రయోజనం ఏమిటంటే, మొదటి ఏడాది ప్రీమియంపై 21 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది, ఇది పాలసీదారులకు ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. మారుతున్న జీవనశైలి, పెరుగుతున్న ఆశయాలు, ఆర్థిక బాధ్యతలతో సతమతమవుతున్న భారతీయ వేతన జీవుల తరగతి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్లాన్ను రూపొందించారు.
పీఎన్బీ మెట్లైఫ్ డిజిప్రొటెక్ట్ టెర్మ్ ప్లాన్ యొక్క ప్రధాన ఫీచర్లు
కాంప్రహెన్సివ్ లైఫ్ కవర్: జీవితానికి రక్షణతో పాటు, ప్రాణాంతక అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ముందస్తు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ప్రత్యేకమైన ఎగ్జిట్ వాల్యూ: పాలసీ నుండి మెచ్యూరిటీ కంటే ముందే ఎగ్జిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మీరు చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తాన్ని ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా తిరిగి పొందవచ్చు.
ప్రీమియం బ్రేక్ ఆప్షన్: పాలసీ ప్రారంభమైన మూడేళ్ల తర్వాత, ప్రతి 5 ఏళ్లకు ఒకసారి, 12 నెలల పాటు ప్రీమియం చెల్లింపులను పాజ్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
ఎక్స్ప్రెస్ క్లెయిమ్ పేఅవుట్: క్లెయిమ్ను రిజిస్టర్ చేసిన ఒక్క పని దినంలోనే ₹3 లక్షల వరకు ముందస్తు ప్రయోజనం లభిస్తుంది. (నిబంధనలకు లోబడి).
పేఅవుట్ ఆప్షన్ల ఎంపిక: క్లెయిమ్ సమయంలో నామినీలు మరణ ప్రయోజనం మొత్తాన్ని ఏకమొత్తంగాను, లేదా నెలవారీ వాయిదాలు గాను, లేదా రెండింటి కలయికగా పొందే వీలు ఉంటుంది.
ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు: మొదటి ఏడాది ప్రీమియంపై లభించే ప్రత్యేక తగ్గింపుతో ఈ ప్లాన్ మరింత అందుబాటు ధరలో ఉంటుంది.
పీఎన్బీ మెట్లైఫ్ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- సీఈఓ అయిన సమీర్ బన్సాల్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో 91 శాతం జీవన రక్షణ నుండి అంతరం ఉంది. అంటే, ఒక కుటుంబ ఆర్థిక భద్రతకు ₹100 అవసరమైతే, కేవలం ₹9 మాత్రమే కవర్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా వేతన జీవుల విభాగంలో ఈ అంతరం ఎక్కువగా ఉంది, ఇందులో తమపై ఆధారపడినవారికి మద్దతు అందించడం, పిల్లల చదువులు, సొంత ఇల్లు, పదవీ విరమణ వంటి బాధ్యతలు పెరుగుతున్నాయి. అందుకే, వాళ్లు తమ కలలను నిజం చేసుకుంటూనే, కుటుంబాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి మేము పీఎన్బీ మెట్లైఫ్ డిజిప్రొటెక్ట్ టెర్మ్ ప్లాన్ను పరిచయం చేస్తున్నాము అని అన్నారు.
పీబీ ఫిన్టెక్ సంస్థ జాయింట్ గ్రూప్ సీఈఓ అయిన సర్బవీర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలోని వేతన జీవులైన మధ్య తరగతి ప్రజలే, బీమా తగినంతగా లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ రిస్క్లో ఉంటున్నారు. ఇది సరసమైన ధరలో, సౌకర్యాలతోను, పూర్తి స్పష్టతతోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది. పీఎన్బీ మెట్లైఫ్తో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా, టైర్ 2 ఇంకా టైర్ 3 నగరాల్లోని వారికి కూడా సరసమైన ధరలో, పారదర్శకమైన టర్మ్ ప్లాన్గా, డిజిటల్ రూపంలో ఎన్నో ఫీచర్లతో కూడిన పీఎన్బీ మెట్లైఫ్ డిజిప్రొటెక్ట్ ప్లాన్ను అందిస్తున్నాము. పాలసీబజార్లో మా లక్ష్యం ఏమిటంటే, టెర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు ప్రక్రియను సులభతరం చేయడం, అందరికీ అర్థమయ్యేలా చేయడం, అలాగే నిలకడగా ఉండేలా చూసుకుంటూ అర్థవంతమైన సంరక్షణను విస్తృతం చేయడమే అని అన్నారు.