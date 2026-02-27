శుక్రవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2026
ఐసిసి పురుషుల టి20 ప్రపంచ కప్ 2026, అధికారిక క్రీడా పానీయంగా భారతదేశంలోకి పవరేడ్

పవరేడ్, ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక క్రీడా ఈవెంట్‌లలో ఒకటైన ఐసిసి పురుషుల టి20 ప్రపంచ కప్‌ 2026 సందర్భంగా భారత మార్కెట్‌లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. ది కోకా-కోలా కంపెనీకి చెందిన ఈ ఐకానిక్ స్పోర్ట్స్ హైడ్రేషన్ బ్రాండ్, టోర్నమెంట్ యొక్క అధికారిక క్రీడా పానీయంగా తన స్థానాన్ని దృఢపరుచుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, కోకా-కోలా ఇండియా క్రీడలు, ఫిట్‌నెస్ కార్యకలాపాలు మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న జీవనశైలితో అనుసంధానమైన బ్రాండ్లతో తన పోర్ట్‌ఫోలియోను మరింత విస్తరించాలనే లక్ష్యాన్ని బలోపేతం చేస్తోంది.
 
పవరేడ్, స్పోర్ట్స్ హైడ్రేషన్ సొల్యూషన్‌గా ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. ఇందులో విటమిన్ B3 మరియు ఎలక్ట్రోలైట్లు ఉండి, శరీరానికి అవసరమైన పనితీరు శక్తిని అందిస్తూ అధిక తీవ్రత కలిగిన శిక్షణ, పోటీ క్రీడలు మరియు చురుకైన జీవనశైలికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ బ్రాండ్ భారత మార్కెట్‌లో రెండు రిఫ్రెషింగ్ ఫ్లేవర్ వేరియంట్లు- మౌంటెన్ బ్లాస్ట్ (బ్లూ) మరియు ఫ్రూట్ పంచ్ (రెడ్)లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తక్కువ కేలరీల ఫార్ములేషన్‌తో రూపొందించిన ఈ వేరియంట్లు, ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టే వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలను ప్రతిబింబిస్తాయి.
 
2026 ఫిబ్రవరి 22న అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన ఇండియా మార్క్యూ సూపర్ 8 మ్యాచ్ సందర్భంగా పవరేడ్, తన ఆన్-గ్రౌండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. మ్యాచ్ రోజున మైదానాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న పవరేడ్,  ఈ భారీ వేదికపై తన భారత ప్రవేశాన్ని ఘనంగా ప్రకటిస్తూ, బ్రాండ్ బలమైన దృశ్య ఉనికిని సృష్టించింది
 
ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, శ్రీమతి అంకితా మహ్నా, సీనియర్ డైరెక్టర్, మార్కెటింగ్, హైడ్రేషన్, స్పోర్ట్స్ & టీ కేటగిరీ, కోకాకోలా ఇండియా మరియు నైరుతి ఆసియా ఇలా అన్నారు, భారతదేశంలో క్రీడలు వీధులు, ఆట స్థలాలు, జిమ్‌లు మరియు రోజువారీ జీవితంలో భాగంగా జీవిస్తాయి. పవరేడ్ భారతదేశంలోకి ప్రవేశించడం అంటే ప్రజల తీవ్రమైన శ్రమ క్షణాల్లో వారిని చేరుకోవడం- వారు ప్రొఫెషనల్‌గా శిక్షణ పొందుతున్నా లేదా ప్రతిరోజూ తమ పరిమితులను అధిగమించేందుకు కృషి చేస్తున్నా. ఐసిసి పురుషుల టి20 ప్రపంచ కప్‌ 2026లో ప్రారంభించడం మాకు శక్తివంతమైన ఆరంభ వేదికను అందిస్తుంది. అయితే మా దృష్టి టోర్నమెంట్‌కే పరిమితం కాదు. భారతదేశం యొక్క క్రీడా ఆకాంక్షలు మరియు వేగంగా పెరుగుతున్న చురుకైన జీవనశైలికి అనుగుణంగా దీర్ఘకాలిక స్పోర్ట్స్ హైడ్రేషన్ బ్రాండ్‌గా పవరేడ్‌ను నిర్మించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.
 
భారత క్రికెట్ సెన్సేషన్ శుభ్‌మాన్ గిల్ మరియు ఒలింపిక్ బంగారు పతక విజేత నీరజ్ చోప్రా నాయకత్వం వహించిన ఫ్యూయల్ యువర్ పవర్ అనే హై-ఇంపాక్ట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది, క్రికెట్ మరియు అథ్లెటిక్స్‌లో శ్రేష్ఠతకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఇద్దరు అథ్లెట్లను ఒకచోట చేర్చింది.
 
భారతదేశంలో పవరేడ్ ప్రారంభోత్సవం కోసం, మేము రోజువారీ అథ్లెట్ మనస్తత్వాన్ని కేంద్రంగా తీసుకున్నాము. యుద్ధం ఎల్లప్పుడూ మనస్సు మరియు శరీరం మధ్యే ఉంటుంది. మనస్సు ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటే, శక్తి స్థాయిలు మాత్రం ఆపండి అని చెబుతాయి. ఆ క్షణాల్లో ముందుకు నడిపించే ఇంధనంగా పవరేడ్ ఎలా సహాయపడుతుందో చూపించాలనుకున్నాము. మేము శుభ్‌మాన్ గిల్ మరియు నీరజ్ చోప్రాలో సరైన ప్రతినిధులను కనుగొన్నాము. వారు అంతర్జాతీయ క్రీడా ఐకాన్లు అయినప్పటికీ, తెరవెనుక వారి శిక్షణలోని పోరాటం మన అందరికీ ఎంతో దగ్గరగా ఉంటుంది. పవర్డ్‌ను ప్రతి ఒక్కరి శక్తికి ఇంధనంగా మలచడమే మా లక్ష్యం, అని మిస్టర్ సుకేష్ నాయక్, చీఫ్ క్రియేటివ్ ఆఫీసర్, ఓగిల్వీ ఇండియా పేర్కొన్నారు.
 
క్రికెట్ యొక్క తీవ్రతను మరియు అథ్లెటిక్స్ యొక్క శక్తిని సమన్వయిస్తూ, ప్రచారం క్రీడలోని ఒక సార్వత్రిక సత్యాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది: అలసట పెరిగినప్పుడు, ఒత్తిడి అధికమైనప్పుడు, సరైన ఇంధనం ఉన్నప్పుడే అసలైన తేడా కనిపిస్తుంది. కఠినమైన శిక్షణా సెషన్ల నుంచి మ్యాచ్‌ను నిర్వచించే కీలక క్షణాల వరకు, అత్యుత్తమ క్రీడా పనితీరు స్థిరత్వం, సమగ్ర సిద్ధత మరియు సరైన మద్దతుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వృత్తిరీత్యా అథ్లెట్లు మరియు అంకితమైన ఫిట్‌నెస్ ఔత్సాహికులకు శక్తినివ్వడానికి ప్రత్యేకంగా రూపుదిద్దుకున్న పవరేడ్ యొక్క శాస్త్రీయంగా రూపొందించిన క్రీడా పానీయం ఈ కథనానికి హృదయభాగంగా నిలుస్తుంది.
 
శుభ్‌మాన్ గిల్ ఇలా తెలిపారు, క్రీడలో ఎక్కువ శ్రమ స్పాట్‌లైట్‌లకు దూరంగా శిక్షణలో మరియు రికవరీ దశలో జరుగుతుంది. హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటం ఆ ప్రక్రియలో ప్రాథమికమైనదైనా అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం. భారతదేశంలో పవరేడ్ ప్రారంభంతో అనుబంధం కలిగి ఉండటం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. నీరజ్ చోప్రా ఇలా అన్నారు, క్రీడలో, ముఖ్యంగా కఠినమైన శిక్షణ రోజుల్లో, తయారీ అనేది ప్రతీదానికి ఆధారం. పవరేడ్ భారతదేశంలోకి ప్రవేశించి వివిధ విభాగాల్లోని అథ్లెట్లకు మద్దతు అందించడం నిజంగా ఆనందంగా ఉంది.
 
పవరేడ్ మార్చి 2026 నుండి భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది 250 ml ప్యాక్‌ను రూ. 20 ధరకు మరియు 500 ml ప్యాక్‌ను రూ. 50 ధరకు పరిచయం చేయనుంది. ఈ ప్రారంభం ద్వారా కోకాకోలా ఇండియా తన విస్తరిస్తున్న పోర్ట్‌ఫోలియోను మరింత బలపరుస్తూ, అభివృద్ధి చెందుతున్న జీవనశైలి ధోరణులు మరియు వినియోగ సందర్భాలకు అనుగుణంగా విభిన్న పానీయాల ఎంపికలను అందించాలనే తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తోంది.

