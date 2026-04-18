అక్షయ తృతీయను పెద్దగా పట్టించుకోని జనం.. వెలవెలబోతున్న ఆభరణ దుకాణాలు
అక్షయ తృతీయ ప్రస్తావన రాగానే, ప్రతి ఏటా జంట నగరాల్లోని ఆభరణాల దుకాణాల వద్ద కనిపించే సాధారణ సందడి, అక్కడ జరిగే జోరు వ్యాపారం మనకు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఈసారి పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న సంఘర్షణ కారణంగా బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరగడం, మార్కెట్లో తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఏర్పడటం ఆదివారం నాడు జరగనున్న అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా బంగారం, వెండి ఆభరణాల విక్రయాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపాయని ఆభరణాల వ్యాపారులు తెలిపారు.
సికింద్రాబాద్లోని పాట్ మార్కెట్, జనరల్ బజార్లలోని ఇరుకు సందుల్లో ఉండే బంగారు దుకాణాలతో పాటు, బషీర్బాగ్, ఆబిడ్స్, బేగం బజార్, సోమాజిగూడ, జంట నగరాల్లోని ఇతర అత్యాధునిక షోరూమ్లలో కూడా, గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా ఆర్డర్లు తగ్గినట్లు నమోదైంది.
గతంలో, పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులు ముఖ్యంగా మహిళలు బంగారు లేదా వెండి ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేందుకు ముందుగానే ఆర్డర్లు ఇచ్చి, అక్షయ తృతీయ రోజున వాటిని తీసుకువెళ్లేవారు. కానీ ఈ ఏడాది ఆ సందడి కనిపించడం లేదు. బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరగడం వల్ల 2026లో అమ్మకాలు దాదాపు 25 శాతం తగ్గినట్లు పాట్ మార్కెట్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అశోక్ షెర్మల్ జైన్ తెలిపారు.
అమెరికా మరియు ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం వల్ల ఏర్పడిన ధరల పెరుగుదల, అస్థిర మార్కెట్ పోకడల కారణంగా బంగారు హారాలు, ఇతర భారీ ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడానికి బదులుగా చాలామంది తేలికపాటి ఆభరణాల పట్ల, ముఖ్యంగా ఉంగరాలు లేదా గొలుసుల పట్ల ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
కొందరు బంగారు నాణేలు, ముడి బంగారంపై పెట్టుబడి పెడుతుండగా, మరికొందరు రాబోయే కొన్ని వారాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతాయనే ఆశతో వేచి చూసే ధోరణిని అవలంబిస్తున్నారు.