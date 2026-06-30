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ప్రింట్ ఎక్స్పో చెన్నై అండ్ మీడియా ఎక్స్పో చెన్నై 2026
భారతదేశపు ప్రింటింగ్, ప్యాకేజింగ్, సైనేజ్, విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ పరిశ్రమలలో వేగంగా వస్తున్న పరివర్తనను ప్రతిబింబిస్తూ, Print Expo Chennai and Media Expo Chennai 2026 తమ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద సంయుక్త ఎడిషన్లతో 2026 జూలై 9 నుండి 11 వరకు తమిళనాడులోని చెన్నై ట్రేడ్ సెంటర్లో తిరిగి రానున్నాయి. 11,000 చదరపు మీటర్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో 200కు పైగా ఎగ్జిబిటర్లు, 400కు పైగా బ్రాండ్లు మరియు 550కి పైగా ఉత్పత్తులు, పరిష్కారాలను ఒకచోట చేర్చే ఈ కో -లొకేటెడ్ ప్రదర్శనలు, ప్రింట్, అడ్వర్టైజింగ్, బ్రాండింగ్, సైనేజ్ మరియు ప్యాకేజింగ్ రంగాల కోసం దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత సమగ్రమైన సోర్సింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లుగా నిలవనున్నాయి.
ప్రింటింగ్ (ముద్రణ), సైనేజ్ మరియు దృశ్య సమాచార పరిశ్రమలకు దక్షిణ భారతదేశం అత్యంత ముఖ్యమైన మార్కెట్గా కొనసాగుతోంది. ఇక్కడ పెద్ద సంఖ్యలో స్థిరపడిన ముద్రణ వ్యాపారాలు ఉండటం, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఉత్పత్తి సాంకేతికతలకు అధిక డిమాండ్ ఉండటం, ప్రాంతీయ వనరుల సేకరణ, వ్యాపార భాగస్వామ్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వంటివి దీనికి ముఖ్య కారణాలు. ప్రింట్ ఎక్స్పో మరియు మీడియా ఎక్స్పోలు, పరిశ్రమకు సంబంధించిన అన్ని రకాల పరిష్కారాలను దక్షిణ భారత మార్కెట్కు మరింత చేరువ చేసే వ్యూహాత్మక వేదికలుగా ఆవిర్భవించాయి.
ఈ వేదిక యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యత 2026 ఎడిషన్లో ప్రతిఫలించింది. ఇందులో ప్రదర్శనకారుల డిమాండ్ కారణంగా షో ఫ్లోర్ పూర్తిగా నిండిపోయింది, బూత్ల పరిమాణం పెరిగింది, మరియు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న , ఈ ప్రాంతంలో తమ కార్యకలాపాలను విస్తృతం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్న కంపెనీల భాగస్వామ్యం కూడా పెరిగింది.2026లో, ఒకే వేదికపై నిర్వహించబడుతున్న ఈ ప్రదర్శనలు - ప్రదర్శన స్థలం, అనేకమంది కొత్తగా పాల్గొన్నవారితో సహా, 20% వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. దీని ఫలితంగా, పెరుగుతున్న ప్రదర్శనకారుల సంఖ్యకు , విస్తరించిన ఫ్లోర్ ఏరియాకు అనుగుణంగా ఒక కొత్త ఎగ్జిబిషన్ హ్యాంగర్ను ఏర్పాటు చేయబడింది.
ఈ ఎగ్జిబిషన్ల వృద్ధి, అవి సేవలందిస్తున్న పరిశ్రమల పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఐఎంఏఆర్సి గ్రూప్ వెల్లడించే దాని ప్రకారం, పట్టణీకరణ, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలలో పెట్టుబడులు , ఇంటెలిజెంట్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీల వినియోగం పెరగడం వంటి కారణాల వల్ల భారతదేశ వాణిజ్య ముద్రణా మార్కెట్ 2025లో 36.53 బిలియన్ డాలర్ల నుండి 2034 నాటికి 46.65 బిలియన్ డాలర్లకు వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా. (మూలం: ఐఎంఏఆర్సి గ్రూప్).
రాబోయే ఎడిషన్పై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్న మెస్సే ఫ్రాంక్ఫర్ట్ ఆసియా హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ & బోర్డు సభ్యుడు శ్రీ రాజ్ మానేక్ మాట్లాడుతూ “భారతదేశ ప్రింట్ , విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ రంగంలో దక్షిణ భారతదేశం ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంది. ప్రింటింగ్, ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్, డిజిటల్ సైనేజ్ మరియు ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీల బలమైన సమ్మేళనాన్ని మనం ఈ రోజు చూస్తున్నాము. Print Expo Chennai, Media Expo Chennaiల వృద్ధి, ఈ ప్రాంతంపై పరిశ్రమకు ఉన్న విశ్వాసాన్ని, ఆవిష్కరణల ఆధారిత వ్యాపార వృద్ధి పట్ల దానికున్న ఆసక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ సంయుక్త వేదికలు, పరిశ్రమ భాగస్వాములకు అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలను కనుగొనడానికి, భాగస్వామ్యాలను నిర్మించుకోవడానికి, భారతదేశంలోని అత్యంత చైతన్యవంతమైన మార్కెట్లలో ఒకదానిని చేరుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అవకాశాన్ని అందిస్తాయి.." అని అన్నారు.
షోకేస్ ట్రేడ్ ఫెయిర్స్ అండ్ బిజినెస్ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ అశోక్ నీలకాంత్ మాట్లాడుతూ "ప్యాకేజింగ్, వినియోగ వస్తువులు, వ్యవస్థీకృత రిటైల్ రంగాల వేగవంతమైన వృద్ధికి అనుగుణంగా భారతదేశ వాణిజ్య ముద్రణ పరిశ్రమ నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ రంగానికి దక్షిణ భారతదేశం ఒక కీలక వృద్ధి చోదకంగా నిలుస్తోంది. దేశంలోని వాణిజ్య ముద్రణ మార్కెట్లో అతిపెద్ద వాటాను కలిగి ఉండటంతో పాటు, అధునాతన ముద్రణ సాంకేతికతలు, ఫినిషింగ్ సొల్యూషన్స్, ప్యాకేజింగ్ అప్లికేషన్స్ మరియు ఆటోమేషన్లో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తోంది. గత 16 సంవత్సరాలుగా, Print Expo Chennai ఈ పరిశ్రమ పోకడలను స్థిరంగా ప్రతిబింబిస్తూనే, ఆవిష్కరణలు, వ్యాపార నెట్వర్కింగ్, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి ఒక వేదికను అందిస్తోంది. 2026 ఎడిషన్ యొక్క స్థాయి మరియు బలం, ప్రదర్శనకారులు, సాంకేతిక ప్రదాతలు, ప్రింట్ నిపుణులు ఈ ప్రదర్శనపైనా మరియు దక్షిణ భారత మార్కెట్పైనా ఉంచిన విశ్వాసాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి" అని అన్నారు.
ప్రదర్శనలకు ముందు ఎగ్జిబిటర్లతో జరిపిన సంభాషణల ద్వారా నిర్వహించిన పరిశోధనలో, ఆటోమేషన్, డిజిటల్ ప్రింటింగ్, ప్రింట్ ఫినిషింగ్, యూవీ క్యూరింగ్ టెక్నాలజీలు, భద్రత, ఆర్ఎఫ్ఐడి పరిష్కారాలు, స్మార్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్స్, ప్యాకేజింగ్ అప్లికేషన్స్, సుస్థిర ఉత్పత్తి వ్యవస్థలు మరియు అధునాతన డిస్ప్లే టెక్నాలజీలలో మార్కెట్ చురుకుగా పెట్టుబడులు పెడుతోందని వెల్లడైంది. Print Expo Chennai లోని ఎగ్జిబిటర్లు వర్క్ఫ్లో ఆటోమేషన్, ప్రింటింగ్ ఫినిషింగ్ పరికరాలు, యూవీ కోటింగ్ టెక్నాలజీలు, సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ సొల్యూషన్స్, వేరియబుల్ డేటా ప్రింటింగ్, ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ ప్రొడక్షన్ వ్యవస్థలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. ఉత్పాదకత, నాణ్యత మరియు కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అనేక కంపెనీలు ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు, ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణలను కూడా ప్రదర్శిస్తాయి.
అదేవిధంగా, Media Expo Chennai లోని ఎగ్జిబిటర్ల అంతరంగం డిజిటల్ సైనేజ్, ఎల్ఈడీ డిస్ప్లే సిస్టమ్స్, ప్రీమియం గ్రాఫిక్ మీడియా, అధునాతన వినైల్ టెక్నాలజీలు, స్మార్ట్ బ్రాండింగ్ అప్లికేషన్స్ మరియు అధిక పనితీరు గల విజువల్ కమ్యూనికేషన్ సొల్యూషన్స్కు పెరుగుతున్న మార్కెట్ డిమాండ్ను సూచిస్తుంది. ఈ ప్రదర్శనలో డిజిటల్ ప్రింటింగ్, డిస్ప్లే టెక్నాలజీలు, బ్రాండింగ్ మెటీరియల్స్ మరియు సైనేజ్ అప్లికేషన్స్లో ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణలు మరియు ప్రదర్శనలు జరుగుతాయి. ఇది టెక్నాలజీ ఆధారిత కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ మరియు లీనమయ్యే బ్రాండ్ అనుభవాల వైపు పరిశ్రమ మారుతున్న తీరును ప్రతిబింబిస్తుంది.
Print Expo Chennaiలో ఆటోప్రింట్ మెషినరీ, కానన్, ఎప్సన్, ఫ్యూజిఫిల్మ్, హెచ్పి, కొనికా మినోల్టా, మినోషా ఇండియా, మోనోటెక్ సిస్టమ్స్, ఆరెంజ్ ఓ టెక్, టెక్నోవా ఇమేజింగ్, జిరాక్స్ మరియు రిసో వంటి ప్రముఖ సంస్థలు పాల్గొననుండగా, Media Expo Chennaiలో బ్రిటోమాటిక్స్, ఎప్సన్, జెఎక్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్, మెహతా క్యాడ్ క్యామ్, లిపి మార్కెటింగ్, నేగి సైన్ సిస్టమ్స్, సదరన్ ఏజెన్సీస్, యూనిక్ సైన్ మరియు అనేక ఇతర బ్రాండ్లు పాల్గొననున్నాయి.
ఇటీవలి విలీనాన్ని కొనసాగిస్తూ, సైన్ ఇండియా ఎక్స్పో చెన్నై కూడా Media Expo Chennai సహకారంతో నిర్వహించబడుతుంది. ఇది అడ్వర్టైజింగ్, రిటైల్ బ్రాండింగ్, విజువల్ మెర్చండైజింగ్, సైనేజ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ మరియు అవుట్డోర్ మీడియా రంగాల భాగస్వాములను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం ద్వారా ఈ వేదిక యొక్క విలువను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
ఈ ప్రదర్శనలు మరియు ఉత్పత్తి వర్గాల విస్తృత శ్రేణి, ప్రింట్ ప్రొడక్షన్, ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్, సైనేజ్, డిజిటల్ డిస్ప్లేలు మరియు విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ వంటి పూర్తి వాల్యూ చైన్ను సందర్శకులకు అందిస్తుంది. భారతదేశం, చైనా, జపాన్ మరియు తైవాన్లకు చెందిన ప్రముఖ బ్రాండ్ల భాగస్వామ్యంతో జరుగుతున్న ఈ ప్రదర్శనలు, రోజురోజుకు పెరుగుతున్న పోటీ మార్కెట్ కోసం భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే పరిష్కారాలను కోరుకునే నిర్ణయాధికారులు, ప్రింటర్లు, కన్వర్టర్లు, బ్రాండ్ యజమానులు, ప్రకటనదారులు, సైనేజ్ నిపుణులు మరియు వ్యాపార నాయకులను ఆకర్షిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
పరిశ్రమ యొక్క జ్ఞాన భాగస్వామ్యం మరియు నెట్వర్కింగ్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తూ, ఈ ప్రదర్శనలు మదురై జిల్లా ఆఫ్సెట్ ప్రింటర్స్ అసోసియేషన్, సేలం జిల్లా ఆఫ్సెట్ ప్రింటర్స్ అసోసియేషన్, శివకాశి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ(SIPT), శివకాశి మాస్టర్స్ ప్రింటర్స్ అసోసియేషన్ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్లెక్స్ ప్రింటర్స్ అసోసియేషన్తో సహా ప్రముఖ ప్రాంతీయ పరిశ్రమ సంస్థలు మరియు సంఘాల నుండి మద్దతును పొందుతూనే ఉన్నాయి. వారి మద్దతు దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రింట్ మరియు సైనేజ్ కమ్యూనిటీతో ఈ ప్రదర్శనకు ఉన్న బలమైన అనుబంధాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని స్వీకరించడం, నైపుణ్యాభివృద్ధి , స్థిరమైన వ్యాపార వృద్ధి పట్ల పరిశ్రమ యొక్క సమిష్టి నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం.. భద్రత ఎక్కడ ఉన్నాయి? (video)
కన్నడ బిగ్ బాస్ ఫేమ్, ప్రముఖ నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11.30 గంటల సమయంలో ఆమె తన కజిన్తో కలిసి పార్క్ చేసి ఉన్న తన కారు వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వారిని వెంబడించడం ప్రారంభించాడు. అంతటితో ఆగకుండా సదరు వ్యక్తి నడుస్తూనే అత్యంత అసభ్యకరమైన చేష్టలకు పాల్పడ్డాడు. రాత్రివేళల్లో నడిచినంత మాత్రాన ఏ మహిళ కూడా ఇలాంటి వేధింపులను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదని నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలను దివ్య సురేష్ తన మొబైల్ కెమెరాలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కారులోకి వెళ్లగానే ఆ వ్యక్తి మరింత దగ్గరకు రావడంతో వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేయాలని ఆమె కజిన్ కోరడం ఆ వీడియోలో రికార్డయ్యింది.
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