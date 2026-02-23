తెలంగాణలో 300 కంపెనీ సర్వీస్డ్ హోటళ్లను జోడించనున్న ప్రిజం
హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం నగరాలపై వ్యూహాత్మకంగా దృష్టి సారించటం ద్వారా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో 300 కంపెనీ సర్వీస్డ్ హోటళ్లను జోడించాలని ప్రిజం (ఓయో యొక్క మాతృసంస్థ) యోచిస్తోంది. హైదరాబాద్లో జరిగిన హై-ఇంపాక్ట్ హోటల్ పార్టనర్ సమ్మిట్లో ఈ విషయాన్ని కంపెనీ వెల్లడించింది, ఇది అధిక-వృద్ధి చెందుతున్న పట్టణ కేంద్రాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న టైర్-2 మార్కెట్లలో తమ కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేయాలనే ప్రిజం యొక్క నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. హైదరాబాద్లోని అభివృద్ధి చెందుతున్న వైద్య, వ్యాపార పర్యాటక పర్యావరణ వ్యవస్థ నుండి యాదాద్రి, భద్రాచలం వంటి మతపరమైన గమ్యస్థానాలకు కీలకమైన ప్రయాణ విభాగాలలో పెరుగుతున్న డిమాండ్కు అనుగుణంగా విస్తరణ వ్యూహం ఉంది.
ఈ విస్తరణ బ్లూప్రింట్ సరఫరా జోడింపును వేగవంతం చేయడం, హోటల్ నాణ్యత ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం, అత్యుత్తమ అతిథి అనుభవాలను అందించడంపై దృష్టి సారించిన సమగ్ర వృద్ధి రోడ్మ్యాప్ను కూడా వెల్లడించింది. హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ వంటి నగరాల్లో పెరుగుతున్న పర్యాటకం, మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణలు, ఆర్థిక కేంద్రాల కారణంగా ప్రిజంకు ప్రధాన విస్తరణ లక్ష్యంగా తెలంగాణ ఎదుగుతోంది. మెరుగైన విమాన కనెక్టివిటీ, ప్రభుత్వ విధానాల కారణంగా పెరిగిన దేశీయ, అంతర్జాతీయ రాకపోకలు, భారతదేశంలో దేశీయ పర్యాటకం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ ప్రాంతంలో కార్యకలాపాలను పెంచడానికి అనువైనదిగా చేస్తాయి.
ఈ అంశం పై ప్రిజం దక్షిణ మధ్య, తూర్పు రీజనల్ హెడ్- ఆశిష్ సౌరభ్ మాట్లాడుతూ, దేశంలో నిర్మాణాత్మకంగా బలమైన ఆతిథ్య మార్కెట్లలో, తెలంగాణ ఒకటి. హైదరాబాద్ వంటి వ్యాపార కేంద్రాలు స్థిరమైన రీతిలో కార్పొరేట్ డిమాండ్ను సృష్టిస్తూనే ఉన్నాయి, అదే సమయంలో పెరుగుతున్న ఆకాంక్షలు , మెరుగైన కనెక్టివిటీ కొత్త విశ్రాంతి కారిడార్లను తీసుకువస్తున్నాయి. మేము అతిథులకు పెద్ద నెట్వర్క్ను మాత్రమే కాకుండా బలమైన, మరింత నమ్మదగిన నెట్వర్క్ను నిర్మిస్తున్నాము అని అన్నారు.
తెలంగాణలో ప్రిజం ప్లాట్ఫామ్లో పదికి పైగా హోటళ్లను కలిగి ఉన్న శ్రీ బాలాజీ గ్రూప్ మేనేజింగ్ భాగస్వామి లక్కు వెంకట్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం వృద్ధి కోసం ప్రిజం నాయకత్వంతో మా ఆలోచనలను చర్చించడానికి మాకు అవకాశం కల్పించింది. ప్రిజం యొక్క సాంకేతిక ఆధారిత వేదిక టైర్-2 విస్తరణకు గేమ్-ఛేంజర్ లాంటిది. ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లో మా ప్రమాణాలను పెంచే టెక్, శిక్షణా కార్యక్రమాల పట్ల మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి మరో 10 హోటళ్లను జోడించాలని మేము యోచిస్తున్నాము అని అన్నారు.
ఈ నిర్మాణాత్మక విధానం భాగస్వాములకు దీర్ఘకాలిక విలువను సృష్టించడానికి రూపొందించబడింది, అదే సమయంలో యాత్రికులకు ఊహించదగిన, అధిక-నాణ్యత అనుభవాలను అందిస్తుంది.