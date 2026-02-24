పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఏఐ-ఆధారిత వ్యాపార అవకాశ వేదికను పరిచయం చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ టుడే
భారతదేశపు ప్రాజెక్ట్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఏఐ ఆధారిత వ్యాపార అవకాశ వేదికను ప్రాజెక్ట్స్ టుడే పరిచయం చేసింది. ఈ కొత్త పొజిషనింగ్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ కాంటెక్స్ట్, టెండర్లు, ఎల్1-ఆర్డర్ అప్డేట్లు, స్టేక్హోల్డర్ ఇంటెలిజెన్స్ను ఒక అనుకూలమైన వర్క్ఫ్లోలోకి తీసుకువస్తుంది. సరైన సమయంలో సరైన ప్రాజెక్టులలో పనిచేయటానికి సంస్థలకు సహాయపడుతుంది.
ఆధునీకరించిన ఈ వేదిక బిఓక్యు శోధన, ఉప-ప్రాజెక్ట్ ట్రాకింగ్, టెండర్-టు-ఆర్డర్ జర్నీ విజిబిలిటీ, బిడ్డర్, పార్టిసిపేషన్ పరిజ్ఞానం, ధనిక స్టేక్హోల్డర్ రిలేషన్షిప్ మ్యాపింగ్తో సహా ఆచరణాత్మక ఫలితాలపై దృష్టి సారించిన ఏఐ ఆధారిత పరిణామాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. ఈ సామర్థ్యాలు వినియోగదారు అవసరాల ఆధారంగా సంబంధిత అవకాశాలను వేగంగా కనుగొనడాన్ని అనుమతిస్తాయి. వేదిక, పరిధి, స్టేక్హోల్డర్లపై స్పష్టమైన అవగాహనతో సంస్థలు ఏమి జరుగుతోంది నుండి మనం తరువాత ఏమి చేయాలి అనే దానికి వెళ్లడానికి సహాయపడతాయి.
దాదాపు 25 సంవత్సరాలకు పైగా పరిశోధన-ఆధారిత కవరేజ్తో, ప్రాజెక్ట్స్ టుడే ప్రస్తుతం తీవ్రమైన పరిశీలన, ప్రణాళిక, టెండరింగ్ లేదా అమలులో ఉన్న 50,000 కంటే ఎక్కువ క్రియాశీల ప్రాజెక్టులను ట్రాక్ చేస్తుంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ప్రతి నెలా 1,500+ కొత్త ప్రాజెక్టులు, 10,000+ టెండర్లను ఒడిసిపడుతుంది, అలాగే 1,200+ నెలవారీ L1/ఆర్డర్ నవీకరణలను సైతం ఒడిసిపడుతుంది, పలు రంగాలు మరియు రాష్ట్రాలలో నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మద్దతు ఇస్తుంది.
మెరుగైన సమయానుకూల అనుసంధానిత, సమన్వయం, వేగవంతమైన రీతిలో అమలు ద్వారా భారతదేశ ప్రాజెక్ట్ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలనే ప్రాజెక్ట్స్ టుడే ముందుచూపులో ఈ ప్రారంభం ఒక ముఖ్యమైన అడుగును సూచిస్తుంది. తద్వారా ప్రణాళికల నుండి భాగస్వామ్యాలకు మరియు ఉద్దేశ్యం నుండి ఫలితాలకు అవకాశాలు సమర్థవంతంగా వస్తాయి.