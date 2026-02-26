గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (20:08 IST)

అధిక దిగుబడులు, నేల ఆరోగ్యం కోసం అక్రమ పత్తి విత్తనాలకు చెక్ పెట్టమంటున్న నిపుణులు

Cotton seeds
అన్-రెగ్యులేటెడ్ ఛానెల్‌ల ద్వారా విక్రయిస్తున్న అక్రమ హెర్బిసైడ్ టాలరెంట్ బీటీ(HTBt) పత్తి విత్తనాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని వ్యవసాయ నిపుణులు, విత్తన పరిశ్రమ ప్రతినిధులు పత్తి రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అనధికారిక ఈ విత్తనాలకు మొలకలు వస్తాయనే హామీ, శాస్త్రీయ ధృవీకరణ ఉండదు. దీనివల్ల తరచు సాగుదారులు అస్థిరమైన పంట దిగుబడిని, ఊహించని ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
 
ప్రభావిత ప్రాంతాల నుండి అందిన క్షేత్ర స్థాయి నివేదికల ప్రకారం, వాతావరణ మార్పులు, తెగుళ్ల ఉధృతి, నియంత్రణ లేని విత్తనాలను వాడటం వంటి కారణాల వల్ల కొన్ని సీజన్లలో దిగుబడి 10-15 క్వింటాళ్ల నుండి 4-6 క్వింటాళ్లకు పడిపోయిందని సాగుదారులు గమనించారు. విదర్భకు చెందిన ఒక పత్తి రైతు తన కష్టాలను పంచుకుంటూ, పత్తి విత్తనాలు మొదట్లో తక్కువ ధరకు దొరికినట్లు అనిపించిందని చెప్పారు. ఆ విత్తనాలతో పంట సరిగ్గా పెరగలేదు. దిగుబడి బాగా తగ్గిపోయింది. నష్టం జరిగినప్పుడు బాధ్యత వహించేవారు ఎవరూ లేరు అని వాపోయారు.
 
అక్రమ HTBt విత్తనాల వాడకం గ్లైఫోసేట్‌పై(glyphosate) ఆధారపడటాన్ని మరింత పెంచింది. కలుపు మందును తట్టుకునే శక్తి విత్తనాలకు ఉండటంతో, రైతులు పదేపదే మందును పిచికారీ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరగడమే కాకుండా, కలుపు మందులకు లొంగని మొండి కలుపు మొక్కలు పుట్టుకొచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఇది క్రమంగా నేల స్వభావాన్ని దెబ్బతీస్తూ, దీర్ఘకాలిక ఉత్పాదకతను తగ్గిస్తుంది. కలుపును సమర్థవంతంగా నివారించడానికి, నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి, కేవలం కలుపు మందులపైనే ఆధారపడకుండా సాగు పద్ధతులు, యాంత్రీకరణ, వివిధ రకాల నివారణ చర్యలతో కూడిన సమగ్ర కలుపు యాజమాన్యం పాటించాలని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు, విధాన నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
 
రాశి సీడ్స్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఎం.రామసామి మాట్లాడుతూ, అక్రమ HTBt పత్తి విత్తనాలు వేగంగా విస్తరిస్తుండటంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అదుపులేని ఈ సీడ్స్ విస్తరణ వల్ల దిగుబడులు తగ్గి, పీచు నాణ్యత దెబ్బతిని రైతులు నష్టపోతున్నారు. అంతేకాకుండా, గత నాలుగు ఐదు దశాబ్దాలుగా నిర్మించుకున్న విత్తన సరఫరా వ్యవస్థను కూడా ఇది అస్థిరపరుస్తోంది. ఈ అక్రమ విత్తనాల అమ్మకాలను అరికట్టడానికి వెంటనే కఠినమైన చర్యలు తీసుకోకపోతే, విత్తన పరిశోధనలు మరియు అధునాతన సాంకేతికతలపై భవిష్యత్తులో జరిగే పెట్టుబడులకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతుంది అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
 
గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్‌తో సహా రైతులతో కలిసి పనిచేసే సంస్థలు, అవగాహనతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో నొక్కి చెబుతున్నాయి. గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ బిజినెస్ సీఈఓ ఎన్.కె. రాజవేలు మాట్లాడుతూ, కేవలం కలుపు మందులపైనే ఆధారపడకుండా, సమగ్ర కలుపు యాజమాన్యాన్ని పాటించడం వల్ల స్థిరమైన దిగుబడులు రావడమే కాకుండా, కాలక్రమేణా నేల ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది అని పేర్కొన్నారు.
 
అక్రమ పత్తి విత్తనాల వల్ల ఎదురయ్యే నష్టాల దృష్ట్యా, రైతులు కేవలం గుర్తింపు పొందిన కంపెనీల బ్రాండెడ్ విత్తనాలను మాత్రమే ఎంచుకోవాలని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఎటువంటి బాధ్యత లేదా హామీ ఇవ్వని సంస్థలు లేద తెలియని వ్యక్తుల నుండి కాకుండా, కేవలం రిజిస్టర్డ్, లైసెన్స్ పొందిన డీలర్ల వద్దే విత్తనాలను కొనుగోలు చేయాలని వారు కోరుతున్నారు. రేపటి దిగుబడులను కాపాడుకోవడానికి, పత్తి సాగు వ్యవస్థను సుస్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి ఇవాళ మంచి వంగడాలను ఎంచుకోవడం చాలా అవసరం.

Anil ravipudi: కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ తో సంక్రాంతి కి వస్తున్నా: అనిల్ రావిపూడి

Anil ravipudi: కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ తో సంక్రాంతి కి వస్తున్నా: అనిల్ రావిపూడిపటాస్ చిత్రంతో దర్శకునిగా పరిచయం చేసిన అనిల్ రావిపూడిని కథానాయకుడు నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ మరోసారి నటించబోతున్నారు. ఈ సంక్రాంతికి చిరంజీవి, వెంకటేష్ కాంబినేషన్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమాతో సక్సెస్ కొట్టి నిర్మాతలకూ, అభిమానులకూ ఖుషీ చేసిన దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తదుపరి సినిమా వెంకటేష్ తో అని ప్రకటించాడు. అయితే నేడు అందులో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కూడా వున్నారు. ఈ విషయాన్ని తన సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తూ ఓ చిన్న వీడియో కూడా చేశాడు దర్శకుడు.

Virosh Wedding : నేను ఆమెను మిస్ అయ్యానన్న విజయ్.. నీ భార్యగా నేను.. నా భర్తను పరిచయం చేస్తున్నాను.. (Photos)

Virosh Wedding : నేను ఆమెను మిస్ అయ్యానన్న విజయ్.. నీ భార్యగా నేను.. నా భర్తను పరిచయం చేస్తున్నాను.. (Photos)టాలీవుడ్ లవ్ బర్డ్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. గురువారం ఉదయం తెలుగు సంప్రదాయంలో వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఇక సాయంత్రం వీరిద్దరి వివాహం కొడవ పద్దతిలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్‌స్టాలో వీరి పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంకా విజయ్ చేసిన ఇన్ ‌స్టా పోస్టు కూడా వైరల్ అవుతోంది. "ఒకరోజు, నేను ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా పక్కన ఉంటే నా రోజు బాగుండేదని నాకు అనిపించే విధంగా ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా ఎదురుగా కూర్చుంటే నా భోజనం మరింత ఆరోగ్యంగా ఉండేది.

Sri Vishnu: గ్రహాలని, జాతకాలలో కొన్నింటినే ఫాలో అవుతా : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: గ్రహాలని, జాతకాలలో కొన్నింటినే ఫాలో అవుతా : శ్రీ విష్ణువిష్ణు విన్యాసం కథ డైరెక్టర్ మారుతి చెప్పారు. నాకు చాలా నచ్చింది. అందరూ రిలేట్ అయ్యే కథ, చాలా మంచి క్యారెక్టర్. ఫ్యామిలీతో కలిసి హ్యాపీగా నవ్వుకోవచ్చు. కథ విన్న వెంటనే మొదలుపెట్టా. -డైరెక్టర్ మారుతి సినిమాని చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశాడు. చాలా క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్. ఎడిటింగ్ మీద కూడా చాలా మంచి గ్రిప్ ఉంది. అలాగే సినిమాలో మంచి అనుభవం ఉన్న టెక్నీషియన్స్ పనిచేయడం కూడా ప్లస్సు అయ్యింది.అని చిత్ర కథానాయకుడు శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

రాంచరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం .. రెండో సింగిల్ రిలీజ్ తేదీ ఖరారు

రాంచరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం .. రెండో సింగిల్ రిలీజ్ తేదీ ఖరారుమెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి పాట్ సోషల్ మీడియాను ఓ షేక్ చేసింది. ఈ పాటలో చరణ్ వేసిన హుక్ స్టెప్‌ను ఎంతమంది రీక్రియేట్ చేశారో లెక్కలేదు. ఇప్పుడు అలాంటి మ్యాజిక్‌ మరోసారి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఆయన కథానాయకుడిగా బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ 'పెద్ది'. జాన్వీ కపూర్‌ కథానాయిక. శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకొంటున్న ఈ సినిమా నుంచి మరో పాట యువతను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమైంది.

AAFA: రాజకీయ పార్టీ తరహాలో రాయలసీమ లో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ !

AAFA: రాజకీయ పార్టీ తరహాలో రాయలసీమ లో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ !అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ (AAFA) ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమ ప్రాంతం అంతటా జిల్లా కమిటీల అధికారిక ఏర్పాటుతో సామాజిక బాధ్యత మరియు వ్యవస్థీకృత అభిమానుల పట్ల తన నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ దార్శనికత -ప్రతి సంవత్సరం ఒక మంచి పని" - నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ సంఘం సినిమా వేడుకలకు మించి ప్రభావవంతమైన సమాజ నిర్ధారించడానికి దాని సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని విస్తరించింది.

Watch More Videos

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. బరువు పెరగకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్యానికి చెక్ పెట్టవచ్చో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.. పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణం పీచు పదార్థం లేని ఆహారం తీసుకోవడమే. అందుకే కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి.. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు, పండ్లను ఎక్కువగా చేర్చుకోవాలి.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం. ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com