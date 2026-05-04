సోమవారం, 4 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 4 మే 2026 (22:56 IST)

ఎడ్జ్ ప్లస్ ఏఐ-ఆధారిత ప్లాట్‌ఫామ్‌ను ప్రారంభించిన ప్రూడెంట్

అహ్మదాబాద్: మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల (ఎంఎఫ్‌డి‌లు) కోసం ఒక ప్రముఖ ఫిన్‌టెక్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన ప్రూడెంట్ కార్పొరేట్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, తమ భాగస్వాములకు మరింత తెలివిగా ప్రణాళికలు రచించడానికి, ఖాతాదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించడానికి, వేగంగా మార్కెటింగ్ చేయడానికి, వారి వ్యాపారాన్ని కచ్చితత్వంతో వృద్ధి చేసుకోవడానికి సహాయపడేలా రూపొందించిన తమ ఏఐ-ఆధారిత వ్యాపార నిర్వహణ సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు నేడు వెల్లడించింది. 
 
మా మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌కు తెలిసినంతగా ఒక ఖాతాదారుని గురించి ఏ సాఫ్ట్‌వేర్‌కూ తెలియదు. ఎడ్జ్+ అనేది ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్ (IQ), ఇది ప్రతి భాగస్వామిని మరింత వేగవంతంగా, చురుకుగా, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉంచే సహాయక వ్యవస్థ. ఒక భాగస్వామికి అత్యంత ముఖ్యమైన రెండు ఫలితాలు: వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడం, సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవడం- చుట్టూ ఎడ్జ్+ నిర్మించబడింది. 
 
ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ తమ ప్రధాన సామర్థ్యాలను ఒకే తెలివైన ఇంటర్‌ఫేస్ కిందకు తీసుకువస్తుంది:
1. లక్ష్య ప్రణాళిక
డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఇప్పుడు నిమిషాల్లోనే క్లయింట్‌లకు లక్ష్య-ఆధారిత పరిష్కారాలను అందించగలరు. క్లయింట్ యొక్క రిస్క్ ప్రొఫైల్, పెట్టుబడి కాలపరిమితిని నమోదు చేయడం ద్వారా ఏఐ తక్షణమే ఈక్విటీ, డెట్, హైబ్రిడ్ సాధనాలలో సరైన ఆస్తి కేటాయింపును, ఎంపిక చేసిన పథకాల సిఫార్సులతో పాటుగా రూపొందిస్తుంది. భాగస్వాములు అదే ఏఐ-ఆధారిత స్క్రీన్ నుండే సిద్ధంగా లావాదేవీలను ప్రారంభించవచ్చు.
 
2. వ్యాపార ప్రయోజనం
డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఇప్పుడు తమ వద్ద ఉన్న ప్రతి వృద్ధి అవకాశాన్ని గుర్తించి, దానిపై చర్య తీసుకోవచ్చు. బాహ్య AUM గణాంకాలు, మరింత స్పష్టమైన, సమగ్రమైన చర్చలకు ఒక సంపూర్ణ దృక్పథాన్ని అందిస్తాయి. దీనివల్ల సరైన సమయంలో సరైన సందేశంతో సరైన క్లయింట్‌ను చేరుకోవడం సులభం అవుతుంది.
 
3. మార్కెటింగ్ ఇంజిన్
ఎడ్జ్+ అంతర్నిర్మిత మార్కెటింగ్ మాడ్యూల్, ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క ఏఐ ఇంజిన్ సహాయంతో, పంపిణీదారులకు SIP, లంప్సమ్ ప్రచారాలను నిర్వహించడానికి, ఈవెంట్ ఆధారిత ప్రచారాన్ని నడపడానికి, ప్రస్తుత, కాబోయే క్లయింట్‌లకు బల్క్ ఇమెయిల్‌లను పంపడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. 
 
4. పరిశోధన
ఎడ్జ్+ రీసెర్చ్ మాడ్యూల్ ప్రతి కీలకమైన ఫండ్ పారామీటర్‌ను డిస్ట్రిబ్యూటర్‌కు అందుబాటులో ఉంచుతుంది. ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తమ క్లయింట్‌కు సిద్ధంగా ఉండే ఫండ్ సారాంశం అయిన ఫండ్జ్‌కార్డ్‌ను ఇమెయిల్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా తక్షణమే పంచుకోవచ్చు. 
 
5. మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌కు అతీతంగా
డిస్ట్రిబ్యూటర్లను బహుళ-ఉత్పత్తుల డిస్ట్రిబ్యూటర్లుగా తమను తాము ప్రదర్శించుకోవడానికి ఎడ్జ్+ అనుమతిస్తుంది. వారు ఆరోగ్య బీమా, జీవిత బీమా, బ్రోకింగ్, PMS/AIF, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, బాండ్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌పై రుణం, NPS వంటి సేవలను అందించవచ్చు. ఎడ్జ్+ ఏఐ ప్లాట్‌ఫామ్ ఇప్పుడు బీటా వెర్షన్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. మా మ్యూచువల్ ఫండ్ పంపిణీ భాగస్వాములందరికీ లభిస్తుంది.

