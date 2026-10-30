PuRE Power: జగ్గయ్యపేటలో నూతన షోరూమ్ ప్రారంభం
జగ్గయ్యపేట: PuREPower, ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో తన నూతన షోరూమ్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. "డి.ఎన్. బ్యాటరీ అండ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్" పేరుతో ఏర్పాటైన ఈ షోరూమ్, గృహాలు, దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థలు, కార్యాలయాలు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, పరిశ్రమలకు విశ్వసనీయమైన విద్యుత్ బ్యాకప్ పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. సంప్రదాయ వ్యవస్థల్లో ఉండే శబ్ద కాలుష్యం, పొగ, అధిక నిర్వహణ వ్యయం వంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, నిరంతర విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని అందించడం దీని లక్ష్యం. షోరూమ్ చిరునామా: డోర్ నెం. 5-36, జె.ఆర్.సి. కళాశాల సమీపంలో, సీతారామపురం, వార్డ్ నెం. 5, జగ్గయ్యపేట, ఎన్టీఆర్ జిల్లా.
ఆధునిక ఇంధన నిల్వ సాంకేతికతను మహానగరాలకే పరిమితం చేయకుండా, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణాలకు సైతం విస్తరించాలన్న PuREPower వ్యూహంలో ఈ షోరూమ్ ప్రారంభం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. చిన్న పట్టణాల్లో తరచుగా విద్యుత్ అంతరాయాలు, వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులు ఎదురవుతున్నాయి. నాణ్యమైన విద్యుత్ బ్యాకప్ అన్ని ప్రాంతాల వినియోగదారులకు సమానంగా అందుబాటులో ఉండాలన్నదే ఈ చొరవ వెనుక ఉన్న ఆశయం.
విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై కీలక ప్రదేశంలో ఉన్న జగ్గయ్యపేట, వ్యవసాయ రంగానికి, సిమెంట్, సున్నపురాయి పరిశ్రమలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. నివాస గృహాలు, దుకాణాలు, వైద్య కేంద్రాలు, చిన్న తరహా పరిశ్రమలు, వ్యాపార సంస్థలు ఏటేటా పెరుగుతూ, పట్టణం స్థిరమైన అభివృద్ధిని సాధిస్తోంది. ఈ అన్ని రంగాలకు అంతరాయం లేని విద్యుత్ సరఫరా అత్యంత అవసరం. నిరంతరం తెరిచి ఉంచాల్సిన వ్యాపార సంస్థ అయినా, నీటి మోటార్లపై ఆధారపడే వ్యవసాయ క్షేత్రం అయినా, విద్యుత్ అంతరాయ సమయంలోనూ లైట్లు, ఫ్యాన్లు, టీవీ వంటి అవసరాలు కొనసాగాలని కోరుకునే కుటుంబమైనా, ఈ అవసరం అందరికీ ఉంది.
డి.ఎన్. బ్యాటరీ అండ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్లో వినియోగదారులు PuREPower సమగ్ర ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ శ్రేణిని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించవచ్చు, తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. వినియోగదారుని అవసరానికి తగిన బ్యాకప్ సామర్థ్యాన్ని, వారి గృహానికి లేదా వ్యాపారానికి అనువైన సిస్టమ్ను ఎంపిక చేసుకోవడంలో షోరూమ్ బృందం మార్గదర్శనం చేస్తుంది. ఈ ఉత్పత్తి శ్రేణి గృహాలు, కార్యాలయాలు, దుకాణాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు మరియు పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడింది.
డీజిల్ జనరేటర్లు, సాధారణ ఇన్వర్టర్లు వంటి సంప్రదాయ బ్యాకప్ పద్ధతులకు సమర్థవంతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా PuREPower సిస్టమ్స్ రూపొందించబడ్డాయి. ఇవి శబ్దరహితంగా, పొగరహితంగా పనిచేస్తాయి; అతి తక్కువ నిర్వహణ అవసరమవుతుంది; స్మార్ట్ సాంకేతికతతో పాటు అధిక భద్రతా ప్రమాణాలను కలిగి ఉంటాయి. దీని ద్వారా వినియోగదారులు ఇంధన వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, శబ్ద, వాయు కాలుష్యం నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు, సుదీర్ఘ విద్యుత్ అంతరాయ సమయాల్లో కూడా నిరంతర విద్యుత్ను పొందవచ్చు.
ఈ షోరూమ్ కేవలం విక్రయ కేంద్రంగా కాకుండా, వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించే కేంద్రంగా కూడా సేవలందిస్తుంది. ఆధునిక ఇంధన నిల్వ సాంకేతికత ఎలా పనిచేస్తుంది, కాలక్రమేణా ఖర్చును ఎలా ఆదా చేస్తుంది, దైనందిన జీవితాన్ని ఎలా సులభతరం చేస్తుంది అనే విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఈ ప్రాంతవాసులందరూ ఇక్కడికి రావచ్చు.
డి.ఎన్. బ్యాటరీ అండ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ చేరికతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో PuREPower ఉనికి మరింత బలపడింది. ప్రతి గృహానికి, ప్రతి వ్యాపారానికి విశ్వసనీయమైన, స్థిరమైన విద్యుత్ను అందుబాటులోకి తేవాలన్న సంస్థ లక్ష్యం దిశగా ఇది మరో ముఖ్యమైన అడుగు.