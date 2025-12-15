PVR INOX లిమిటెడ్, భారతదేశపు అతి పెద్ద సినిమా ఎగ్జిబిషన్ కంపెనీ సైబరాబాద్ లోని తమ ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ విస్తరణను హైదరాబాద్ యొక్క మొదటి సూపర్ ప్లెక్స్గా ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఉన్న ఆరింటికి అయిదు కొత్తగా చేర్చబడిన స్క్రీన్స్తో, సినిమా ఇప్పుడు ఒకే చోట 11 స్క్రీన్స్ను అందిస్తోంది, నగరంలోనే అత్యధిక సంఖ్య గల ఆడిటోరియమ్స్ ఉన్న సినిమాగా నిలిచింది.
సూపర్ ప్లెక్స్ 3 ప్రీమియం ఫార్మాట్స్- Luxe, PXL, 4DXని కలిగి ఉంది. ప్రధానమైన స్క్రీన్స్తో పాటు ఇవి, 11 స్క్రీన్ ఏర్పాటుకు ఒకేచోట చేరి స్పష్టమైన దృశ్యాలు, స్థిరమైన సౌండ్, అనుకూలమైన సౌకర్యాలను యువ ప్రేక్షకులు, కుటుంబాలకు, ఉద్యోగాలు చేసే నిపుణులకు అందిస్తున్నాయి.
తెలంగాణలో మొదటి PXL 55 అడుగుల వెడల్పు స్క్రీన్, RGB లేజర్ ప్రొజెక్షన్, డాల్బీ అట్మోస్ సౌండ్, రిక్లైనర్ సీటింగ్ను కలిగి ఉంది. మూడు Luxe స్క్రీన్స్ సున్నితమైన రిక్లైనర్లు, ఆహ్లాదకరమైన ఇంటీరియర్లు, ఇన్-హౌస్ చెఫ్ తయారుచేసే మెనూ అందిస్తున్నాయి. నగరంలో మూడవది అయిన 4DX స్క్రీన్ హైదరాబాద్లో వీక్షణ అనుభవానికి మోషన్ సీట్స్, గాలి, పొగ, సెంట్, నీరు, మంచు వంటి ఎఫెక్ట్స్ ను అందిస్తోంది. ఈ ఫార్మాట్స్ 11-స్క్రీన్ సూపర్ ప్లెక్స్ను రూపొందించడానికి ఇప్పటికే ఉన్న ఆరింటిని కలిపిన అయిదు కొత్తగా చేర్చబడిన స్క్రీన్స్లో భాగంగా ఉన్నాయి.
ఈ సినిమా ప్రదేశం ఆకర్షణీయమైన, యువత కేంద్రీయమైన రూపం, లేత ఆకుపచ్చ రంగులు, డిజిటల్, స్టాటిక్ ఆర్ట్ వర్క్, విశ్రాంతదాయకమైన సీటింగ్ ను కలిగి ఉంది. Luxe లౌంజ్లో కూర్పు చేసిన ఫర్నిచర్, ఓపెన్ కిచెన్, పూల్ బల్ల వంటి ఏర్పాట్లతో ప్రశాంతంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
11 స్క్రీన్స్లో, 210 PXL సీట్లు, 107 Luxe సీట్లు, 104 4DX సీట్లు, 947 ప్రధానమైన సీట్లు సహా సూపర్ ప్లెక్స్లో 1368 సీట్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి మాట్లాడుతూ, శ్రీ. అజయ్ బిజ్లీ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, PVR INOX లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ లోని సూపర్ ప్లెక్స్ హైదరాబాద్ లోని మా ఉనికి కోసం ఒక ముఖ్యమైన చర్యగా సూచించింది. 11 స్క్రీన్స్, మూడు ప్రీమియం ఫార్మాట్స్తో, నగరంలో విస్తృత శ్రేణి వ్యూయింగ్ ఎంపికల్లో అత్యంత చురుకైన వినోదాత్మకమైన వేదికల్లో ఒకటి అందించే లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాము. అతిథులు అందరి కోసం సౌకర్యం, స్పష్టత మరియు నమ్మకమైన టెక్నాలజీని అందించే పెద్ద స్థలాలపై మేము దృష్టి కేంద్రీకరించాము.
శ్రీ సంజీవ్ కుమార్ బిజ్లీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, PVR INOX లిమిటెడ్, ఇలా అన్నారు, ఈ ఆస్థి ఆధునిక ప్రేక్షకులకు సేవలు అందించడానికి సినిమాస్ను నిర్మించడానికి మా విధానాన్ని సూచిస్తోంది. Luxe, PXL, 4DXల మిశ్రమం, ప్రధానమైన స్క్రీన్స్ హైదరాబాద్ ప్రేక్షకులకు ఒకే ప్రదేశంలో శక్తివంతమైన ఎంపికను అందిస్తున్నాయి. మేము ఈ సూపర్ ప్లెక్స్ ను నగరానికి తీసుకురావడానికి ఆనందిస్తున్నాము.