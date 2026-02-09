మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026 (23:31 IST)

కూకట్‌పల్లిలో 9 స్క్రీన్ సినిమా ప్రారంభంతో హైదరాబాద్‌కు కొత్త వినోదం

PVR Inox
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్‌లో తమ ఉనికిని మరింత శక్తివంతం చేస్తూ లేక్ షోర్ మాల్, వై-జంక్షన్, కూకట్ పల్లిలో తమ కొత్త 9-స్క్రీన్ సినిమా ఆరంభం గురించి PVR INOX, భారతదేశపు ప్రముఖ మల్టిప్లెక్స్ చెయిన్, ఈరోజు ప్రకటించింది. ఇది నగరంలో కంపెనీ వారి 19వ సినిమాను సూచించింది, హైదరాబాద్‌లో మొత్తం PVR INOX స్క్రీన్ కౌంట్‌ను 119 స్క్రీన్స్‌కు చేర్చింది.
 
హైదరాబాద్‌లో అత్యంత రద్దీగా, అత్యంత వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో కీలకంగా ఉన్న సినిమా రెడ్ లైన్లో బాలానగర్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలోని పెద్ద, మెట్రోతో కనక్ట్ చేయబడిన షాపింగ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ గమ్యస్థానమైన లేక్ షోర్ మాల్‌లో ఉంది. శక్తివంతమైన యువత, ఉద్యోగస్థుల రాకపోకల కూడలిలో ఉన్న ఈ మాల్ యువ మిల్లీనియల్స్, Gen Z కోసం ప్రసిద్ధి చెందిన కేంద్రంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది, ఫ్యాషన్, ఆహారం మరియు సామాజిక ప్రాంతాల మిశ్రమం అందిస్తోంది.
 
కొత్తగా ఆరంభించబడిన మల్టిప్లెక్స్‌లో మొత్తం 1,476 సీట్ల సామర్థ్యంతో 9 ఆధునిక ఆడిటోరియంలు ఉన్నాయి. విభిన్నమైన ప్రేక్షక వర్గాల కోసం రెండు విలక్షణమైన రూపాల్లో ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
 
PXL, PVR INOXలు యొక్క పెద్ద-ఫార్మాట్ స్క్రీన్, టెంట్ పోల్ బ్లాక్ బస్టర్స్, ఈవెంట్ సినిమా కోసం రూపొందించబడిన శక్తివంతమైన, లీనమయ్యే అనుభవాన్ని అందిస్తోంది. ప్రత్యేకించి పిల్లలు, యువ కుటుంబాల కోసం ఆకర్షణీయమైన, సురక్షితమైన, ఆకట్టుకునే వాతావరణాన్ని ప్లేహౌస్ అందిస్తోంది.
 
తక్కిన ఏడు ప్రధాన ఆడిటోరియంలు ప్రధానమైన ఎంటర్టైనర్స్, ప్రాంతీయ సినిమా నుండి యువతను ప్రోత్సేహించే కంటెంట్, పాప్ సంస్కృతి టైటిల్స్, Gen Z ప్రేక్షకులతో శక్తివంతంగా అనుగుణంగా ఉండే అంతర్జాతీయ విడుదలలను వివిధ భాషలు, శైలుల్లో విస్తృత శ్రేణి ఫిల్మ్స్‌ను అందిస్తాయి. సాంకేతికత ఆధారిత డిజైన్ సినిమా అనుభవాన్ని నిర్వచిస్తోంది. PXL ఆడిటోరియం 4K లేజర్ ప్రొజక్షన్, డాల్బీ అట్మోస్ ఇమ్మర్శివ్ సౌండ్‌తో పని చేస్తుంది, దీనికి RealD 3D చేర్చబడి పెద్ద-ఫార్మాట్లో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలకు సిద్ధంగా ఉండే అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. యువ ప్రేక్షకుల కోసం ఆకర్షణీయమైన సినిమా అనుభవాన్ని అందచేయడానికి ప్లేహౌస్ రూపొందించబడింది. ఈ ప్రారంభోత్సవం ఇన్ఆర్బిట్ మాల్‌లో ఈ ఫార్మాట్‌ను ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన తరువాత, హైదరాబాద్‌లో PVR INOX యొక్క రెండవ PXL స్క్రీన్‌ను కూడా సూచిస్తోంది.
 
సినిమా PVR INOX యొక్క సరికొత్త సినిమా ఫుడ్ కోర్ట్ భావనను కూడా పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ఫుడ్ కోర్టులో వివిధ కౌంటర్లు, క్విక్-సర్వీస్ ఫేవరెట్స్, తాజా ఆఫరింగ్స్ ఉంటాయి. ఆకర్షణీయమైన, సాంఘిక ప్రదేశంగా రూపొందించబడిన ఫుడ్ కోర్ట్ పరస్పరం అనుభవాలు పంచుకోవడానికి, సౌకర్యం మరియు షోలకు ముందు, తరువాత సాధారణంగా భోజనాలు చేయడానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే Gen Zకు అనుగుణంగా రూపొందించబడింది.

ఆది సాయికుమార్, వేదిక హారర్ థ్రిల్లర్ జంగిల్.సిద్దం

ఆది సాయికుమార్, వేదిక హారర్ థ్రిల్లర్ జంగిల్.సిద్దంశంబాల’ చిత్రంతో రీసెంట్‌గా ఆది సాయి కుమార్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్నారు. మరోసారి అద్భుతమైన కథతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారు. ఆది సాయికుమార్ హీరోగా, గ్లామరస్ హీరోయిన్ వేదిక హీరోయిన్‌గా నటించిన హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘జంగిల్’ త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సరికొత్త కథనం, ఒళ్లు గగుర్పొడిచే నేపథ్యం, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఈ సినిమా రూపొందింది అని చిత్రయూనిట్ చెబుతోంది.

Viswak Sen: ఉర్రూతలూగించేలా ఫంకీ మాస్ గీతం యమ యమ్మ

Viswak Sen: ఉర్రూతలూగించేలా ఫంకీ మాస్ గీతం యమ యమ్మమాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్, దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో వస్తున్న ‘ఫంకీ’ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, ట్రైలర్, ‘ధీరే ధీరే’, ‘రట్టాటటావ్’ పాటలకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి మూడవ గీతం ‘యమ యమ్మ’ విడుదలైంది. సోమవారం సాయంత్రం తిరుపతిలో ఈ గీతావిష్కరణ వేడుక ఘనంగా జరిగింది.

Nani: నాని ది ప్యారడైజ్ షూటింగ్ ఫ్లోర్ నుంచి తాజా అప్‌డేట్‌

Nani: నాని ది ప్యారడైజ్ షూటింగ్ ఫ్లోర్ నుంచి తాజా అప్‌డేట్‌నేచురల్ స్టార్ నాని ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ది ప్యారడైజ్' ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా, షూటింగ్ ఫ్లోర్ నుంచి తాజా అప్‌డేట్‌తో భారీ హైప్‌ను సృష్టిస్తోంది.

డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయంతో గాయపడ్డ సింహం గా తరుణ్ భాస్కర్ ఏం చేశాడు

డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయంతో గాయపడ్డ సింహం గా తరుణ్ భాస్కర్ ఏం చేశాడుతరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి మరో యూనిక్ మూవీతో రావోతున్నారు. 'గాయపడ్డ సింహం' అనే టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ నిర్మించారు. ప్రస్తుతం దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న 'ఆకాశంలో ఒక తార' చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్న పవన్ సాదినేని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.

Haigh: నలుగురు వ్యక్తుల హై కోరికల నేపథ్యంతో హై మూవీ టీజర్‌

Haigh: నలుగురు వ్యక్తుల హై కోరికల నేపథ్యంతో హై మూవీ టీజర్‌అనిల్ రావిపూడి అసోసియేట్ ఎస్ కృష్ణ 'హై' అనే చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. రచయిత, నటుడు , సహ నిర్మాతగా కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఇమేజ్‌స్పార్క్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, మైరా క్రియేషన్స్ పై హరీష్ పెద్ది, ఎస్ కృష్ణ, శేఖర్ దివ్వెల సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అనన్య శర్మ, ఎస్ కృష్ణ, పల్లవి దొర, కృష్ణ కమల్, సాయి కృష్ణ, రేవంత్ (బుల్లిరాజు) ఈ చిత్రంలో ప్రధాన తారాగణం. ఈ చిత్ర టీజర్‌ను విక్టరీ వెంకటేష్ ఈరోజు లాంచ్ చేశారు.

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?చద్దన్నం కేవలం ఒక సాధారణ ఆహారం కాదు.. పోషకాల గని. ఒకటి రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నంతో తయారుచేసే చద్దన్నం. ఈ అన్నంలో మజ్జిగ లేదా పెరుగు కలిపి నానబెడతారు. వాటికి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చేర్చి తీసుకుంటారు. వండుకున్న అన్నం తినగా మిగిలిపోయిన అన్నం అయిదారు గంటల్లో చల్లబడి బ్యాక్టీరియా చేరి చద్ది అన్నం అవుతుందని.. దీనిలో ఎన్నో పోషకాలు దాగున్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం అల్పాహారానికి బదులుగా చద్దన్నం తీసుకోవడం వల్ల పొట్ట తేలికగా ఉండడమే కాదు. రోజంతా శక్తివంతంగా పనిచేయగలుగుతారు.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.
