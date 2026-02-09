హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లో తమ ఉనికిని మరింత శక్తివంతం చేస్తూ లేక్ షోర్ మాల్, వై-జంక్షన్, కూకట్ పల్లిలో తమ కొత్త 9-స్క్రీన్ సినిమా ఆరంభం గురించి PVR INOX, భారతదేశపు ప్రముఖ మల్టిప్లెక్స్ చెయిన్, ఈరోజు ప్రకటించింది. ఇది నగరంలో కంపెనీ వారి 19వ సినిమాను సూచించింది, హైదరాబాద్లో మొత్తం PVR INOX స్క్రీన్ కౌంట్ను 119 స్క్రీన్స్కు చేర్చింది.
హైదరాబాద్లో అత్యంత రద్దీగా, అత్యంత వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో కీలకంగా ఉన్న సినిమా రెడ్ లైన్లో బాలానగర్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలోని పెద్ద, మెట్రోతో కనక్ట్ చేయబడిన షాపింగ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ గమ్యస్థానమైన లేక్ షోర్ మాల్లో ఉంది. శక్తివంతమైన యువత, ఉద్యోగస్థుల రాకపోకల కూడలిలో ఉన్న ఈ మాల్ యువ మిల్లీనియల్స్, Gen Z కోసం ప్రసిద్ధి చెందిన కేంద్రంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది, ఫ్యాషన్, ఆహారం మరియు సామాజిక ప్రాంతాల మిశ్రమం అందిస్తోంది.
కొత్తగా ఆరంభించబడిన మల్టిప్లెక్స్లో మొత్తం 1,476 సీట్ల సామర్థ్యంతో 9 ఆధునిక ఆడిటోరియంలు ఉన్నాయి. విభిన్నమైన ప్రేక్షక వర్గాల కోసం రెండు విలక్షణమైన రూపాల్లో ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
PXL, PVR INOXలు యొక్క పెద్ద-ఫార్మాట్ స్క్రీన్, టెంట్ పోల్ బ్లాక్ బస్టర్స్, ఈవెంట్ సినిమా కోసం రూపొందించబడిన శక్తివంతమైన, లీనమయ్యే అనుభవాన్ని అందిస్తోంది. ప్రత్యేకించి పిల్లలు, యువ కుటుంబాల కోసం ఆకర్షణీయమైన, సురక్షితమైన, ఆకట్టుకునే వాతావరణాన్ని ప్లేహౌస్ అందిస్తోంది.
తక్కిన ఏడు ప్రధాన ఆడిటోరియంలు ప్రధానమైన ఎంటర్టైనర్స్, ప్రాంతీయ సినిమా నుండి యువతను ప్రోత్సేహించే కంటెంట్, పాప్ సంస్కృతి టైటిల్స్, Gen Z ప్రేక్షకులతో శక్తివంతంగా అనుగుణంగా ఉండే అంతర్జాతీయ విడుదలలను వివిధ భాషలు, శైలుల్లో విస్తృత శ్రేణి ఫిల్మ్స్ను అందిస్తాయి. సాంకేతికత ఆధారిత డిజైన్ సినిమా అనుభవాన్ని నిర్వచిస్తోంది. PXL ఆడిటోరియం 4K లేజర్ ప్రొజక్షన్, డాల్బీ అట్మోస్ ఇమ్మర్శివ్ సౌండ్తో పని చేస్తుంది, దీనికి RealD 3D చేర్చబడి పెద్ద-ఫార్మాట్లో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలకు సిద్ధంగా ఉండే అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. యువ ప్రేక్షకుల కోసం ఆకర్షణీయమైన సినిమా అనుభవాన్ని అందచేయడానికి ప్లేహౌస్ రూపొందించబడింది. ఈ ప్రారంభోత్సవం ఇన్ఆర్బిట్ మాల్లో ఈ ఫార్మాట్ను ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన తరువాత, హైదరాబాద్లో PVR INOX యొక్క రెండవ PXL స్క్రీన్ను కూడా సూచిస్తోంది.
సినిమా PVR INOX యొక్క సరికొత్త సినిమా ఫుడ్ కోర్ట్ భావనను కూడా పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ఫుడ్ కోర్టులో వివిధ కౌంటర్లు, క్విక్-సర్వీస్ ఫేవరెట్స్, తాజా ఆఫరింగ్స్ ఉంటాయి. ఆకర్షణీయమైన, సాంఘిక ప్రదేశంగా రూపొందించబడిన ఫుడ్ కోర్ట్ పరస్పరం అనుభవాలు పంచుకోవడానికి, సౌకర్యం మరియు షోలకు ముందు, తరువాత సాధారణంగా భోజనాలు చేయడానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే Gen Zకు అనుగుణంగా రూపొందించబడింది.