పర్సనల్ కేర్ బ్రాండ్ హ్యాండ్సమ్ ఇండియన్ మ్యాన్ను ప్రారంభించిన రణ్వీర్ సింగ్
భారత్: భారతీయ చర్మం, భారతీయ వాతావరణం, భారతీయ జీవశాస్త్రానికి అనుగుణంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పురుషుల పర్సనల్ కేర్ బ్రాండ్ H.I.M (హ్యాండ్సమ్ ఇండియన్ మ్యాన్)ను రణ్వీర్ సింగ్, అమన్ గుప్తా ఈరోజు ప్రారంభించారు. ఫేస్, బాడీ, హెయిర్ విభాగాల్లో ఎనిమిది ఉత్పత్తులతో H.I.M మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రతి ఉత్పత్తిలోనూ ఈ బ్రాండ్ కోసమే ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసిన IN.XT అనే సొంత మాలిక్యూల్ ఉంది. ఈ లాంచ్తో పాటు ఇద్దరు సహ వ్యవస్థాపకులూ నటించిన ఒక బ్రాండ్ ఫిల్మ్ను కూడా విడుదల చేశారు.
H.I.M భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న బ్రాండ్. ఇది ఇప్పుడు వినియోగదారు విభాగాలలో ఒకదానిలోకి ప్రవేశిస్తోంది. 'రెడీసర్' (Redeeser) అంచనా ప్రకారం, భారతదేశపు సౌందర్య మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ మార్కెట్ విలువ ప్రస్తుతం సుమారు ₹2.2 లక్షల కోట్లుగా ఉంది; ఇది 2031 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి దాదాపు రెట్టింపు అయి, సుమారు ₹4 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా.
భారత్లో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న వినియోగదారుల విభాగాల్లో ఒకదానిలోకి H.I.M ప్రవేశించింది. Redseer అంచనాల ప్రకారం, భారత బ్యూటీ, పర్సనల్ కేర్ మార్కెట్ విలువ సుమారు ₹2.2 లక్షల కోట్లు; FY2031 నాటికి ఇది దాదాపు రెట్టింపై సుమారు ₹4 లక్షల కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా. అయినప్పటికీ, ఈ విభాగంలో అత్యంత నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్న వినియోగదారుల్లో భారతీయ పురుషుడు ఇప్పటికీ ఒకడిగానే ఉన్నాడు.
దేశ జనాభాలో పురుషులు దాదాపు సగం ఉన్నా, బ్యూటీ, పర్సనల్ కేర్ ఖర్చులో వారి వాటా పదో వంతు కంటే తక్కువే. భారత్లో పురుషుల గ్రూమింగ్ ఎప్పుడూ చివరి ప్రాధాన్యతగానే ఉంది—వేరొకరి కోసం తయారైన ఉత్పత్తులను తర్వాత పురుషులకు తగ్గట్టుగా మార్చారు. ఆ లోటును పూరించేందుకే H.I.M రూపొందింది; ‘ఎవాల్వ్డ్ మస్క్యులిన్’ కోసం అంటే సెల్ఫ్-కేర్నే సెల్ఫ్-రెస్పెక్ట్గా భావించే భారతీయ పురుషుడి కోసం.