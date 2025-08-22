స్వరోవ్స్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా బాలీవుడ్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా
బాలీవుడ్ క్రష్ రష్మిక మందన్నాను భారతదేశంలో తమ బ్రాండ్కు అంబాసిడర్ గాంపిక చేసుకుంది ప్రపంచంలో పేరెన్నికగన్న బ్రాండ్ స్వరోవ్స్కి. అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో ఒకటైన ఆస్ట్రియన్ హౌస్కు ఇది ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతోంది. వరుస బ్లాక్ బస్టర్స్తో, రష్మిక భారతదేశంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన నటీమణుల్లో ఒకరిగా ఉన్నారు. ఆమెకున్న ఆకర్షణీయమైన క్రేజ్, అభిమానుల్లో ఫాలోయింగ్, ఇవన్నీ స్వరోవ్స్కి స్టైల్, ఆధునిక గ్లామర్తో సంపూర్ణంగా సరిపోతాయి.
ఈ సందర్భంగా ఆగ్నేయాసియా, మధ్యప్రాచ్యంలోని స్వరోవ్స్కి ఇండియా జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ నాస్ర్ స్లీమాన్ మాట్లాడుతూ, నేటి వ్యక్తీకరణ, నమ్మకంగా ఉన్న భారతీయ వినియోగదారుడితో రష్మిక మందన్నా ప్రతిధ్వనిస్తుంది. ఆమె భావోద్వేగం, వ్యక్తిత్వం, కాలాతీత శైలికి విలువనిచ్చే వ్యక్తి. స్వరోవ్స్కి ఇండియా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఆమెను ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా లోతైన సాంస్కృతిక సంబంధాన్ని స్థాపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా మా అత్యంత డైనమిక్ మార్కెట్లలో ఒకటైన భారతదేశంలో బ్రాండ్ కోసం కొత్త శకానికి ప్రేరణనిచ్చే మా దృష్టిని బలోపేతం చేస్తుంది అని అన్నారు
ఈ సందర్భంగా బాలీవుడ్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా మాట్లాడుతూ, స్వరోవ్స్కితో అనుబంధం నాకు నిజంగా ప్రత్యేకమైనది. ఇది నేను ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆరాధిస్తున్న బ్రాండ్. ఇది కేవలం అందం కోసం మాత్రమే కాదు, ఇది ప్రజలను ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యక్తీకరణ, ప్రకాశవంతంగా భావిస్తుందో కూడా నాకు గర్వంగా, ఉత్సాహంగా ఉంది. భారతదేశం నుండి స్వరోవ్స్కి కుటుంబంలో భాగమైనందుకు, వ్యక్తిత్వాన్ని జరుపుకునే, ప్రజలు వారి స్వంత ప్రత్యేకమైన మార్గంలో ప్రకాశించేలా చేసే బ్రాండ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నందుకు నేను గౌరవంగా, ఉత్సాహంగా ఉన్నాను అని అన్నారు ఆమె.