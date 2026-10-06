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  4. RBI absorbs ₹2.10 lakh crore via two overnight VRRR auctions
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (17:42 IST)

ఓవర్‌నైట్‌లో రూ.2 లక్షల కోట్ల అదనపు నగదును వెనక్కి తీసుకున్న ఆర్బీఐ

reserve bank of india
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (17:42 IST)
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బ్యాంకుల్లో అదనంగా ఉన్న అదనపు నగదును భారత రిజర్వు బ్యాంకు వెనక్కి తీసుకుంది. వేరియబుల్ రేట్ రివర్స్ రెపో వేలం ద్వారా బ్యాంకుల నుంచిఏకంగా రూ.2,10,192 కోట్లను వెనక్కి తీసుకుంది. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో నగదు లభ్యత ఎక్కువగా ఉన్నన నేపథ్యంలో దాన్ని నియంత్రించేందుకు ఈ చర్య చేపట్టింది. 
 
మొదటి వేలంలో రూ.2 లక్షల కోట్లను తీసుకునేందుకు ఆర్జీఐ నోటిఫై చేయగా.. బ్యాంకులు రూ.2,10,688 కోట్లకు బిడ్లు దాఖలు చేశాయి. ఇందులో రూ.2,00,050 కోట్లను ఆర్జీఐ స్వీకరించింది. సగటు వడ్డీ రేటు 5.24 శాతంగా నమోదైంది.
 
రెండో వేలంలో మాత్రం బ్యాంకుల నుంచి స్పందన తక్కువగా వచ్చింది. రూ.50 వేల కోట్లను తీసుకునేందుకు ఆర్జీవి అవకాశం కల్పించగా.. కేవలం రూ.10,142 కోట్లకు బిడ్లు వచ్చాయి. వచ్చిన మొత్తం బిడ్లను ఆర్బీఐ స్వీకరించింది.
 
ప్రస్తుతం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో అదనపు సగదు భారీగా ఉంది. అక్టోబరు 4 నాటికి ఈ మిగులు లిక్విడిటీ సుమారు రూ.5.16 లక్షల కోట్లుగా ఉన్నట్లు ఆర్జీవి గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. గత రెండు నెలలుగా ఆర్జీవి పలుమార్లు వీఆర్ఆర్ఆర్ వేళాలు నిర్వహిస్తూ ఈ అదనపు సగదును తగ్గిస్తోంది. స్వల్పకాలిక రుణ మార్కెట్ లో వడ్డీ రేట్లు రెహా రేటుకు దగ్గరగా ఉండేలా చూడటం కూడా దీని లక్ష్యం.
 
విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయులు బ్యాంకుల్లో జను చేసిన ఎఫ్ సీఎన్ ఆర్(బీ) డిపాజిట్లతో పాటు.. నెలాఖరులో ప్రభుత్వం జీతాలు, పెన్షన్ల కోసం చేసే చెల్లింపులు కూడా బ్యాంకుల్లో నగదు లభ్యతను పెంచాయి. లిక్విడిటీ ఇంకా ఎక్కుడగానే ఉండటంతో.. రానున్న రోజుల్లోనూ వీఆర్ఆర్ఆర్ వంటి చర్యలను ఆర్జీఐ కొనసాగించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
 
వీఆర్ఆర్ఆర్ అంటే ఏమిటి?
వీఆర్ఆర్ఆర్ అంటే 'వేరియబుల్ రేట్ రివర్స్ రెపో' బ్యాంకుల దగ్గర అవసరానికి మించి నగదు ఉన్నప్పుడు.. ఆ అదనపు డబ్బును కొంతకాలం ఆర్ ఐ వద్ద ఉంచుకునే విధాపమే వీఆర్ఆర్ఆర్. ఇందుకు ఆర్డీఐ బ్యాంకులకు వడ్డీ చెల్లిస్తుంది. వడ్డీ రేటు ముందే నిర్ణయించకుండా వేలం ద్వారా ఖరారు చేస్తారు. దీంతో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో అదవంగా ఉన్న నగదు కొంతకాలం మార్కెట్ మంచి బయటకు వెళుతుంది. తద్వారా స్వల్పకాలిక వడ్డీ రేట్లను నియంత్రించేందుకు ఆర్బీఐకి వీలు కలుగుతుంది.
 
డబ్బు ఎలా వెనక్కి తీసుకుంటుంది?
ఆర్బీఐ ముందుగా వీఆర్ఆర్ఆర్ వేలాన్ని ప్రకటిస్తుంది. ఎంత మొత్తాన్ని తీసుకోవాలనుకుంటుందో చెబుతుంది. బ్యాంకులు తమ దగ్గర ఉన్న అదనపు నగదులో ఎంత మొత్తాన్ని ఇవ్వగలవో, ఏ వడ్డీ రేటుకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాయో బిడ్డు వేస్తాయి. ఆర్బీఐ ఎంపిక చేసిన బిడ్డను స్వీకరించి ఆ మొత్తాన్ని తాత్కాలికంగా తన వద్దకు తీసుకుంటుంది. గడువు ముగిసిన తర్వాత అసలు మొత్తాన్ని వడ్డీతో కలిపి బ్యాంకులకు తిరిగి చెల్లిస్తుంది. అంటే ఆర్ఐ బ్యాంకుల డబ్బును శాశ్వతంగా తీసుకోదు.. కొంతకాలం తన వద్ద ఉంచుకుని లిక్విడిటీని నియంత్రిస్తుంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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