RBI: రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన ఆర్బీఐ గవర్నర్.. ఆర్థిక విధానాలు భేష్ అంటూ ప్రశంసలు
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా గురువారం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఆర్థిక విధానాలను ప్రశంసించారు. ఆర్బిఐ బోర్డు సమావేశానికి హాజరయ్యేందుకు హైదరాబాద్ వచ్చిన ఆర్బిఐ గవర్నర్, జూబ్లీహిల్స్లోని ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం (సీఎంఓ) ప్రకారం, ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వివిధ సంస్కరణల గురించి ఆర్బిఐ గవర్నర్కు వివరించారు.విద్యుత్ రంగంలో చేపట్టిన సంస్కరణల గురించి, మూడవ డిస్కామ్ను ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనతో సహా, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
రాష్ట్రంలో సౌర విద్యుత్ వినియోగాన్ని పెంచడానికి తీసుకుంటున్న చర్యలను కూడా ఆయన వెల్లడించారు. అనియంత్రిత డిపాజిట్ పథకాల నిషేధ చట్టం (బడ్స్ యాక్ట్)ను నోటిఫై చేయాలని ఆర్బిఐ గవర్నర్ మల్హోత్రా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కోరారు. రాష్ట్రం మరిన్ని సంస్కరణలు, అభివృద్ధి ఆధారిత కార్యక్రమాలతో ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు.
యూనిఫైడ్ లెండింగ్ ఇంటర్ఫేస్ (యూఎల్ఐ)కి సంబంధించి ఆర్బిఐ తీసుకుంటున్న కార్యక్రమాల గురించి కూడా సంజయ్ మల్హోత్రా ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ డిపాజిట్లను క్లెయిమ్ చేసుకోవడంపై ఆర్బిఐ చేపట్టిన ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ఆయన వివరించారు.
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టమైన వృద్ధిని నమోదు చేస్తుండగా, ద్రవ్యోల్బణం పూర్తిగా అదుపులో ఉన్నందున వడ్డీ రేట్లు సుదీర్ఘ కాలం పాటు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఆర్బిఐ గవర్నర్ బుధవారం చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ (ఎఫ్టి) నివేదిక ప్రకారం, ప్రస్తుతం యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ), అమెరికాతో చర్చలు జరుపుతున్న వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదిరితే, దేశ ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్బిఐ అంచనా కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చని సంజయ్ మల్హోత్రా అన్నారు. అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రభావం సుమారు అర శాతం పాయింట్ వరకు ఉండవచ్చునని ఆర్బిఐ గవర్నర్ చెప్పినట్లు ఎఫ్టి నివేదికలో పేర్కొంది.
ఈయూ వాణిజ్య ఒప్పందం సాధ్యమయ్యే ప్రభావంపై కేంద్ర బ్యాంకు అంత లోతుగా పరిశీలించలేదని, అయితే అది కూడా వృద్ధిని పెంచుతుందని ఆయన అన్నారు.