రూ.10 వేలకు మించి చెల్లింపులు చేస్తున్నారా.. క్రెడిట్ అయ్యేందుకు గంట ఆగాల్సిందే..
ఆన్లైన్ మోసాలకు, సైబర్ నేరాల నుంచి ఆన్లైన్ డిజిటల్ చెల్లింపుదారులను రక్షించేందుకు వీలుగా భారత రిజర్వు బ్యాంకు ఓ సరికొత్త నిబంధనను అమలు చేయనుంది. ఇకపై రూ.10 వేలకు మించి డిజిటల్ చెల్లింపులు చేస్తే, ఆ మొత్తం క్రిడెట్ అయ్యేందుకు గంట సమయం పట్టనుంది. అంటే రూ.10 వేలకు పైబడిన ఆన్లైన్ లావాదేవీలను ఒక గంట పాటు హోల్డ్లో ఉంచే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. ఈ మేరకు గురువారం ఒక చర్చా పత్రాన్ని విడుదల చేసి ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలను కోరింది.
ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం, ఒక ఖాతా నుంచి మరో ఖాతాకు రూ.10,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పంపితే, ఆ లావాదేవీ వెంటనే పూర్తికాదు. బదులుగా, పంపిన వారి వద్ద గంట పాటు నిలిచిపోతుంది. ఈ సమయంలో, డబ్బు పంపిన వ్యక్తికి తన లావాదేవీని రద్దు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. లావాదేవీ అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే, బ్యాంకు మరోసారి నిర్ధారణ కోరుతుంది. వ్యాపార చెల్లింపులు, ఈ-మాండేట్లు, నాచ్ లావాదేవీలకు ఈ నిబంధన నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
2025 నాటికి దేశంలో డిజిటల్ మోసాల విలువ రూ.22,930 కోట్లకు చేరడంతో ఆర్బీఐ ఈ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. మొత్తం మోసాల విలువలో సుమారు 98.5 శాతం.. రూ.10,000కు పైబడిన లావాదేవీల ద్వారానే జరుగుతున్నాయని ఆర్బీఐ నివేదిక స్పష్టం చేసింది. సోషల్ ఇంజినీరింగ్ ద్వారా బాధితులపై ఒత్తిడి తెచ్చి మోసగాళ్లు డబ్బు బదిలీ చేయిస్తున్నారని, ఈ గంట సమయం ఆలస్యం వల్ల బాధితులకు ఆలోచించుకునే అవకాశం దొరుకుతుందని ఆర్బీఐ పేర్కొంది.
ఇదే చర్చా పత్రంలో ఆర్బీఐ మరికొన్ని ప్రతిపాదనలను కూడా చేర్చింది. 70 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులు, దివ్యాంగులు రూ.50,000కు మించి చేసే లావాదేవీలకు వారు నామినేట్ చేసిన 'విశ్వసనీయ వ్యక్తి' ఆమోదం తప్పనిసరి చేయాలని సూచించింది. ఖాతాల్లోకి వచ్చే పెద్ద మొత్తాల జమలపై సమీక్ష, 'డిజిటల్ చెల్లింపులను ఒకేసారి నిలిపివేసే 'కిల్ స్విచ్' వంటివి ఇతర ప్రతిపాదనల్లో ఉన్నాయి. ఈ ప్రతిపాదనల పై మే 8వ తేదీలోగా అభిప్రాయాలు తెలియజేయాలని వాటాదారులను ఆర్బీఐ కోరింది. ఈ అభిప్రాయాలను పరిశీలించిన తర్వాత తుది నిర్ణయం తీసుకోంది.