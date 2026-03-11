టెక్సాస్లో 300 బిలియన్ డాలర్ల రిలయన్స్ చమురు శుద్ధి కర్మాగారం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్లో భారతీయ సంస్థ అయిన రిలయన్స్ గ్రూప్ టెక్సాస్లో 300 బిలియన్ డాలర్ల చమురు శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ కొత్త భాగస్వామ్యం గురించి ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ ద్వారా ధృవీకరించారు.
50 సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికా గడ్డపై ఏర్పాటు చేయనున్న తొలి శుద్ధి కర్మాగారం ఇది. అనేక మంది స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించడమే కాకుండా, టెక్సాస్ శుద్ధి కర్మాగారం టెక్సాస్ ప్రాంతం ఆర్థిక వృద్ధిని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ పెట్టుబడికి ట్రంప్ రిలయన్స్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన ప్రకారం.. ఈ ప్రాజెక్టు దేశీయ ఇంధన ఉత్పత్తిని బలోపేతం చేయడానికి, పారిశ్రామిక పెట్టుబడులను విస్తరించడానికి ఓ ముఖ్యమైన ఒక దశగా ఉంటుంది. బ్రౌన్స్విల్లే నౌకాశ్రయంలో ఉనికిలో ఉండే అమెరికా ఫస్ట్ రిఫైనింగ్ సంస్థ ఈ రిఫైనరీను అభివృద్ధి చేస్తుంది. ట్రంప్ ఈ ప్రాజెక్టును ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక మైలురాయిగా పేర్కొన్నారు.