హలో యూత్... రైడ్ ఈజీ, వైబ్ ఈజీ, సరికొత్త చేతక్ C25 మీకోసం వచ్చేసింది

హైదరాబాద్: ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన ద్విచక్ర మరియు త్రిచక్ర వాహన సంస్థ అయిన బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్, నేడు తన చేతక్ పోర్ట్ఫోలియోలోకి సరికొత్త చేతక్ C25ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. స్టైలిష్, స్లీక్, యువతను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించిన ఈ స్కూటర్, సులభతరమైన ప్రయాణానికి సరికొత్త చిరునామా. చేతక్ బ్రాండ్కు ఉన్న పటిష్టత, మన్నిక, విశ్వసనీయతను కొనసాగిస్తూనే, C25 మోడల్ మరింత తేలికైన మరియు సులభమైన డ్రైవింగ్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.
రద్దీగా ఉండే నగర వీధుల్లో ఎంతో స్టైలిష్గా, సునాయాసంగా ప్రయాణించేలా రూపొందించబడిన చేతక్ C25, మారుతున్న పట్టణ జీవనశైలికి అద్దం పడుతుంది. మార్కెట్లో ప్లాస్టిక్, ఫైబర్ బాడీ స్కూటర్లు ఎక్కువగా ఉన్న తరుణంలో, చేతక్ తన మెటల్ బాడీ పటిష్టతతో కుటుంబాలు, యువత మరియు మహిళల మనసు గెలుచుకుంది. ఒకే ఇంట్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్కూటర్లు అవసరమయ్యే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, రాజీ లేని వ్యక్తిగత ప్రయాణ అవసరాలను C25 తీరుస్తుంది.
నగరం కోసం ప్రత్యేక డిజైన్.. మీ కోసం సరికొత్త శైలి
చేతక్ C25 ఆధునిక హంగులతో కూడిన నియో-క్లాసిక్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది. దీని ప్రీమియం మెటల్ బాడీ, అత్యుత్తమ పెయింట్ ఫినిషింగ్, సిగ్నేచర్ డి.ఆర్.ఎల్ హెడ్ల్యాంప్, జాయింట్లు లేని మోనో-బాడీ నిర్మాణం దీనికి ఒక ప్రీమియం రూపాన్ని ఇస్తాయి. రద్దీగా ఉండే ట్రాఫిక్, ఇరుకైన వీధుల్లో కూడా ఎంతో సులభంగా నడిపేందుకు వీలుగా ఇది రూపొందించబడింది. ఈ స్కూటర్ వీధి కళాకృతుల నుండి ప్రేరణ పొందిన గ్రాఫిక్స్తో, 6 ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభిస్తుంది.
సాంకేతికంగా, ఇందులో 2.5 kWh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది గరిష్టంగా 113 కి.మీల రేంజ్, గంటకు 55 కి.మీల వేగాన్ని అందిస్తుంది. కేవలం 2.25 గంటల్లోనే 80% ఛార్జింగ్ అవుతుంది, ఇది రోజువారీ నగర ప్రయాణాలకు ఎంతో అనుకూలం. నిత్యావసర వస్తువులను ఉంచుకోవడానికి 25 లీటర్ల బూట్ స్పేస్, భద్రత కోసం హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, గైడ్ మీ హోమ్ లైట్లు, డిస్క్ బ్రేక్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఒకే పోర్ట్ఫోలియో - అన్ని అవసరాలకు పరిష్కారం
ప్రస్తుతం ఉన్న 35, 30 సిరీస్లతో పాటు, చేతక్ C25 రాకతో ప్రతి ఒక్క వినియోగదారుని అవసరానికి తగిన చేతక్ స్కూటర్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. చేతక్ యొక్క విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్, నమ్మకమైన మన్నికతో, ఇది మొదటిసారి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కొనేవారికి, ఇంట్లో రెండో వాహనం కొనాలనుకునే వారికి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.
ఈ సందర్భంగా బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్, అర్బనైట్ బిజినెస్ ప్రెసిడెంట్ ఎరిక్ వాస్ మాట్లాడుతూ, నేటి పట్టణ రవాణా అవసరాల్లో వస్తున్న మార్పులకు, అంటే తక్కువ దూర ప్రయాణాలు, ఇరుకైన వీధులు, వ్యక్తిగత వాహన అవసరాలకు చేతక్ C25 ఒక నిదర్శనం. ఇది ఆధునిక రూపంలో ఉన్నప్పటికీ, చేతక్ బ్రాండ్ యొక్క మూలస్తంభాలైన పటిష్టత, విశ్వసనీయతను కలిగి ఉంటుంది. తరతరాలుగా మా బ్రాండ్ పైన ఉన్న నమ్మకాన్ని కొనసాగిస్తూనే, యువతకు మరియు వేగంగా కదిలే నేటి తరానికి ఈ C25ని పరిచయం చేయడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది అని తెలిపారు.