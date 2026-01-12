రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గోవాన్ క్లాసిక్ 350, లుక్ అదిరిపోయింది గరూ...
మధ్య తరగతి మోటార్సైకిల్ మార్కెట్లో (250-750 సీసీ) ప్రపంచవ్యాప్త అగ్రగామి అయిన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, బాబర్ తరహా రూపంతో స్వేచ్ఛాయుతమైన స్వభావం కలిగిన గోవాన్ క్లాసిక్ 350 యొక్క 2026 ఎడిషన్ను పరిచయం చేసింది. బాబర్ శైలితో రూపొందించబడిన ఈ మోటార్సైకిల్, సంప్రదాయాలకు భిన్నంగా ఉండే ఆలోచనా దృక్పథాన్ని, స్వేచ్ఛాయుతమైన జీవనశైలిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రయాణ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేలా ఇప్పుడు ఇందులో రైడర్లకు ఉపయోగపడే అదనపు ఫీచర్లను జోడించారు.
కొత్త అసిస్ట్-అండ్-స్లిప్పర్ క్లచ్తో వస్తున్న గోవాన్ క్లాసిక్ 350, గేర్లను తగ్గించేటప్పుడు మెరుగైన నియంత్రణను, సులభమైన గేర్ మార్పులను మరియు క్లచ్ను సునాయాసంగా నొక్కే వీలును కల్పిస్తుంది. ఈ మోటార్సైకిల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న యూఎస్బీ టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వేగంగా ఛార్జింగ్ అయ్యేలా అప్గ్రేడ్ చేయబడింది. తద్వారా ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు రైడర్లు తమ అవసరమైన పరికరాలను ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఇతరులతో అనుసంధానమై ఉండవచ్చు.
గోవాన్ క్లాసిక్ ప్రధాన భాగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 349 సీసీ ఎయిర్-ఆయిల్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది అప్రయత్నమైన శక్తిని, శుద్ధి చేయబడిన స్వభావాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. 6,100 ఆర్పీఎమ్ వద్ద 20.2 బీహెచ్పీ శక్తిని, 4,000 ఆర్పీఎమ్ వద్ద 27 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే ఈ ఇంజిన్, బాబర్ రైడింగ్కు తగినట్లుగా ప్రశాంతమైన, సున్నితమైన పనితీరు కోసం ట్యూన్ చేయబడింది. ఇందులోని 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ నగర ట్రాఫిక్లోనైనా లేదా ఖాళీగా ఉన్న హైవేలపైకైనా గేర్లను సులభంగా మార్చుతూ హాయిగా ప్రయాణించడానికి అనుమతిస్తుంది.
తన మూలాలకు కట్టుబడి, గోవాన్ క్లాసిక్ 350 ప్రతిష్ఠాత్మకమైన సింగిల్-సీట్ బాబర్ రూపాన్ని కలిగి ఉంది. రోజంతా సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించే ఫ్లోటింగ్ రైడర్ సీటు, వైట్వాల్ ఎడ్జ్-టైప్ అల్యూమినియం ట్యూబ్లెస్ స్పోక్ వీల్స్, విలక్షణమైన చాపర్ ఫెండర్లు, స్లాష్-కట్ ఎగ్జాస్ట్ మరియు మిడ్-ఏప్ హ్యాండిల్బార్స్తో ఇది అలరిస్తోంది. సాహసోపేతమైన కస్టమ్ సంస్కృతిని, స్వీయ వ్యక్తీకరణను ప్రతిబింబించే ఈ మోటార్సైకిల్, నేటి తరం రైడర్ల కోసం ఆధునిక హంగులతో మరింత మెరుగుపరచబడింది. కొత్త రైడర్-ఫోకస్డ్ మెరుగుదలతో కూడిన గోవాన్ క్లాసిక్ 350 భారతదేశంలోని అన్ని అధికారిక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని ధరలు షాక్ బ్లాక్ మరియు పర్పల్ హేజ్ రంగులకు రూ. 2,19,787(ఎక్స్-షోరూమ్), ట్రిప్ టీల్ గ్రీన్ మరియు రేవ్ రెడ్ రంగులకు రూ.2,22,593 (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించారు.