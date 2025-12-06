IndiGo Crisis: 500 కిలోమీటర్ల వరకు రూ.7,500 మాత్రమే వసూలు చేయాలి.. పౌర విమానయాన శాఖ
ఇండిగో సంక్షోభం మధ్య పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ విమాన ఛార్జీలను తగ్గించింది. 500 కిలోమీటర్ల వరకు విమానాలకు రూ.7,500 మాత్రమే వసూలు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాల రద్దు, ఆలస్యం కారణంగా విమానాశ్రయాలలో గందరగోళం చెలరేగిన నేపథ్యంలో, పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఓసీఏ) శనివారం.. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఛార్జీల పరిమితులను ఖచ్చితంగా పాటించాలని అన్ని విమానయాన సంస్థలను ఆదేశించింది. పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి మురళీధర్ మొహోల్ ఎక్స్లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
ఆ పోస్ట్లో ఛార్జీల పరిమితులను వివరించే ఆదేశాలను పంచుకున్నారు. ప్రయాణీకులను రక్షించడానికి, స్థిరమైన, సరసమైన విమాన ప్రయాణాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన అన్నారు. ఇంకా ఆదేశాల్లో పేర్కొన్న ఛార్జీల పరిమితులు వర్తించే యూడీఎఫ్, పీఎస్ఎఫ్, పన్నులకు ప్రత్యేకమైనవి.
ఈ పరిమితులు బిజినెస్ క్లాస్, యూడీఏఏఎన్ విమానాలకు వర్తించవు అని ఆర్డర్లో పేర్కొంది. ఛార్జీలు స్థిరీకరించే వరకు లేదా తదుపరి సమీక్ష వరకు పరిమితులు అమలులో ఉంటాయని మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది. ఈ ఛార్జీలు అన్ని రకాల బుకింగ్, ఎయిర్లైన్ వెబ్సైట్లు, యాప్లు, థర్డ్-పార్టీ ట్రావెల్ పోర్టల్లలో వర్తిస్తాయని పేర్కొంది.
ఎయిర్లైన్స్ ఛార్జీల బకెట్లలో విమాన టిక్కెట్ల లభ్యతను నిర్వహిస్తాయి. డిమాండ్ పెరుగుదలను చూపించే రంగాలపై అదనపు సామర్థ్యాన్ని మోహరించడాన్ని పరిశీలిస్తాయి. అవసరమైతే, డిమాండ్ పెరుగుదల ద్వారా వర్గీకరించబడిన రంగాలపై సామర్థ్య పెంపును పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయని పేర్కొంది.