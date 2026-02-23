హైదరాబాద్: ఆల్ ఇండియా ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్(AIFF)తో విజయవంతమైన భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటూ, రయాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హైదరాబాద్లోని ఫిఫా టాలెంట్ అకాడమీలో యువ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులకు విద్యాపరమైన మద్దతును అందించడానికి స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ(SATG)తో సమగ్ర ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది.
ఈరోజు హైదరాబాద్లో సంతకం చేయబడిన ఈ మూడు సంవత్సరాల అవగాహన ఒప్పందం, అథ్లెటిక్ ఎక్సలెన్స్ను విద్యా సాధనతో సమతుల్యం చేసే సమగ్ర అభివృద్ధి ద్వారా భారతదేశ భవిష్యత్ ఫుట్బాల్ ప్రతిభను పెంపొందించడానికి రయాన్ గ్రూప్ నిబద్ధతను విస్తరించడాన్ని సూచిస్తుంది.
జనవరి 2026లో ప్రకటించిన భువనేశ్వర్లోని ఫిఫా టాలెంట్ అకాడమీ కోసం AIFFతో ల్యాండ్మార్క్ ఒప్పందం ప్రకారం, రయాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో దాని సమగ్ర విద్యా చట్రాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యంలో అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయుల నియామకం మరియు నియామకం, NIOS ద్వారా పాఠ్యాంశాలను అందించడం (CBSE బ్యాకప్తో), విద్యార్థుల కౌన్సెలింగ్, పరీక్ష సమన్వయం మరియు వ్యక్తిత్వ వికాస కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి.
ర్యాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ CEO శ్రీ ర్యాన్ పింటో ఇలా అన్నారు, తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ అథారిటీతో మా భాగస్వామ్యాన్ని హైదరాబాద్కు విస్తరించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. భువనేశ్వర్లో మా అనుభవం యువ అథ్లెట్లు రెండు ప్రపంచాలలోని ఉత్తమమైన - ప్రపంచ స్థాయి క్రీడల శిక్షణ మరియు నాణ్యమైన విద్యకు అర్హులని మా నమ్మకాన్ని బలోపేతం చేసింది. ఈ సహకారం హైదరాబాద్లో మా ఉనికిని బలపరుస్తుంది, ఇక్కడ మేము ఇప్పటికే ఐదు పాఠశాలలను నిర్వహిస్తున్నాము, ఈ ప్రతిభావంతులైన యువ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులకు సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన విద్యా అనుభవాన్ని అందించడానికి మా స్థాపించబడిన మౌలిక సదుపాయాలు మరియు వనరులను ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. కఠినమైన శిక్షణ షెడ్యూల్లకు అనుగుణంగా సౌకర్యవంతమైన, అధిక-నాణ్యత గల విద్యను అందించడం ద్వారా, ఈ యువ ప్రతిభావంతులు వారి విద్యా భవిష్యత్తును రాజీ పడకుండా వారి క్రీడా కలలను కొనసాగించగలరని మేము హామీ ఇస్తున్నాము.
డాక్టర్ ఎ. సోనిబాలా దేవి, IFS, వైస్ చైర్మన్ తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఈ సందర్భంలో సంతోషం వ్యక్తం చేసారు. ఈ భాగస్వామ్యం కింద, రయాన్ గ్రూప్ ఇంగ్లీష్, గణితం, సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్ట్స్ మరియు భాషలు వంటి ప్రధాన విషయాలలో అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయులను నియమిస్తుంది. బోధనా సిబ్బంది అకాడమీ శిక్షణ షెడ్యూల్లను సర్దుబాటు చేయడానికి సరళంగా పని చేస్తారు, వీటిలో అవుట్స్టేషన్ టోర్నమెంట్ల సమయంలో మద్దతు ఉంటుంది. అదనంగా, హైదరాబాద్లోని FIFA టాలెంట్ అకాడమీ శిక్షణార్థులు లైబ్రరీలు, ప్రయోగశాలలు మరియు సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలు, చర్చలు మరియు పోటీలలో పాల్గొనడం వంటి రయాన్ పాఠశాలల సౌకర్యాలను పొందవచ్చు.
తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ తరగతి గదులు, స్మార్ట్ బోర్డులు, ప్రయోగశాలలు, ఐటీ వ్యవస్థలు మరియు పరిపాలనా మద్దతుతో సహా అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను అందిస్తుంది, అయితే ర్యాన్ గ్రూప్ పూర్తి విద్యా డెలివరీ మరియు విద్యార్థుల అభివృద్ధి చట్రాన్ని నిర్వహిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశం అంతటా అథ్లెట్ విద్య కోసం స్థిరమైన నమూనాను సృష్టించడంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగును సూచిస్తుంది. భువనేశ్వర్ మరియు హైదరాబాద్ రెండింటిలోనూ ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న అకాడమీలతో, ర్యాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తన CSR చొరవల ద్వారా భారత ఫుట్బాల్ అభివృద్ధికి తన నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తూనే ఉంది, యువ అథ్లెట్లు మైదానంలో మరియు తరగతి గదిలో రాణించడానికి అవసరమైన సమగ్ర మద్దతును పొందేలా చేస్తుంది.