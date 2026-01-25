వింగ్స్ ఇండియా 2026లో ప్రవేశించిన శక్తి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్
హైదరాబాద్: జనవరి 28-31, 2026 మధ్య జరగనున్న వింగ్స్ ఇండియా 2026లో తమ తొలిసారి పాల్గొనడం గురించి శక్తి గ్రూప్, ఆస్ట్రియా ఆధారిత డైమండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్ మధ్య సహకార శక్తి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో, తమ పెరుగుతున్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తయారీ సామర్థ్యాలను, భారతదేశపు పైలట్ శిక్షణా ఆవరణ వ్యవస్థను శక్తివంతం చేయడానికి, దేశంలో ప్రాంతీయంగా పౌర విమానయానం పరిస్థితిని కూడా పురోగమించడానికి అది రూపొందించిన పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాలను SAIPL చూపిస్తుంది.
ఈ ప్రదర్శనలో, SAIPL ఇంధన సమర్థవంతమైన డీజిల్ ఇంజన్లు, ఆధునిక అవియోనిక్స్, పైలట్ శిక్షణ, మల్టీ-మిషన్ ఆపరేషన్స్లో నిరూపించబడిన విశ్వశనీయతకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన డైమండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యొక్క DA40 NG, DA 42, DA62లను స్థిరమైన ప్రదర్శనలు ద్వారా ప్రదర్శిస్తుంది. కంపెనీ Omnipol యొక్క L410 NGని కూడా ప్రదర్శిస్తుంది. తన క్లుప్తమైన టేక్-ఆఫ్, ల్యాండింగ్ సామర్థ్యానికి, విభిన్నమైన భూభాగాల్లో దృఢమైన పెర్ఫార్మెన్స్కు, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో సుదూర ప్రాంతాల్లో ఎయిర్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఆధునిక 19- సీటర్ ప్రాంతీయ విమానం ఇది.
భారతదేశపు పౌర విమానయాన ఆవరణ వ్యవస్థకు మా నిబద్ధతను చూపించడానికి వింగ్స్ ఇండియా SAIPL మాకు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చింది. ఈ షో సందర్భంలో, ప్రాంతీయ ఎయిర్ కనక్టివిటీ కోసం మరియు దేశంలో పైలట్ శిక్షణా ఆవరణ వ్యవస్థను రూపొందించడానికి భారతదేశపు లక్ష్యాలను మద్దతు చేసే మా సామర్థ్యాలు, పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాలను మేము ప్రధానంగా చూపిస్తాము అని డాక్టర్ ఎం. మణికమ్, ఛైర్మన్, SAIPL అన్నారు.
గౌరవనీయులైన పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి శ్రీ కింజరపు రామమోహన్ నాయుడు గౌరవ సమక్షంలో DGCA యొక్క విమానం తయారీ లైసెన్స్ (CAR 21)ద్వారా భారతదేశంలో తమ అంతిమ అసెంబ్లీ లైన్ తను ఇది కలిగి ఉంటుంది. ప్రభుత్వాల మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమంతో అనుసంభాదనంగా భారతదేశపు కస్టమర్లకు DA40 NG సరఫరా చేయబడుతుంది. భారతదేశంలో శిక్షణా విమానాలను తయారు చేసే మొదటి ప్రైవేట్ భాగస్వామి SAIPL. స్థానికంగా DA40ని తయారు చేయడం ద్వారా, భారతదేశపు పైలట్ మరియు ఫ్లైట్ శిక్షణా వ్యవస్థను శక్తివంతం చేసే లక్ష్యాన్ని SAIPL కలిగి ఉంది.