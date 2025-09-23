గురుగ్రామ్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈరోజు ది బిగ్ బెస్పోక్ ఏఐ ఫెస్టివల్ను ప్రకటించింది, ఇది దాని అతిపెద్ద పండుగ వేడుక, ఇది దాని బెస్పోక్ ఏఐ డిజిటల్ ఉపకరణాలలో వినియోగదారులకు అద్భుతమైన డీల్లు, రివార్డులను అందిస్తుంది. అక్టోబర్ 26, 2025 వరకు చెల్లుబాటులో ఉన్న ఈ ఆఫర్లలో భాగంగా, వినియోగదారులు ప్రత్యేకమైన ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్, పండుగ రివార్డుల ద్వారా సామ్సంగ్ యొక్క తాజా ఏఐ-ఆధారిత ఆవిష్కరణలతో వారి ఇళ్లను అప్గ్రేడ్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ప్రచారంతో, సామ్సంగ్ ఈ పండుగ సీజన్లో భారతీయ వినియోగదారులకు అనుసంధానిత, సహజమైన, శక్తి-సమర్థవంతమైన సాంకేతికతను మరింత అందుబాటులోకి తెస్తోంది.
బిగ్ బెస్పోక్ ఏఐ ఫెస్టివల్ సమయంలో, వినియోగదారులు ఎంచుకున్న బెస్పోక్ ఏఐ ఉపకరణాలపై రూ.50000 వరకు క్యాష్బ్యాక్, విస్తృత శ్రేణి మోడళ్లలో 47 శాతం వరకు తగ్గింపులను పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లు రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, మైక్రోవేవ్లు, ఎయిర్ కండిషనర్లలో విస్తరించి ఉన్నాయి, ఇది సామ్సంగ్ యొక్క తాజా ఆవిష్కరణలకు అప్గ్రేడ్ చేయడానికి సరైన సమయం. అప్గ్రేడ్ను మరింత సజావుగా చేయడానికి, సామ్సంగ్ దాని 20/5 ఫైనాన్స్ స్కీమ్ ద్వారా ఎంపిక చేసిన రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లపై ప్రత్యేక 1 ఈఎంఐ ఆఫ్ ప్రయోజనంతో పాటు, జీరో డౌన్ పేమెంట్తో సౌకర్యవంతమైన ఫైనాన్స్ ఎంపికలను కూడా అందిస్తోంది. ఈ పథకంలో, సామ్సంగ్ మొదటి ఈఎంఐ చెల్లిస్తుంది, వినియోగదారులు కొనుగోలు సమయంలో 5 నెలల ఈఎంఐ ముందస్తుగా చెల్లించాలి. మిగిలిన మొత్తాన్ని 20 నెలల పాటు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐగా వసూలు చేస్తారు.
ది బిగ్ బెస్పోక్ ఏఐ ఫెస్టివల్తో, మేము సామ్సంగ్ యొక్క అత్యంత అధునాతనమైన, వినియోగదారు-మొదటి ఆవిష్కరణలను భారతీయ ఇళ్లకు తీసుకువస్తున్నాము. బెస్పోక్ ఏఐ శ్రేణి సౌలభ్యానికి మించి, విభిన్న విభాగాల్లో వ్యక్తిగతీకరించిన, శక్తి-సమర్థవంతమైన అనుభవాలను అందిస్తూ రోజువారీ జీవితాన్ని సరళీకృతం చేయడానికి రూపొందించబడింది. ప్రత్యేకమైన ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్, పొడిగించిన వారంటీల ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడిన, సహజమైన సాంకేతికతను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా మా వినియోగదారులతో పండుగ సీజన్ను జరుపుకోవడానికి ఇది సామ్సంగ్ యొక్క మార్గం. ఈ ప్రచారం ఆవిష్కరణ పట్ల మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. భారతీయ వినియోగదారుల అభివృద్ధి చెందుతున్న జీవనశైలిని నిజంగా సమున్నతం చేస్తుంది, అని సామ్సంగ్ ఇండియా డిజిటల్ ఉపకరణాల వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఘుఫ్రాన్ ఆలం అన్నారు.
వినియోగదారులు సెప్టెంబర్ 22, నవంబర్ 10, 2025 మధ్య చేసిన కొనుగోళ్లపై రూ. 21000 వరకు ఆదాతో సామ్సంగ్ యొక్క బెస్పోక్ ఏఐ ఏసిలపై అద్భుతమైన ఆఫర్లను కూడా పొందవచ్చు. జిఎస్టి తగ్గింపు పొదుపులు, పొడిగించిన వారంటీ, బెస్పోక్ ఏఐ ఏసిలపై ఉచిత ప్రొఫెషనల్ ఇన్స్టాలేషన్, ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై క్యాష్బ్యాక్ వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి, ఇది సామ్సంగ్తో ఇంటికి అధునాతన శీతలీకరణను తీసుకురావడానికి సరైన సమయం.