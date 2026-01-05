విన్ లాస్ వెగాస్ వద్ద లాటూర్ బాల్రూమ్లో జరిగిన దాని సిఈఎస్ 2026 ఈవెంట్, ది ఫస్ట్ లుక్లో సామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈరోజు తమ కంపానియన్ టు ఏఐ లివింగ్ విజన్ను విడుదల చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా ఏఐపై దృష్టి కేంద్రీకరించటంతో పాటుగా సామ్సంగ్ సిద్ధాంతంగా అభివర్ణించారు, ఇది కంపెనీ ఆర్-డి ఉత్పత్తి అభివృద్ధి, కార్యకలాపాలు మరియు వినియోగదారు అనుభవాన్ని అనుసంధానించే పునాదిగా నిలువనుంది.
సామ్సంగ్ డివైజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ (డిఎక్స్) విభాగం సీఈఓ మరియు హెడ్ టిఎం రోహ్, కంపెనీ ఏఐ నాయకత్వాన్ని మరియు దాని విస్తారమైన, ఏఐ-ఆధారిత , అనుసంధానించబడిన పర్యావరణ వ్యవస్థ కారణంగా, సామ్సంగ్ వినియోగదారులకు వారి దైనందిన జీవితంలో నిజమైన ఏఐ సహచర అనుభవాన్ని ఎలా అందించగలదో వివరిస్తూ ది ఫస్ట్ లుక్ను తెరిచారు. ఈ విధానం వినియోగదారులకు వారి సాంకేతికత నుండి కేవలం ప్రాథమిక అంశాలకంటే ఎక్కువ వాటిని పొందే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది మరియు దానికి బదులుగా, ప్రతిచోటా మరింత అర్థవంతమైన క్షణాలను కనుగొనడానికి అవకాశాలను అందిస్తుంది.
మొబైల్, విజువల్ డిస్ప్లే, గృహోపకరణాలు మరియు సేవలలో మరింత ఏకీకృత, మరింత వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని సామ్సంగ్ నిర్మిస్తోంది” అని సీఈఓ టిఎం రోహ్ అన్నారు. “మా గ్లోబల్ కనెక్ట్ చేయబడిన పర్యావరణ వ్యవస్థతో మరియు విభిన్న విభాగాలలో ఏఐని మిళితం చేయటం ద్వారా, సామ్సంగ్ మరింత అర్థవంతమైన రోజువారీ ఏఐ అనుభవాలను అందించడంలో ముందుంది అని అన్నారు.
వినోద సహచరి : అతి సాధారణ వీక్షణను మించి అనుభవాన్ని విస్తరించడం
సామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో విజువల్ డిస్ప్లే (వి.డి.) బిజినెస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు హెడ్ ఎస్డబ్ల్యు యోంగ్ మరియు సామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అమెరికాలో వి.డి. బిజినెస్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ మరియు పార్టనర్షిప్ ఆఫీసర్ సుఖ్మణి మోహ్తా, సామ్సంగ్ డిస్ప్లేలు హార్డ్వేర్ శ్రేష్ఠత మరియు విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్ను ఎలా మిళితం చేసి నిజమైన వినోద సహచరుడిని అందిస్తున్నాయో వివరించడానికి వేదిక పైకి వచ్చారు. టివి పరిశ్రమలో తమ ఇరవై సంవత్సరాల నాయకత్వం అందించిన పరిజ్ఞానం నుండి, సామ్సంగ్ పూర్తి ఏఐ టివి శ్రేణిని నిర్మించింది, ఇది వినియోగదారులు తమ టివితో సంభాషించడానికి పూర్తిగా కొత్త మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ డిస్ప్లే శ్రేణి యొక్క కేంద్రం 130-అంగుళాల మైక్రో ఆర్జిబి , ఇది వ్యాప్తి మరియు చిత్ర నాణ్యతలో ఒక స్మారక ముందడుగును సూచిస్తుంది. 130-అంగుళాల మైక్రో ఆర్జిబి, రంగుల కొత్త యుగానికి నాంది పలుకుతుంది, సామ్సంగ్ Tటివిలలో ఇప్పటివరకు చూడని విశాలమైన మరియు అత్యంత వివరణాత్మక స్పెక్ట్రమ్ను కలిగి ఉండగా, దాని శాశ్వత ఫ్రేమ్ డిజైన్ పరధ్యానాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు చక్కదనంతో చిత్రాన్ని కేంద్రంగా తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. సూక్ష్మ-పరిమాణ ఆర్జిబి కాంతి మూలం అపూర్వమైన చిత్ర నాణ్యతను నడిపిస్తుంది, ప్రతి సూక్ష్మదర్శిని ఎరుపు, ఆకుపచ్చ మరియు నీలం డయోడ్ దాని స్వచ్ఛమైన, అత్యంత సహజ రూపంలో రంగును ఉత్పత్తి చేయడానికి స్వతంత్రంగా ప్రకాశిస్తుంది. మైక్రో ఆర్జిబి ఏఐ ఇంజిన్ ప్రో ఆర్జిబి రంగుల యొక్క ఖచ్చితమైన నియంత్రణను అనుమతిస్తుంది మరియు ప్రతి సన్నివేశంలో అధిక స్పష్టమైన చిత్ర నాణ్యతను సృష్టిస్తుంది.
ఈ తదుపరి-స్థాయి వీక్షణ అనుభవాన్ని పెంచుతూ, విజన్ ఏఐ కంపానియన్ (విఏసి)1 ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించి వినియోగదారులతో కలిసి పూర్తి వినోద సహచరుడిగా ఇంట్లో ఎక్కడైనా వీక్షణ, భోజనం మరియు మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనితో, వినియోగదారులు ఏమి చూడాలి, ఏమి తినాలి మరియు ఏ సంగీతాన్ని వినాలి అనే దానిపై మార్గదర్శకత్వాన్ని పొందవచ్చు, సాధారణ వీక్షణకు మించి మొత్తం టివి అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
వీక్షణ అనుభవాన్ని వ్యక్తిగతీకరించడానికి సామ్సంగ్ సహజమైన మోడ్లను కూడా అందిస్తుంది. సాకర్ అభిమానుల కోసం, ఏఐ సాకర్ మోడ్ ప్రో ఏఐ-ఆధారిత చిత్రం మరియు ధ్వని ట్యూనింగ్ ద్వారా స్టేడియం-స్థాయి నాణ్యతకు మరింత ఉత్తేజకరమైన గేమ్డే అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఏఐ సౌండ్ కంట్రోలర్ ప్రో ప్రేక్షకుల వాల్యూమ్ను, వ్యాఖ్యానాన్ని లేదా నేపథ్య సంగీతాన్ని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది, టీవీ కార్యక్రమాలు మరియు సినిమాలకు వ్యక్తిగతీకరించిన శ్రవణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. వినియోగదారులు కేవలం మౌఖిక అభ్యర్థనలు చేయవచ్చు మరియు విఏసి తో కూడిన ఏదైనా టీవీ- ఇందులో మైక్రో ఎల్ఈడి , మైక్రో ఆర్జిబి , ఓఎల్ఈడి, నియో క్యుఎల్ఈడి , మినీ ఎల్ఈడి మరియు యుహెచ్డి టివి ఉన్నాయి- సందర్భోచితంగా ఆ అభ్యర్థనలను నెరవేరుస్తాయి.
వివిధ రకాల ప్రోగ్రామింగ్లలో, విఏసి మొత్తం జీవనశైలి అనుభవాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఇది వినియోగదారులు కేవలం అడగడం ద్వారా టీవీలో చూసే భోజనాల కోసం వంటకాలను కనుగొనడానికి అనుమతిస్తుంది మరియు ఆరోగ్యం మరియు ఫిట్నెస్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా సిఫార్సులను చేయడానికి అత్యంత తాజా సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. బహుళ-పరికర కార్యాచరణను విఏసి అందిస్తుంది, అలాగే కొత్తగా ఆవిష్కరించబడిన ది మూవింగ్స్టైల్ వంటి ఇతర పరికరాలకు నేరుగా సిఫార్సు చేయబడిన వంటకాలను పంపుతుంది, ఇది పూర్తి పర్యావరణ వ్యవస్థ ఏకీకరణ ద్వారా సాధించబడిన బహుళ-పరికర అనుభవం కోసం ఇల్లు మరియు వంటగది ఉపకరణాల అంతటా సులభంగా కదలడానికి రూపొందించబడింది.
సామ్సంగ్ వరుసగా 11 సంవత్సరాలుగా గ్లోబల్ సౌండ్బార్ మార్కెట్లో అగ్రగామిగా ఉంది. ఈ సంవత్సరం, దాని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎకోసిస్టమ్ను మరింత విస్తరించడానికి మ్యూజిక్ స్టూడియో 5 మరియు 7 అనే రెండు కొత్త వైఫై స్పీకర్లను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ మోడల్లు విస్తృత శ్రేణి సౌండ్ సిస్టమ్ కాంబినేషన్లకు మద్దతు ఇస్తాయి, ఆడియోవిజువల్ నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తాయి మరియు ఏదైనా స్థలం యొక్క సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ప్రతి మోడల్ ప్రఖ్యాత డిజైనర్ ఎర్వాన్ బౌరౌలెక్ యొక్క శాశ్వత , డాట్ డిజైన్ భావనను పంచుకుంటుంది, ఇది సంగీతం మరియు కళలో సార్వత్రిక చిహ్నం నుండి ప్రేరణ పొందింది మరియు సామ్సంగ్ సిగ్నేచర్ డిజైన్ భాష ఆధారితమైనది.