సోమవారం, 5 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 5 జనవరి 2026 (19:11 IST)

ఏఐ లివింగ్‌కు సంబంధించి మీ సహచరుడును విడుదల చేసిన సామ్‌సంగ్

image
విన్ లాస్ వెగాస్‌ వద్ద లాటూర్ బాల్‌రూమ్‌లో జరిగిన దాని సిఈఎస్ 2026 ఈవెంట్‌, ది ఫస్ట్ లుక్‌లో సామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈరోజు తమ కంపానియన్ టు ఏఐ లివింగ్ విజన్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా ఏఐపై దృష్టి కేంద్రీకరించటంతో పాటుగా సామ్‌సంగ్ సిద్ధాంతంగా అభివర్ణించారు, ఇది కంపెనీ ఆర్-డి ఉత్పత్తి అభివృద్ధి, కార్యకలాపాలు మరియు వినియోగదారు అనుభవాన్ని అనుసంధానించే పునాదిగా నిలువనుంది.
 
సామ్‌సంగ్ డివైజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ (డిఎక్స్) విభాగం సీఈఓ మరియు హెడ్ టిఎం రోహ్, కంపెనీ ఏఐ నాయకత్వాన్ని మరియు దాని విస్తారమైన, ఏఐ-ఆధారిత , అనుసంధానించబడిన పర్యావరణ వ్యవస్థ కారణంగా, సామ్‌సంగ్ వినియోగదారులకు వారి దైనందిన జీవితంలో నిజమైన ఏఐ సహచర అనుభవాన్ని ఎలా అందించగలదో వివరిస్తూ ది ఫస్ట్ లుక్‌ను తెరిచారు. ఈ విధానం వినియోగదారులకు వారి సాంకేతికత నుండి కేవలం  ప్రాథమిక అంశాలకంటే ఎక్కువ వాటిని పొందే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది మరియు దానికి బదులుగా, ప్రతిచోటా మరింత అర్థవంతమైన క్షణాలను కనుగొనడానికి అవకాశాలను అందిస్తుంది.
 
మొబైల్, విజువల్ డిస్‌ప్లే, గృహోపకరణాలు మరియు సేవలలో మరింత ఏకీకృత, మరింత వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని సామ్‌సంగ్ నిర్మిస్తోంది” అని సీఈఓ టిఎం రోహ్ అన్నారు. “మా గ్లోబల్ కనెక్ట్ చేయబడిన పర్యావరణ వ్యవస్థతో మరియు విభిన్న విభాగాలలో ఏఐని మిళితం చేయటం ద్వారా, సామ్‌సంగ్  మరింత అర్థవంతమైన రోజువారీ ఏఐ  అనుభవాలను అందించడంలో ముందుంది అని అన్నారు. 
 
వినోద సహచరి : అతి సాధారణ వీక్షణను మించి అనుభవాన్ని విస్తరించడం
సామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో విజువల్ డిస్‌ప్లే (వి.డి.) బిజినెస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు హెడ్ ఎస్డబ్ల్యు యోంగ్ మరియు సామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అమెరికాలో వి.డి.  బిజినెస్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ మరియు పార్టనర్‌షిప్ ఆఫీసర్ సుఖ్‌మణి మోహ్తా, సామ్‌సంగ్ డిస్‌ప్లేలు హార్డ్‌వేర్ శ్రేష్ఠత  మరియు విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను ఎలా మిళితం చేసి నిజమైన వినోద సహచరుడిని అందిస్తున్నాయో వివరించడానికి వేదిక పైకి వచ్చారు. టివి పరిశ్రమలో తమ  ఇరవై సంవత్సరాల నాయకత్వం అందించిన పరిజ్ఞానం నుండి, సామ్‌సంగ్ పూర్తి  ఏఐ టివి శ్రేణిని నిర్మించింది, ఇది వినియోగదారులు తమ టివితో సంభాషించడానికి పూర్తిగా కొత్త మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
 
ఈ డిస్‌ప్లే శ్రేణి యొక్క కేంద్రం 130-అంగుళాల మైక్రో ఆర్జిబి , ఇది వ్యాప్తి  మరియు చిత్ర నాణ్యతలో ఒక స్మారక ముందడుగును సూచిస్తుంది. 130-అంగుళాల మైక్రో ఆర్జిబి, రంగుల కొత్త యుగానికి నాంది పలుకుతుంది, సామ్‌సంగ్ Tటివిలలో ఇప్పటివరకు చూడని విశాలమైన మరియు అత్యంత వివరణాత్మక స్పెక్ట్రమ్‌ను కలిగి ఉండగా, దాని శాశ్వత ఫ్రేమ్ డిజైన్ పరధ్యానాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు చక్కదనంతో చిత్రాన్ని కేంద్రంగా తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. సూక్ష్మ-పరిమాణ ఆర్జిబి కాంతి మూలం అపూర్వమైన చిత్ర నాణ్యతను నడిపిస్తుంది, ప్రతి సూక్ష్మదర్శిని ఎరుపు, ఆకుపచ్చ మరియు నీలం డయోడ్ దాని స్వచ్ఛమైన, అత్యంత సహజ రూపంలో రంగును ఉత్పత్తి చేయడానికి స్వతంత్రంగా ప్రకాశిస్తుంది. మైక్రో ఆర్జిబి ఏఐ ఇంజిన్ ప్రో ఆర్జిబి రంగుల యొక్క ఖచ్చితమైన నియంత్రణను అనుమతిస్తుంది మరియు ప్రతి సన్నివేశంలో అధిక స్పష్టమైన చిత్ర నాణ్యతను సృష్టిస్తుంది.
 
ఈ తదుపరి-స్థాయి వీక్షణ అనుభవాన్ని పెంచుతూ, విజన్ ఏఐ కంపానియన్ (విఏసి)1 ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించి వినియోగదారులతో కలిసి పూర్తి వినోద సహచరుడిగా ఇంట్లో ఎక్కడైనా వీక్షణ, భోజనం మరియు మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనితో, వినియోగదారులు ఏమి చూడాలి, ఏమి తినాలి మరియు ఏ సంగీతాన్ని వినాలి అనే దానిపై మార్గదర్శకత్వాన్ని పొందవచ్చు, సాధారణ వీక్షణకు మించి మొత్తం టివి  అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
 
వీక్షణ అనుభవాన్ని వ్యక్తిగతీకరించడానికి సామ్‌సంగ్ సహజమైన మోడ్‌లను కూడా అందిస్తుంది. సాకర్ అభిమానుల కోసం, ఏఐ సాకర్ మోడ్ ప్రో ఏఐ-ఆధారిత చిత్రం మరియు ధ్వని ట్యూనింగ్ ద్వారా స్టేడియం-స్థాయి నాణ్యతకు మరింత ఉత్తేజకరమైన గేమ్‌డే అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఏఐ  సౌండ్ కంట్రోలర్ ప్రో ప్రేక్షకుల వాల్యూమ్‌ను, వ్యాఖ్యానాన్ని లేదా నేపథ్య సంగీతాన్ని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది, టీవీ కార్యక్రమాలు మరియు సినిమాలకు వ్యక్తిగతీకరించిన శ్రవణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. వినియోగదారులు కేవలం మౌఖిక అభ్యర్థనలు చేయవచ్చు మరియు విఏసి తో  కూడిన ఏదైనా టీవీ- ఇందులో మైక్రో ఎల్ఈడి , మైక్రో ఆర్జిబి , ఓఎల్ఈడి, నియో క్యుఎల్ఈడి , మినీ ఎల్ఈడి  మరియు యుహెచ్డి టివి  ఉన్నాయి- సందర్భోచితంగా ఆ అభ్యర్థనలను నెరవేరుస్తాయి.
 
వివిధ రకాల ప్రోగ్రామింగ్‌లలో, విఏసి  మొత్తం జీవనశైలి అనుభవాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఇది వినియోగదారులు కేవలం అడగడం ద్వారా టీవీలో చూసే భోజనాల కోసం వంటకాలను కనుగొనడానికి అనుమతిస్తుంది మరియు ఆరోగ్యం మరియు ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా సిఫార్సులను చేయడానికి అత్యంత తాజా సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. బహుళ-పరికర కార్యాచరణను విఏసి అందిస్తుంది, అలాగే కొత్తగా ఆవిష్కరించబడిన ది మూవింగ్‌స్టైల్ వంటి ఇతర పరికరాలకు నేరుగా సిఫార్సు చేయబడిన వంటకాలను పంపుతుంది, ఇది పూర్తి పర్యావరణ వ్యవస్థ ఏకీకరణ ద్వారా సాధించబడిన బహుళ-పరికర అనుభవం కోసం ఇల్లు మరియు వంటగది ఉపకరణాల అంతటా సులభంగా కదలడానికి రూపొందించబడింది.
 
సామ్‌సంగ్ వరుసగా 11 సంవత్సరాలుగా గ్లోబల్ సౌండ్‌బార్ మార్కెట్‌లో అగ్రగామిగా ఉంది. ఈ సంవత్సరం, దాని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎకోసిస్టమ్‌ను మరింత విస్తరించడానికి మ్యూజిక్ స్టూడియో 5 మరియు 7 అనే రెండు కొత్త వైఫై స్పీకర్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ మోడల్‌లు విస్తృత శ్రేణి సౌండ్ సిస్టమ్ కాంబినేషన్‌లకు మద్దతు ఇస్తాయి, ఆడియోవిజువల్ నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తాయి మరియు ఏదైనా స్థలం యొక్క సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ప్రతి మోడల్ ప్రఖ్యాత డిజైనర్ ఎర్వాన్ బౌరౌలెక్ యొక్క శాశ్వత , డాట్ డిజైన్ భావనను పంచుకుంటుంది, ఇది సంగీతం మరియు కళలో సార్వత్రిక చిహ్నం నుండి ప్రేరణ పొందింది మరియు సామ్‌సంగ్ సిగ్నేచర్ డిజైన్ భాష ఆధారితమైనది.

Jana Nayakudu: జననాయకుడు ఎఫెక్ట్.. ఓటీటీలో ట్రెండ్ అవుతున్న భగవంత్ కేసరి.. ఎలా?

Jana Nayakudu: జననాయకుడు ఎఫెక్ట్.. ఓటీటీలో ట్రెండ్ అవుతున్న భగవంత్ కేసరి.. ఎలా?కోలీవుడ్ అగ్ర నటుడు విజయ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. దీంతో ఆయన సినిమాలకు బైబై చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా జన నాయకుడు సినిమాతో తన సినీ జర్నీకి ముగింపు పలకాలనుకున్నారు. అయితే ఈ సినిమాపై ప్రస్తుతం రీమేక్ అంశాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. జన నాయకుడు బృందం ప్రారంభం నుండే ఈ సినిమా రీమేక్ కాదని గట్టిగా చెప్పింది. అయితే, ట్రైలర్ విడుదలైన తర్వాత ఆ నమ్మకం తగ్గిపోయింది. ఈ మూడు నిమిషాల వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది. ప్రేక్షకులు బాలకృష్ణ భగవంత్ కేసరి చిత్రానికి స్పష్టమైన సారూప్యతలను ఎత్తి చూపారు.

క్షమించండి రాశిగారు, నేను ఆ మాట అనడం తప్పే: యాంకర్ అనసూయ

క్షమించండి రాశిగారు, నేను ఆ మాట అనడం తప్పే: యాంకర్ అనసూయయాంకర్, నటి అనసూయ గతంలో తను ఓ షోలో సీనియర్ నటి రాశిపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణ చెప్పారు. ఆమె X లో ఇలా పేర్కొన్నారు. రాశి గారు, మూడేళ్ల క్రితం నేను చేసిన ఓ షోలో తెలుగు సరిగ్గా రానితనంపై చేసిన స్కిట్లో మీ పేరును ఉపయోగించి నా నోటి నుంచి డబుల్ మీనింగ్ డైలాగు చెప్పించడం జరిగింది. ఇది రాయించి డైరెక్ట్ చేసిన వ్యక్తుల్ని నేను ఆ రోజే నిలదీసి అడిగి ఉండాల్సింది కానీ అప్పటికి నాకు వున్నటువుంటి శక్తి అందుకు సహకరించలేదు. అది పొరపాటే. వెనక్కి వెళ్లి ఇప్పుడు నేను దాన్ని సరిదిద్దలేను.

Akhil: లెనిన్ నుంచి అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే పై రొమాంటిక్ సాంగ్

Akhil: లెనిన్ నుంచి అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే పై రొమాంటిక్ సాంగ్అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా మనం ఎంట‌ర్‌ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్‌పి, సితార ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ ప‌తాకాల‌పై ముర‌ళి కిషోర్ అబ్బూరు ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో అక్కినేని నాగార్జున‌, సూర్య‌దేవ‌ర నాగ‌వంశీ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘లెనిన్’. ఈ సినిమాను సోమ‌వారం రోజున ‘వారెవా వారెవా..’ అనే లిరిక‌ల్ సాంగ్‌ను విడుద‌ల చేవారు. ఈ పాట‌కు అభిమానులు, మ్యూజిక్ ల‌వ‌ర్స్ నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వ‌స్తోంది. ఈ పాట‌ను అనంత శ్రీరామ్ రాయ‌గా.. శ్వేతా మోహ‌న్‌, జుబిన్ నౌటియాల్ త‌మ వాయిస్‌తో పాట‌కు ఓ ఎమోష‌న‌ల్ ఫీల్‌ను తీసుకొచ్చారు.

ముంబైలో ప్రభాస్... రాజా సాబ్ నుంచి నాచె నాచె.. సాంగ్ లాంఛ్

ముంబైలో ప్రభాస్... రాజా సాబ్ నుంచి నాచె నాచె.. సాంగ్ లాంఛ్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్". ఈ చిత్రాన్ని హారర్ కామెడీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా నిలిచిపోయేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు మారుతి. "రాజా సాబ్" సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్ గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు.

Anil Sunkara: స్క్రిప్ట్‌తో వస్తేనే సినిమా చేస్తా; ఎక్కువగా వినోదాత్మక చిత్రాలే చేస్తున్నా : అనిల్ సుంకర

Anil Sunkara: స్క్రిప్ట్‌తో వస్తేనే సినిమా చేస్తా; ఎక్కువగా వినోదాత్మక చిత్రాలే చేస్తున్నా : అనిల్ సుంకరశర్వానంద్ హీరోగా త్వరలో రాబోతోన్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ చిత్రం ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’. ఈ మూవీలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య లు హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై అనిల్ సుంకర ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?తరచుగా చాలా మంది మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళుతుంటారు. కానీ చాలా మందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, వారు ఖాళీ కడుపుతో మార్నింగ్ వాక్ చేయవచ్చా? లేదా అనేది. దీనికి సంబంధించిన వివరం తెలుసుకుందాము. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వాకింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి. అంటే అల్పాహారానికి 30 నిమిషాల ముందు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది. కొవ్వు వేగంగా కరిగిపోయి బరువు అదుపులో ఉంటుంది. నడుస్తున్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఉపయోగిస్తుంది.

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీహైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది. మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆరోగ్యానికి అల్లం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ అల్లాన్ని ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను త‌గ్గించుకునేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నారు. ఈ అల్లంను పాలలో కలుపుకుని అల్లం పాలు తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం పాలుతో జ‌లుబు, ఫ్లూ, అజీర్ణం, ఇత‌ర జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గుతాయి. అల్లం పాలు తాగితే రోగనిరోధ‌కశ‌క్తి పెరగడమే కాకుండా వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్ష‌న్లు రాకుండా ఉంటాయి. అల్లం, పాలు రెండింటినీ క‌లిపి తాగ‌డం వ‌ల్ల ల‌భించే పోష‌కాలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అల్లం పాలు త‌యారీకి ఒక కప్పు పాలు, ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం తీసుకోవాలి.

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలు

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలుదాల్చిన చెక్క. వంట ఇంటిలో వుండే మసాలా దినుసుల్లో ఇది ఒకటి. దీనితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. పొట్ట దగ్గర కొవ్వును కరిగించాలంటే కప్పు నీటిని వేడిచేసి అందులో అరటీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి చల్లబరిచి దానికి తేనె కలిపి తీసుకుంటుండాలి. దాల్చిన చెక్క ఆకలిని తగ్గించడమే కాకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం చేస్తుంది. జీవక్రియను వేగవంతం చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, ఏలుకలు, సైంధవ లవణ చూర్ణాలను గోరువెచ్చని నీటితో తాగుతుంటే అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతాయి.
