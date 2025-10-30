శామ్సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, ఈ రోజు తన జాతీయ విద్యా కార్యక్రమం శామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 2025 యొక్క నాల్గవ ఎడిషన్ విజేతలను ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమం యువ విద్యార్థులు సాంకేతికతను వినియోగించి తమ స్థానిక కమ్యూనిటీల్లోని వాస్తవ ప్రపంచ సవాళ్లకు సృజనాత్మక పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది.
మొదటి నాలుగు విజేత జట్లు- పెర్సెవియా (బెంగళూరు), NextPlay.AI (ఔరంగాబాద్), పారస్పీక్ (గురుగ్రామ్) మరియు పృథ్వీ రక్షక్ (పలాము)- ఐఐటి ఢిల్లీకి చెందిన FITT ల్యాబ్స్లో మెంటర్షిప్ మద్దతుతో, తమ ఆవిష్కరణాత్మక ప్రోటోటైప్లను స్కేలబుల్ రియల్-వరల్డ్ పరిష్కారాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి INR 1 కోటి విలువైన ఇంక్యుబేషన్ గ్రాంట్లు అందుకున్నారు.
జ్యూరీ ప్యానెల్లో శామ్సంగ్ నాయకత్వం, అలాగే విద్యా సంస్థలు, ప్రభుత్వం మరియు పరిశ్రమల నిపుణులు పాల్గొన్నారు. ఈ ప్యానెల్ నాలుగు ప్రధాన నేపథ్య ట్రాక్లలో ఫైనలిస్టుల పరిష్కారాలను అంచనా వేసింది. సురక్షితమైన, తెలివిగా, సమగ్రమైన భారతదేశం కోసం AI, ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రత, శ్రేయస్సు యొక్క భవిష్యత్తు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా పర్యావరణ సుస్థిరత, క్రీడ మరియు సాంకేతికత ద్వారా సామాజిక ప్రభావం సృష్టించగల సామర్థ్యాన్ని మరోసారి నిరూపించాయి.
ఈ సంవత్సరం శామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో కార్యక్రమంలో భారతదేశం నలుమూలల నుండి వేలాది మంది పాల్గొని, ఆవిష్కరణలను ఉద్దేశ్యంతో మిళితం చేసిన సాహసోపేతమైన, మానవ-కేంద్రీకృత ఆలోచనలను ప్రదర్శించారు. మొట్టమొదటిసారిగా, ఫైనలిస్టులు FITT యొక్క అధునాతన R&D సౌకర్యాలకు ప్రాప్యతను పొందారు, దీని ద్వారా వారు గ్రాండ్ ఫినాలేకు ముందు తమ భావనలను మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం లభించింది.
సంభావ్యతలను సాకారం చేసిన ఆవిష్కరణల గెలుపు
పెర్సెవియా (బెంగళూరు): వస్తువులను గుర్తించి, 33-గ్రిడ్ వాయిస్ మరియు వైబ్రేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా వాటి స్థానాన్ని ప్రకటించే AI ఆధారిత స్మార్ట్ విజన్ పరికరంను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ సాంకేతికత, దృష్టి లోపం ఉన్న వ్యక్తులకు నిజ-సమయ ప్రాదేశిక అవగాహనను అందిస్తుంది.
NextPlay.AI(ఔరంగాబాద్): క్రీడల కోసం రూపొందించిన మొబైల్-ఫస్ట్ AI ఆధారిత స్పోర్ట్స్ ప్లాట్ఫారం, ఇది AI వర్చువల్ కోచ్, AI రిఫరీ మరియు న్యూరో-ఇంక్లూజివ్ ట్రాకర్ను సమగ్రపరుస్తుంది. ఈ పరిష్కారం అథ్లెట్లకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా శిక్షణ, ప్రాప్యత మరియు సమాన అవకాశాలను అందించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
పారస్పీ (గురుగ్రామ్): ఇది నిజ-సమయ స్పీకర్-స్వతంత్ర ప్రసంగం మెరుగుదల పరికరం, ఇది లోతైన అభ్యాస అల్గోరిథంలను ఉపయోగించి అస్పష్టమైన ప్రసంగాన్ని (డైసార్థ్రియా) స్పష్టమైన సంభాషణగా మార్చుతుంది. ఈ సాంకేతికత ద్వారా మాట్లాడటంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే వ్యక్తులు ఆత్మవిశ్వాసంతో మరియు స్పష్టతతో కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారు.
పృథ్వీ రక్షక్ (పలాము): చెట్ల దత్తత, రీసైక్లింగ్ మరియు గేమిఫైడ్ ఎకో-చర్యల ద్వారా స్థిరమైన జీవనాన్ని ప్రోత్సహించే కమ్యూనిటీ ఆధారిత గ్రీన్ యాప్, ఇది భారతదేశం అంతటా పర్యావరణ అవగాహనను విస్తరించడంపై దృష్టి సారిస్తుంది.
భారతదేశ యువ ఆవిష్కర్తలకు సాధికారత
న్యూఢిల్లీలో జరిగిన గ్రాండ్ ఫినాలేలో, బహుళ మెంటర్షిప్ రౌండ్లు, ప్రోటోటైప్ అభివృద్ధి మరియు బూట్క్యాంప్లతో కూడిన ఆరు నెలల కఠినమైన ప్రయాణం అనంతరం విజేత జట్లను ఎంపిక చేశారు. అత్యుత్తమ ప్రపంచాన్ని నిర్మించడంలో తమ సృజనాత్మకత మరియు అంకితభావాన్ని ప్రతిబింబించినందుకు టాప్ 20 ఫైనలిస్ట్ జట్లు ఒక్కొక్కటి ₹1 లక్ష నగదు బహుమతితో పాటు తాజా శామ్సంగ్ గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ స్మార్ట్ఫోన్లను కూడా అందుకున్నాయి.
అదనంగా, ఈ కార్యక్రమం ఐదు ప్రత్యేక అవార్డులను ప్రదానం చేసింది:
గుడ్విల్ అవార్డులు (2)- ఒక్కొక్కరికి INR 1,00,000
యంగ్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డులు (2)- ఒక్కొక్కరికి INR 1,00,000
సోషల్ మీడియా ఛాంపియన్ అవార్డు- INR 50,000