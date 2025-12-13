శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025 (17:33 IST)

భారతదేశంలో 30 ఏళ్లు పూర్తి: నూతన ఇన్నోవేషన్ విజన్‌ను ఆవిష్కరించిన సామ్‌సంగ్

JB Park
భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్‌ అయిన సామ్‌సంగ్, ఈ రోజు ఒక నూతన వ్యూహాత్మక దార్శనికతను ఆవిష్కరించింది. పవరింగ్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ ఇండియా, ఇది దేశంలో తన తదుపరి వృద్ధి దశలో ప్రజలు కేంద్ర బిందువుగా ఉండే ఆవిష్కరణలు, భారతీయ ప్రతిభ, భారతదేశ నేతృత్వంలోని ఉత్పత్తి అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.
 
భారతదేశంలో తన 30 ఏళ్ల కార్యకలాపాలను సామ్‌సంగ్ గుర్తుచేసుకుంటోంది. భారతదేశ డిజిటల్ పరివర్తన, మేక్ ఇన్ ఇండియా తయారీ ఆశయాలు,  ఆవిష్కరణ-ఆధారిత ఆర్థిక వృద్ధిలో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామిగా తన నిబద్ధతను ఈ కొత్త దృక్పథం బలోపేతం చేస్తుందని సామ్‌సంగ్ తెలిపింది. 1995లో భారతదేశంలోకి ప్రవేశించి నప్పటి నుండి, గృహ వినోదాన్ని పునర్నిర్వచించే టెలివిజన్‌లను ప్రవేశపెట్టడం నుండి నోయిడాలో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద మొబైల్ తయారీ సౌకర్యాలలో ఒకదాన్ని స్థాపించడం మొదలుకొని ఇప్పుడు తన ప్రపంచ పర్యావరణ వ్యవస్థకు శక్తిని చ్చేలా భారతదేశంలో నిర్మించిన ఆవిష్కరణలను నడిపించడం వరకు సామ్‌సంగ్ విస్తరించింది.
 
రూ. 1.11 లక్షల కోట్ల ఆదాయంతో, సామ్‌సంగ్ భారతదేశంలో నిజమైన ఎండ్-టు-ఎండ్ ఏఐ పర్యావరణ వ్యవస్థను కలిగి ఉన్న ఏకైక బ్రాండ్. ఇది స్మార్ట్‌థింగ్స్ ద్వారా గెలాక్సీ ఏఐ (స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, టాబ్లెట్‌లు, వేరబుల్స్), బెస్పోక్ ఏఐ (రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, ఏసీలు), విజన్ ఏఐ(టెలివిజన్లు, స్మార్ట్ మానిటర్లు)లను ఒకచోట చేర్చుతుంది.
 
ఈ సందర్భంగా సామ్‌సంగ్ సౌత్‌వెస్ట్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జేబీ పార్క్ మాట్లాడుతూ, 1995లో భారత దేశంలో మా మొదటి టీవీని అమ్మడం మొదలుకొని సరళీకరణ కొత్త అవకాశాలను అందించిన నాటి నుంచి, నేడు భారత్‌కు అత్యంత విశ్వసనీయ సాంకేతిక భాగస్వామిగా మారడం వరకు, సామ్‌సంగ్ ప్రయాణాన్ని భారతదేశ విశ్వాసం, సృజనాత్మకత, పరిమితులు లేని లక్ష్యం ద్వారా రూపొందించారు. భారతీయ ఇళ్లలో అత్యంత ప్రియమైనదిగా, విస్తృతంగా స్వీకరించబడిన బ్రాండ్‌గా మా స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, టీవీలు, డిజిటల్ ఉపకరణాలు, సజావుగా అనుసంధానించబడిన పర్యావరణ వ్యవస్థ ద్వారా లక్షలాది భారతీయ కుటుంబాల జీవితాలను ప్రతిరోజూ మెరుగుపరుస్తున్నందుకు మేం గర్విస్తున్నాం. సాంకేతికత అనేది సురక్షితమైందిగా, సులభంగా అర్థమయ్యేలా, నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండాలని భారతీయ యువత ఆశిస్తోంది. వారికి వ్యక్తిగతీకరించిన ఆవిష్కరణ లను అందించడానికి మేం కట్టుబడి ఉన్నాం అని అన్నారు.
 
భారతదేశం తదుపరి అర్థవంతమైన ప్రపంచ ఆవిష్కరణల యుగానికి నాయకత్వం వహిస్తుందని మేం విశ్వసి స్తున్నాం. ఇక్కడ స్మార్ట్ హోమ్‌లు, కనెక్టెడ్ లివింగ్, ఇంటెలిజెంట్ డివైజ్‌ల భవిష్యత్తు భారతదేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని అర్థం చేసుకునే ఏఐతో వేగంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. డిజిటల్‌గా సాధికారత కలిగిన దేశాన్ని సృష్టిం చడం ద్వారా, ఆవిష్కరణలు సమ్మిళిత పురోగతి, సహ-శ్రేయస్సును పెంచే దిశలో, భారత ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయడం మేం కొనసాగిస్తాం. మా దృష్టి స్పష్టంగా ఉంది. ప్రపంచం రేపు ఎలా జీవిస్తుంది, పనిచేస్తుంది, కనెక్ట్ అవుతుంది అనే దానిని రూపొందించే అధునాతన సాంకేతికతలను ఇక్కడ నిర్మించడం అని అన్నారు.

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9.. ఈ షో విజేత ఎవరంటే?

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9.. ఈ షో విజేత ఎవరంటే?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఈ షో విజేతగా నిలవడానికి తన ప్రయత్నాలలో ఏ అవకాశాన్నీ వదిలిపెట్టడం లేదు. టికెట్ టు ఫినాలే కోసం జరిగిన ఒక టాస్క్‌లో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనుజ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడ్డారు. సాధారణంగా, ఇలాంటి టాస్క్‌లలో ఒకరు మాత్రమే గెలిచి ఫినాలేకు నేరుగా ప్రవేశం పొందుతారు. మొదటిసారిగా, షో నిర్వాహకులు రెండవ ఫినాలే టికెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు.

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కు నేడు పుట్టినరోజు. 75వ పుట్టిన రోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లోని ఉత్తమ సినిమాలు ఓటీటీల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. రజినీకాంత్ కెరీర్‌లో ఓ టర్నింగ్ పాయింట్ బాషా మూవీ. అప్పట్లో అదో సంచలనం. అందులో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్న పాత్రల్లో తలైవా అదరగొట్టారు. బాషా ఒక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్లే అని డైలాగ్ ఎవర్ గ్రీన్. ఈ సినిమా జనవరి 15, 1995లో రిలీజైంది. అలాగే రజినీకాంత్ సినిమా ముత్తుకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌లో క్రేజ్ వుంది. ఇందులోని సాంగ్స్, డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ముత్తు సినిమా 1995, అక్టోబర్ 23న విడుదలైంది.

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూ

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూనందమూరి బాలకృష్ణ సినిమా అఖండ 2 తాండవం 11 వ తేదీ రాత్రి ప్రేమిర్స్ వేశారు. ఈ సినిమాలో సంయుక్త ఓ పాత్రలో నటించింది. బాలకృష్ణ రెండు పాత్రలు పోషించారు. అఖండ సినిమాలో చేసినట్లే ఇందులోనూ ఎం. ఎల్. ఏ. గా, అఘోరా గా చేశారు. 12 వ తేదీన విడుదల అయినా ఈ సినిమా ఎలా ఉందొ చూద్దాం.

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడిదక్షిణ భారత మీడియా, వినోద పరిశ్రమలో ఒక కీలకమైన ఘట్టానికి శ్రీకారం చుట్టింది జియో హాట్ స్టార్. దక్షిణాదిలో సృజనాత్మకతను కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా జియోహాట్‌స్టార్ తన మాతృ సంస్థ జియోస్టార్ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ₹4,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. చెన్నైలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో గౌరవనీయ తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఉదయనిధి స్టాలిన్, తమిళ భాషాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ మంత్రి ఎంపి స్వామినాథన్, గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు పద్మభూషణ్ శ్రీ కమల్ హాసన్, ఇంకా దక్షిణాది సినీ, బుల్లితెర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'పెద్ది' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు, ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి'తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. రామ్ చరణ్ ట్రేడ్‌మార్క్ మెగా గ్రేస్, ఉర్రూతలూగించే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్‌ తో ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది.

Watch More Videos

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండి

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండిఆహ్లాదకమైన రాత్రులు, పండుగ ఉత్సాహంతో శీతాకాలం వచ్చింది, అయినప్పటికీ ఇది చాలామందికి సుపరిచితమైన సవాళ్లను కూడా తెస్తుంది. చర్మం పొడి బారటం, నిస్సత్తువగా మారటం, సున్నితమైన రీతిలో మారటం వంటి సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చల్లని గాలి మన చర్మం నుండి తేమను లాడేసుకుంటుంది, చర్మం పొలుసులుగా మారి చికాకుకు గురిచేస్తుంది. సమయోచతంగా తీసుకునే చర్మ సంరక్షణ సహాయపడుతుంది, కానీ శాశ్వత పోషణ లోపల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. శీతాకాలపు చర్మ సంరక్షణకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన విధానం మీ శరీరానికి సరైన ఆహారాలను అందించటంలో ఉందని పోషకాహార నిపుణురాలు రితికా సమద్దర్ వివరిస్తున్నారు.

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?తులసి ఆరోగ్యం, సౌందర్య ప్రయోజనాలను గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే జుట్టు నెరవడానికి తులసి చెక్ పెడుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. అందుకే తులసి హెయిర్ ప్యాక్‌తో జుట్టు నెరసే సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు. తులసిలో యాంటీ ఆక్సిడెండ్‌లు ఉన్నాయి. ఇది మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించింది. ఇది జుట్టుకు రంగును ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌లు ముందస్తుగా నిరోధాన్ని నిరోధిస్తాయి.

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?ముందుగా స్టౌ మీద పాన్‌ను వుంచి మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసుల నీటిని చేర్చాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో టమోటా పేస్టును కలిపి బాగా మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని గడ్డకట్టకుండా కలుపుతూ వుండాలి. ఆపై ఈ టమోటా మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్‌లోకి తీసుకోవాలి. అందులో ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు తగినంత కలిపి.. చివరిగా కొత్తిమీర తరుగు చేర్చి సర్వ్ చేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఈ టమోటా సూప్ తీసుకోవడం ద్వారా శీతాకాలంలో జీర్ణ సమస్యలను పక్కనబెట్టవచ్చు. ఈ సూప్ వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలుండవ్. చర్మం పొడిబారడం వుండదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

నీలి రంగు శంఖులో ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలా..? మహిళలు శంఖు పువ్వు టీ తాగితే?

నీలి రంగు శంఖులో ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలా..? మహిళలు శంఖు పువ్వు టీ తాగితే?నీలి రంగు శంఖు పువ్వులో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. ఈ పువ్వును ఆయుర్వేదం, యునాని వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు. పలు శతాబ్ధాలుగా సంప్రదాయ వైద్య పద్ధతుల్లో దీనిని వాడుతున్నారు. అలాంటి శంఖు పువ్వు టీతో ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగివున్నాయో తెలుసుకుందాం. నీలి రంగు శంఖు పువ్వు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. బ్రెయిన్‌కు టానిక్‌గా పనిచేస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది. మెదడును చురుకుగా వుంచుతుంది. యాంటీ ఆక్సిటీని, నరాల బలహీనతను దూరం చేసుకోవాలంటే నీలి శంఖు పుష్పాలతో తయారు చేసే టీని సేవించడం మంచిది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com