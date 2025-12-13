భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈ రోజు ఒక నూతన వ్యూహాత్మక దార్శనికతను ఆవిష్కరించింది. పవరింగ్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ ఇండియా, ఇది దేశంలో తన తదుపరి వృద్ధి దశలో ప్రజలు కేంద్ర బిందువుగా ఉండే ఆవిష్కరణలు, భారతీయ ప్రతిభ, భారతదేశ నేతృత్వంలోని ఉత్పత్తి అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.
భారతదేశంలో తన 30 ఏళ్ల కార్యకలాపాలను సామ్సంగ్ గుర్తుచేసుకుంటోంది. భారతదేశ డిజిటల్ పరివర్తన, మేక్ ఇన్ ఇండియా తయారీ ఆశయాలు, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత ఆర్థిక వృద్ధిలో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామిగా తన నిబద్ధతను ఈ కొత్త దృక్పథం బలోపేతం చేస్తుందని సామ్సంగ్ తెలిపింది. 1995లో భారతదేశంలోకి ప్రవేశించి నప్పటి నుండి, గృహ వినోదాన్ని పునర్నిర్వచించే టెలివిజన్లను ప్రవేశపెట్టడం నుండి నోయిడాలో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద మొబైల్ తయారీ సౌకర్యాలలో ఒకదాన్ని స్థాపించడం మొదలుకొని ఇప్పుడు తన ప్రపంచ పర్యావరణ వ్యవస్థకు శక్తిని చ్చేలా భారతదేశంలో నిర్మించిన ఆవిష్కరణలను నడిపించడం వరకు సామ్సంగ్ విస్తరించింది.
రూ. 1.11 లక్షల కోట్ల ఆదాయంతో, సామ్సంగ్ భారతదేశంలో నిజమైన ఎండ్-టు-ఎండ్ ఏఐ పర్యావరణ వ్యవస్థను కలిగి ఉన్న ఏకైక బ్రాండ్. ఇది స్మార్ట్థింగ్స్ ద్వారా గెలాక్సీ ఏఐ (స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, వేరబుల్స్), బెస్పోక్ ఏఐ (రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, ఏసీలు), విజన్ ఏఐ(టెలివిజన్లు, స్మార్ట్ మానిటర్లు)లను ఒకచోట చేర్చుతుంది.
ఈ సందర్భంగా సామ్సంగ్ సౌత్వెస్ట్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జేబీ పార్క్ మాట్లాడుతూ, 1995లో భారత దేశంలో మా మొదటి టీవీని అమ్మడం మొదలుకొని సరళీకరణ కొత్త అవకాశాలను అందించిన నాటి నుంచి, నేడు భారత్కు అత్యంత విశ్వసనీయ సాంకేతిక భాగస్వామిగా మారడం వరకు, సామ్సంగ్ ప్రయాణాన్ని భారతదేశ విశ్వాసం, సృజనాత్మకత, పరిమితులు లేని లక్ష్యం ద్వారా రూపొందించారు. భారతీయ ఇళ్లలో అత్యంత ప్రియమైనదిగా, విస్తృతంగా స్వీకరించబడిన బ్రాండ్గా మా స్మార్ట్ఫోన్లు, టీవీలు, డిజిటల్ ఉపకరణాలు, సజావుగా అనుసంధానించబడిన పర్యావరణ వ్యవస్థ ద్వారా లక్షలాది భారతీయ కుటుంబాల జీవితాలను ప్రతిరోజూ మెరుగుపరుస్తున్నందుకు మేం గర్విస్తున్నాం. సాంకేతికత అనేది సురక్షితమైందిగా, సులభంగా అర్థమయ్యేలా, నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండాలని భారతీయ యువత ఆశిస్తోంది. వారికి వ్యక్తిగతీకరించిన ఆవిష్కరణ లను అందించడానికి మేం కట్టుబడి ఉన్నాం అని అన్నారు.
భారతదేశం తదుపరి అర్థవంతమైన ప్రపంచ ఆవిష్కరణల యుగానికి నాయకత్వం వహిస్తుందని మేం విశ్వసి స్తున్నాం. ఇక్కడ స్మార్ట్ హోమ్లు, కనెక్టెడ్ లివింగ్, ఇంటెలిజెంట్ డివైజ్ల భవిష్యత్తు భారతదేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని అర్థం చేసుకునే ఏఐతో వేగంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. డిజిటల్గా సాధికారత కలిగిన దేశాన్ని సృష్టిం చడం ద్వారా, ఆవిష్కరణలు సమ్మిళిత పురోగతి, సహ-శ్రేయస్సును పెంచే దిశలో, భారత ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయడం మేం కొనసాగిస్తాం. మా దృష్టి స్పష్టంగా ఉంది. ప్రపంచం రేపు ఎలా జీవిస్తుంది, పనిచేస్తుంది, కనెక్ట్ అవుతుంది అనే దానిని రూపొందించే అధునాతన సాంకేతికతలను ఇక్కడ నిర్మించడం అని అన్నారు.