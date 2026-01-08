ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 130-అంగుళాల మైక్రో ఆర్జీబి శాంసంగ్ టీవీ
శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ రోజు సిఈఎస్ (CES) 2026లో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 130-అంగుళాల మైక్రో ఆర్జీబి టీవీ (R95H మోడల్)ను ఆవిష్కరించింది. ఇది ఇప్పటివరకు శాంసంగ్ రూపొందించిన అతిపెద్ద మైక్రో ఆర్జీబి డిస్ప్లే మాత్రమే కాదు, అల్ట్రా-ప్రీమియం డిస్ప్లేల కోసం ఒక సాహసోపేతమైన కొత్త డిజైన్ దిశను సూచిస్తుంది. మైక్రో ఆర్జీబి అనేది మా పిక్చర్ క్వాలిటీ ఆవిష్కరణలో అత్యున్నత శిఖరం. కొత్త 130-అంగుళాల మోడల్ ఆ దార్శనికతను మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతుంది, అని శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విజువల్ డిస్ప్లే(VD) బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హన్ లీ అన్నారు. ఒక దశాబ్దం క్రితం మేము పరిచయం చేసిన మా ఒరిజినల్ డిజైన్ ఫిలాసఫీకి తిరిగి జీవం పోస్తున్నాము. కొత్త తరానికి తగిన సాంకేతికతతో ఇంజనీరింగ్ చేయబడిన ఒక అద్భుతమైన ప్రీమియం డిస్ప్లేను అందించడమే మా లక్ష్యం.
టీవీ అంటే ఏమిటో పునర్నిర్వచించే సాహసోపేతమైన డిజైన్
ఈ మైక్రో ఆర్జీబి టీవీ భారీ పరిమాణం, నెక్స్ట్-జనరేషన్ కలర్ టెక్నాలజీ, అద్భుతమైన డిజైన్... ఇంజనీరింగ్ శ్రేష్ఠత మరియు ప్రీమియం సౌందర్యం కలయికలో శాంసంగ్ యొక్క సుదీర్ఘ నాయకత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఒక భారీ ఫ్రేమ్, మెరుగైన ఆడియో పనితీరుతో... ఈ 130-అంగుళాల డిస్ప్లే కేవలం ఒక టెలివిజన్లా కాకుండా, గదిని దృశ్యమానంగా విస్తరించే ఒక విశాలమైన, లీనమయ్యే విండోలా కనిపించేలా ఉద్దేశపూర్వకంగా రూపొందించబడింది.
ఈ టీవీ టైమ్లెస్ ఫ్రేమ్ ద్వారా ఒక ఆధునిక, గ్యాలరీ తరహా సౌందర్యాన్ని అందిస్తుంది. 2013 నాటి శాంసంగ్ టైమ్లెస్ గ్యాలరీ డిజైన్ యొక్క ఆధునిక రూపమే ఈ టైమ్లెస్ ఫ్రేమ్. ఇది టెక్నాలజీని కళగా మార్చడం అనే తత్వానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. ఒక గొప్ప ఆర్కిటెక్చరల్ విండో ఫ్రేమ్ నుండి స్ఫూర్తి పొందిన ఈ అల్ట్రా-లార్జ్ స్క్రీన్... దాని అంచుల లోపల తేలియాడేటట్లుగా కనిపిస్తుంది. తద్వారా ఈ టీవీ గదికి అందాన్నిచ్చే ఒక అద్భుతమైన కళాఖండంగా మారుతుంది. డిస్ప్లే ఫ్రేమ్లో ఏకీకృతం చేసిన సౌండ్, స్క్రీన్ పరిమాణానికి సరిగ్గా సరిపోయేలా చాలా జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ చేయబడింది. దీనివల్ల ఆ ప్రదేశంలో పిక్చర్, ఆడియో రెండూ సహజంగానే ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకున్నట్లు అనిపిస్తాయి.