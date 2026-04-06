ముడి చమురు ధరలను భారీగా పెంచేసిన సౌదీ అరేబియా
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా ముడి చమురు ధరలను సౌదీ అరేబియా ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. ఇరాన్ పరిధిలోని హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ పాలకులు మూసివేయడంతో ముడి చమురు రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో అనేక దేశాల్లో ఇంధన, గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ముడి చమురు (క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు) ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. ఆసియా కొనుగోలుదారులకు అధిక ధరకు విక్రయిస్తున్నట్లు బ్లూమ్బెర్గ్ వార్తా కథనం పేర్కొంది. సౌదీ ఆరామ్కో అరబ్ లైట్ క్రూడ్ను ప్రీమియం ధరకు విక్రయిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. మే నెలకు గానూ బెంచ్మార్క్ ధర కంటే 19.50 డాలర్ల అధిక ధరకు ఆసియా రిఫైనరీలకు విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
ఇరాన్పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడి నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో చమురు ధరలు భగ్గుమన్నాయి. అంతర్జాతీయంగా క్రూడాయిల్ ధరలు 50 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగాయి. మరికొంతకాలం పాటు ఉద్రిక్తతలు కొనసాగే అవకాశం ఉండడంతో సౌదీ ఆరామ్కో ధరలను పెంచేసింది.
మరోవైపు మే నెలలో చమురు ఉత్పత్తి కోటాను రోజుకు 2,06,000 బ్యారెళ్ల మేర పెంచడానికి చమురు ఎగుమతి దేశాల సమాఖ్య ఒపెక్+ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న యుద్ధం కారణంగా ఏర్పడుతున్న పరిణామాల్లో, ఒపెక్ కీలక సభ్యదేశాలు చమురు ఉత్పత్తిని పెంచే పరిస్థితిలో లేవు. ఇదే పరిస్థితి మున్ముందు కొనసాగితే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు మరింతగా పెరిగే అవకాశాలు లేకపోలేదు.