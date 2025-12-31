బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (16:19 IST)

భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుతో ఎస్‌బిఐ లైఫ్- బీసీసీఐ మీట్ అండ్ గ్రీట్

హైదరాబాద్: ఆర్థిక రక్షణకు మించి కలలను సాకారం చేయటంలో తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, భారతదేశంలో ఎక్కువమంది అభిమానించే జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటి కావటంతో పాటుగా బీసీసీఐ యొక్క అధికారిక భాగస్వామి అయిన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, కోల్‌కతాలోని ఉదయన్ ఎన్జిఓకు చెందిన ఐదుగురు బాలికల కోసం విశాఖపట్నంలోని ఏసిఏ-విడిసిఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో ప్రత్యేక మీట్ & గ్రీట్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. జాతీయ మహిళా క్రికెట్ జట్టు సభ్యులతో ముఖాముఖి సంభాషించడానికి ఈ ఐదుగురికి అరుదైన మరియు స్ఫూర్తిదాయకమైన అవకాశాన్ని అందించింది.
 
ఉదయన్ ఎన్జిఓ నుండి వచ్చిన ఐదుగురు బాలికలు- సుపర్ణ మహతో(9); ఏంజెల్ బౌరి(10); రోష్ని కర్మాకర్(10); మినాటి బాస్కీ(10); అనురాధ మండి(11) భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టులోని అత్యంత ప్రసిద్ధ క్రీడాకారిణులతో ముచ్చటిస్తూ ఒక మరపురాని రోజును గడిపారు. ఈ క్రికెటర్లలో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్, స్నేహ్ రాణా, షఫాలి వర్మ & హర్లీన్ డియోల్ వంటి వారు వున్నారు. ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు బీసీసీఐ నిర్వహించిన మీట్& గ్రీట్ కార్యక్రమంలో ఈ బాలికలు భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ మహిళా క్రికెటర్లతో కలిసి ప్రాక్టీస్ నెట్స్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. బాలికలు, ప్రపంచ ఛాంపియన్‌ల మధ్య నవ్వులు, హర్ష ధ్వానాలు మరియు హృదయపూర్వక సంభాషణలు ఈ రోజును నిజంగా చిరస్మరణీయంగా మార్చాయి. బాలికలపై శాశ్వత ముద్ర వేశాయి. ధైర్యం మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో తమ ఆశయాలను కొనసాగించడానికి వారిని ప్రేరేపించాయి.
 
ఎస్‌బిఐ లైఫ్ యొక్క కొనసాగుతున్న కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పేద పిల్లలకు విద్య, సమగ్ర అభివృద్ధి, ముఖ్యంగా వారి కలలకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా వారిని తీర్చిదిద్దుతుంది. జాతీయ క్రీడా దిగ్గజాలను కలుసుకునే అవకాశం ఈ బాలికలకు అందించటం ద్వారా, వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించడం, ఆకాంక్షలను విస్తృతం చేయడం మరియు ఏ కల కూడా పెద్దది కాదనే నమ్మకాన్ని బలోపేతం చేయడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బ్రాండ్, కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్, సిఎస్‌ఆర్ చీఫ్ శ్రీ రవీంద్ర శర్మ మాట్లాడుతూ, ఎస్‌బిఐ లైఫ్‌ వద్ద, నిజమైన సాధికారత అనేది ఆర్థిక భద్రతకు మించినదని- అది కలలను పోషించడం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడం, ధైర్యాన్ని ప్రేరేపించడం అని మేము నమ్ముతున్నాము. ఈ బాలికలకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే ఒక అనుభవాన్ని సృష్టించడం మాకు గర్వకారణం. భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుతో నిర్వహించిన ఈ మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమం, వారికి తమ రోల్ మోడల్స్ తో  సంభాషించడానికి, తమ ఆశయాలు నిజమవ్వడాన్ని చూడటానికి, నిర్భయంగా కలలు కనవచ్చనే సందేశాన్ని స్వీకరించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ బాలికలతో అర్థవంతంగా గడపడానికి సమయం కేటాయించిన క్రీడాకారిణులకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇలాంటి క్షణాలు ఆశయాలను తీర్చిదిద్దడానికి, ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంపొందించడానికి, ప్రతి చిన్నారికి వారి కలలు సాధ్యమేనని, వాటిని సాధించడానికి కృషి చేయవచ్చని గుర్తు చేయడానికి శక్తిని కలిగి ఉంటాయి అని అన్నారు. 
 
ఉదయన్ సంస్థ డైరెక్టర్, కె ఎల్ జార్జ్ మాట్లాడుతూ, ఉదయన్‌లోని పిల్లలకు చాలా కాలంగా ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండగా నిలుస్తోంది. ఇలాంటి అవకాశాలు పిల్లల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరియు భవిష్యత్తు పట్ల వారి దృక్పథాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో శక్తివంతమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎస్‌బిఐ లైఫ్ భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమం మా అమ్మాయిలకు స్ఫూర్తిదాయకమైన ఆదర్శప్రాయులను పరిచయం చేసింది, వారికి సాధారణంగా లభించని అనుభవాలను అందించింది. ఈ బాలికలు తమను తాము విశ్వసించడానికి, తమ ఆకాంక్షలను కొనసాగించడానికి, ప్రకాశవంతమైన భవిష్యత్తు కోసం పనిచేయడానికి ప్రేరేపించే క్షణాన్ని సృష్టించినందుకు, ఆలోచనాత్మక మద్దతు అందించినందుకు ఎస్‌బిఐ లైఫ్‌కు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము అని అన్నారు.

Magic: తొమ్మిది అంతర్జాతీయ అవార్డుల్ని దక్కించుకున్న మ్యాజిక్ తెలుగులో రాబోతోంది

Magic: తొమ్మిది అంతర్జాతీయ అవార్డుల్ని దక్కించుకున్న మ్యాజిక్ తెలుగులో రాబోతోందిటుత్రీ వెంచర్స్ బ్యానర్ మీద రాజు సత్యం నిర్మించిన మరాఠీ చిత్రం ‘మ్యాజిక్’. జితేంద్ర జోషి హీరోగా రానున్న ఈ మూవీకి రవింద్ర విజయ కర్మార్కర్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని జనవరి 1న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్ మీడియా ముందుకు వచ్చింది. ఈ మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మహారాష్ట్ర మండలి అధ్యక్షురాలు గీతా, ఎమ్మెల్సీ అరుణ్ కుమార్, దర్శకుడు మెహర్ రమేష్‌లు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

Vijay: ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ .. జ‌న నాయ‌కుడు సంక్రాంతికి కౌంట్ డౌన్ షురూ

Vijay: ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ .. జ‌న నాయ‌కుడు సంక్రాంతికి కౌంట్ డౌన్ షురూద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ హీరోగా న‌టిస్తోన్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ ‘జ‌న నాయ‌కుడు’. ప్ర‌ముఖ నిర్మాణ సంస్థ కెవిఎన్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై హెచ్‌.వినోద్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సినిమా రూపొందుతోంది. సంక్రాంతి సంద‌ర్భంగా ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున జ‌న‌వ‌రి 9న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. మూవీపై భారీ అంచ‌నాలున్నాయి. తాజాగా మేకక‌ర్స్ ఈ సినిమా నుంచి ‘ఒక పేరే అల‌రారు..’ అనే లిరిక‌ల్ వీడియో సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Tarun Bhaskar : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా పై అప్పగింతలు బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాంగ్

Tarun Bhaskar : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా పై అప్పగింతలు బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాంగ్ఎస్ ఒరిజినల్స్, మూవీ వెర్స్ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై సృజన్ యరబోలు, ఆదిత్య పిట్టీ, వివేక్ కృష్ణని, అనుప్ చంద్రశేఖరన్, సాధిక్ షేక్ , నవీన్ సనివరపు ఈ వెంచర్‌ను నిర్మిస్తుండగా, కిషోర్ జాలాది, బాల సౌమిత్రి సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

Polishetty: యాక్సిడెంట్ తో సమయం పట్టింది. అప్పుడే కథ రాసుకున్నా, కొత్త ఏడాది శుభం జరగాలి : నవీన్ పోలిశెట్టి

Polishetty: యాక్సిడెంట్ తో సమయం పట్టింది. అప్పుడే కథ రాసుకున్నా, కొత్త ఏడాది శుభం జరగాలి : నవీన్ పోలిశెట్టిమూడు వరుస ఘన విజయాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న స్టార్ ఎంటర్‌టైనర్ నవీన్‌ పొలిశెట్టి, 2026 సంక్రాంతికి తన తదుపరి చిత్రం 'అనగనగా ఒక రాజు'తో అలరించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తుండగా, శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. నూతన దర్శకుడు మారి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి కథానాయిక. మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

'ధురంధర్‌'కు రూ.90 కోట్ల నష్టాలు?

'ధురంధర్‌'కు రూ.90 కోట్ల నష్టాలు?ఈ యేడాది ఆఖరులు విడుదలైన బాలీవుడ్ చిత్రం ధురంధర్. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఒకవైపు నిర్మాతలకు కనకవర్షం కురిపిస్తోంది. మరోవైపు, ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర నష్టాల్లో సాగుతోంది. ఈ చిత్రం డిసెంబరు 5వ తేదీన భారత్ సహా యూరప్, ఉత్తర అమెరికా దేశాల్లో విడుదలైది. కానీ, పశ్చిమాసియాలో మాత్రం దీనిపై నిషేధం విధించారు.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.
