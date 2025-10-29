గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025 (23:45 IST)

కమ్యూనిటీల వ్యాప్తంగా బ్రెస్ట్ హెల్త్‌: ఎస్‌బీఐ లైఫ్ థాంక్స్-ఎ-డాట్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్

image
హైదరాబాద్: భారత్‌లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన బీమా దిగ్గజాల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, బ్రెస్ట్ హెల్త్‌ను ప్రతి ఇంటా సాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయంగా అవగాహన పెంపొందించడం ద్వారా అంతర్జాతీయ వేదికపై GUINNESS WORLD RECORDS నెలకొల్పింది. 1,191 హగ్ ఆఫ్ లైఫ్ హాట్ వాటర్ బ్యాగ్‌లను ఉపయోగించి, టేక్ ఎ బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్-ఎగ్జామ్ విత్ థాంక్స్-ఎ-డాట్ (Take A Breast Self-Exam with Thanks-A-Dot) లాంటి సందేశాన్ని ప్రదర్శించే అతి పెద్ద మొజాయిక్‌ను రూపొందించింది. ముందస్తుగా క్యాన్సర్ సమస్యను గుర్తించడం, స్వీయ సంరక్షణపై అవగాహన కలిగి ఉండాల్సిన ఆవశ్యకతను తెలియజేయడంతో పాటు మహిళల ఆరోగ్యమనేది చర్చించుకోతగిన ఓ సర్వసాధారణమైన అంశంగా, దేశీయంగా అవగాహన పెంపొందించేందుకు ఇది తోడ్పడనుంది.
 
ఎస్‌బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎండీ & సీఈవో అమిత్ ఝింగ్రాన్; భారతీయ నటి మరియు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్వైవర్ Ms. మహిమా చౌదరి; ఎస్‌బీఐ లైఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ బ్రాండ్, కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్ & సీఎస్ఆర్ Mr. రవీంద్ర శర్మ; GUINNESS WORLD RECORDS అఫీషియల్ అడ్జుడికేటర్ Mr. స్వప్నిల్ దంగారికర్‌తో పాటు ఇతరత్రా ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ రికార్డ్ కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది.
 
భారతీయ మహిళల్లో క్యాన్సర్‌కి సంబంధించి రొమ్ము క్యాన్సర్ సర్వసాధారణమైనదిగా ఉంటోంది. ప్రతి 4 క్యాన్సర్ కేసుల్లో 1 బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కేసు  ఉంటోంది. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఎంఆర్) ప్రకారం భారత్‌లో 60 శాతం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కేసులు, చికిత్స అవకాశాలు పరిమితంగానే ఉండే, బతికి బైటపడే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉండే, అడ్వాన్స్‌డ్ దశల్లోనే గుర్తించబడుతున్నాయి. అయితే, ముందుగా గుర్తించగలిగితే 90 శాతం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కేసులను నయం చేయవచ్చు. సంస్కృతిపరమైన సందేహాలు, అపోహలు, వ్యక్తిగత సంరక్షణ కన్నా కుటుంబ ఆరోగ్యానికే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనివ్వడంలాంటి అంశాలనేవి మహిళలు తమ సొంత ఆరోగ్యాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడానికి కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
 
మహిళలు స్వేచ్ఛగా బ్రెస్ట్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడేందుకు, తరచుగా స్వీయ పరీక్ష చేసుకోవడాన్ని జీవితంలో భాగంగా మార్చుకునేలా వారిని ప్రోత్సహించేందుకు, తద్వారా ఈ అవరోధాలను తొలగించాలనే లక్ష్యంతో 2019లో ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమం అనేది ప్రారంభించబడింది.
 
2023లో ఎస్‌బీఐ లైఫ్ హగ్ ఆఫ్ లైఫ్ హాట్ వాటర్ బ్యాగ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. మహిళలు సెల్ఫ్-బ్రెస్ట్ పరీక్షను సురక్షితంగా, ధీమాగా నిర్వహించుకునేందుకు తోడ్పడేలా ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా రూపొందించిన ఈ బ్యాగ్, త్రీ-డైమెన్షనల్ తునకలతో కూడుకున్నదై ఉంటుంది. నిత్యం ఉపయోగించే ఒక ఆబ్జెక్టును అవగాహన, సాధికారతకు శక్తివంతమైన చిహ్నంగా మార్చేలా ఉద్యోగులు, భాగస్వాములు, వాలంటీర్లను ఈ రికార్డు బ్రేకింగ్ మొజాయిక్ ఒక్క తాటిపైకి తెచ్చింది.
 
కుటుంబ సంరక్షణలో మహిళలు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నప్పటికీ, వారు తమ సొంత ఆరోగ్యాన్ని అంతగా పట్టించుకోకుండా పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్-ఎ-డాట్ ద్వారా స్వయంగా బ్రెస్ట్ పరీక్షను నిర్వహించుకునేలా మహిళలను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. అలాగే, వ్యక్తిగత సంరక్షణ అనేది ఇంటా, బైట స్వేచ్ఛగా చర్చించుకునే అంశంగా మార్చే దిశగా ఒక ఉద్యమాన్ని సృష్టిస్తున్నాం. స్వీయ సంరక్షణ దగ్గర్నుంచే సంక్షేమం మొదలవుతుందనే మా నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం. మిమ్మల్ని మీరు సంరక్షించుకోవడం దగ్గర్నుంచే మీకు ప్రియమైన వారిని సంరక్షించడం ప్రారంభమవుతుందని, స్వీయ సంరక్షణ అనేది మరింత పెద్ద బాధ్యతని మేము భావిస్తాం. GUINNESS WORLD RECORDS సాధించడమనేది ఒక మైలురాయి మాత్రమే కాదు, స్వీయ సంరక్షణకు ప్రాధాన్యమిచ్చేలా, స్వయంగా బ్రెస్ట్ పరీక్ష చేసుకోవడాన్ని ఒక అలవాటుగా మార్చుకునేలా మహిళలను ప్రోత్సహించేందుకు ఇది తోడ్పడనుంది” అని ఎస్‌బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ ఆఫ్ బ్రాండ్, కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్ Mr. రవీంద్ర శర్మ తెలిపారు.
 
ముందస్తుగా గుర్తించాల్సిన ఆవశ్యకతను తెలియజేసే ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఎ డాట్‌తో జట్టు కట్టడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం. స్వయంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌తో పోరాడిన నాకు, క్యాన్సర్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎంత ముఖ్యమనేది బాగా తెలుసు. తరచుగా స్వయంగా బ్రెస్ట్ పరీక్షలు నిర్వహించుకోవడం ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. దీనిపై మాట్లాడుకోవడం ఇప్పటికీ అరుదుగానే ఉంటున్నప్పటికీ, ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఎ డాట్ కి GUINNESS WORLD RECORDS గుర్తింపు రావడమనేది వీటిపై చర్చించుకోవడానికి తోడ్పడగలదు. క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకునేందుకు, తగు చర్య తీసుకునేందుకు, తమకు తాము సాధికారత పొందేందుకు మహిళలకు స్ఫూర్తినివ్వగలదు” అని భారతీయ నటి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్వైవర్ మహిమా చౌదరి తెలిపారు.

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవి

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవికి సోషల్ మీడియా కష్టాలు తప్పడం లేదు. దీంతో ఆయన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓ నెటిజన్ అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్నారంటూ ఆయన తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ నెటిజన్ దయా చౌదరి పేరుతో ఎక్స్ వేదికగా ఈ పోస్టులు పెడుతున్నట్టు చిరంజీవి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !దీని కోసం గత అయిదారు నెలలుగా ఈ సినిమా కోసం వర్క్ చేసినట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. అందులో ఏ సీన్ లు తీయాలి. యాక్షన్ సీన్ నిడివి తగ్గించాలి. అనేవి ప్రధానంగా ముందుకు వచ్చాయి. కథ చెడిపోకుండా చూపించాలనేది ముగ్గురి ప్లాన్. అసలు ఈ సినిమాను మొదట ఒకే భాగంగా తీసినా రాజమౌళి అంటే నిడివి ఎక్కువ తీస్తాడనీ, వేస్టేజ్ వుంటుందని అందరికీ తెలిసిందే. దానిని తెలివిగా రెండు భాగాలుగా అప్పటిలో ఓ కొత్తప్రయోగం చేశాడు.

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ కేరళలో జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఓ పాటకోసం చిత్ర టీమ్ వెళ్ళినట్లు ప్రకటించారు. జానీ మాస్టర్ సారధ్యంలో చక్కటి ప్రక్రుతి అందాలను బందిస్తున్నారు. అందుకు సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేల్ తన కెమెరాకు పనిచెబుతున్నారు. ఈ దశలో రైల్వే టెనల్ దగ్గర షూట్ ఏరియాను పరిశీలిస్తున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దర్శకుడు బుజ్జిబాబు కూడా వున్నారు.

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో ఇదే తరహా రూమర్స్ వచ్చినప్పటికీ ఆయన కొట్టిపారేశారు. కానీ, ఈ దఫా మాత్రం సినిమాలకు టాటా చెప్పేసి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనించాలని భావిస్తున్నారు.

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్నిహాల్ కోధాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా అక్కి విశ్వనాధ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యూనిక్ స్పై డ్రామా 'చైనా పీస్'. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో కమల్ కామరాజు, రఘు బాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్ర పోషించారు.

Watch More Videos

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే మహిళలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. పోషకాల గని అయిన బీట్ రూట్‌ను ప్రతి రోజూ అర కప్పు తీసుకుంటే మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బీట్ రూట్‌లో విటమిన్లు, యాంటీ-యాక్సడెంట్లు వంటి పోషకాలు వున్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి రోజూ పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.. జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా వుంటుంది. వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలంటే.. రోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు న్యూట్రీషియన్లు. అలాగే పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా శరీర బరువు తగ్గుతుంది. కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కెలోరీలను బీట్ రూట్ రసం బర్న్ చేస్తుంది. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com