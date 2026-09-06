భారతీయ స్టేట్ బ్యాంకు ఉద్యోగ జాతర - కొత్తగా 12 వేల ఉద్యోగాలు
దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు భారతీయ స్టేట్ బ్యాంకు కొత్తగా 12 వేల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనుంది. అలాగే, దేశ వ్యాప్తంగా కొత్తగా 200 నుంచి 250 శాఖలను ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉంది. ఈ విషయాన్ని ఎస్.బి.ఐ చైర్మన్ చల్లా శ్రీనివాసులు శెట్టి వెల్లడించారు. ఎస్.బి.ఐ సేవలను మరింత విస్తరించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ఈ శాఖలను ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు.
ఈ ఏడాదే 11-12 వేల వరకు కొత్త నియామకాలు చేపట్టే ప్రణాళికలు ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా క్లరికల్, ఆఫీసర్ కేడర్లలో ఇవి ఉంటాయన్నారు. ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్, బ్యాంక్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎస్బీఐకి అత్యంత భారీ నెట్వర్క్ ఉందని, బ్యాంక్ సేవలను మరింత విస్తరించేందుకు కొత్తగా 200 - 250 బ్రాంచ్లను ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలిపారు.
మార్చి 2026 నాటికి ఎస్బీఐలో మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య 2.45 లక్షలు దాటింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ బ్యాంక్ మొత్తం 25,633 మందిని రిక్రూట్ చేసుకుంది. మరోవైపు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రతిపాదిస్తున్న రూ.30 వేల కోట్ల ఐపీఓ (ఐపీఓ)లో ఎస్బీఐ, దాని అనుబంధ సంస్థ ఎస్బీఐ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లిమిటెడ్ సంయుక్తంగా 1 శాతం వాటాను విక్రయించనున్నాయి.