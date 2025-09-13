రూ. 5,900 నుండి ప్రమోషనల్ ఛార్జీలను అందిస్తున్న స్కూట్స్ ఎవ్రీవేర్ సేల్

భారతదేశం- సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ యొక్క తక్కువ-ధర అనుబంధ సంస్థ అయిన స్కూట్, 2025 సెప్టెంబర్ 9-14 నుండి ప్రారంభమయ్యే స్కూట్స్ ఎవ్రీవేర్ సేల్ ప్రారంభాన్ని ప్రకటించింది, ఇది దాని విస్తృత నెట్వర్క్లో ఆకర్షణీయమైన ధరలను అందిస్తోంది. వినియోగదారులు ఆసియా-పసిఫిక్, ఆపై ప్రసిద్ధ గమ్యస్థానాలకు కనెక్షన్లతో భారతదేశం నుండి సింగపూర్కు కేవలం రూ. 5,900 నుండి వన్-వే ఎకానమీ క్లాస్ ఛార్జీలను ఆపై బుక్ చేసుకోవచ్చు.
బ్యాంకాక్, మకావు SAR, ఒకినావా, పడాంగ్, సియోల్, సిడ్నీతో పాటు అనేక ఇతర ఆసక్తికరమైన ప్రదేశాలను కవర్ చేస్తూ 23 సెప్టెంబర్ 2025, 31 ఆగస్టు 2026 మధ్య ప్రయాణ బుకింగ్లకు ప్రమోషనల్ ఛార్జీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ అమ్మకంతో, అమృత్సర్, చెన్నై, తిరువనంతపురం, ఆపై ఉన్న ప్రయాణికులు ఇప్పుడు సాటిలేని ధరలకు ఆసక్తికరమైన ప్రదేశాలను చూడవచ్చు. వీటిలో కొన్ని...
చెన్నై నుండి సింగపూర్ INR 5,900 నుండి
తిరుచిరాపల్లి నుండి ఫుకెట్ INR 8,200 నుండి
తిరువంతపురం నుండి జకార్తా INR 8,500 నుండి
విశాఖపట్నం నుండి బాలి (డెన్పసర్) INR 9,000 నుండి
అమృత్సర్ నుండి డా నాంగ్ INR 11,900 నుండి
కోయంబత్తూర్ నుండి మెల్బోర్న్కు INR 19,500 నుండి
స్కూట్ కొత్త గమ్యస్థానాలైన చియాంగ్ రాయ్, ఒకినావా, టోక్యో (హనేడా) లకు ఆకర్షణీయమైన ఛార్జీల కోసం వినియోగదారులు ఎదురుచూడవచ్చు.
అమృత్సర్, చెన్నై నుండి ప్రయాణించే కస్టమర్లు స్కూట్ప్లస్తో స్కూట్ యొక్క బోయింగ్ 787 డ్రీమ్లైనర్లలో అప్గ్రేడ్ చేసిన అనుభవాన్ని ఆశించవచ్చు, ఇది కేవలం INR 14,000 నుండి లభిస్తుంది. ప్రాధాన్యత చెక్-ఇన్ మరియు బోర్డింగ్, అదనపు లెగ్రూమ్ సీటింగ్, 15 కిలోల క్యాబిన్ బ్యాగేజీ, 30 కిలోల చెక్డ్ బ్యాగేజీ అలవెన్సులు, 30MB ఆన్బోర్డ్ Wi-Fi వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అదనంగా, సేల్ సమయంలో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే క్రిస్ ఫ్లైయర్ సభ్యులు తమ స్కూట్ విమానాలలో మైళ్లను సంపాదించవచ్చు, ఇది వారి ప్రయాణాలకు అదనపు విలువను జోడిస్తుంది.