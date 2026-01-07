స్కూట్ జనవరి థీమాటిక్ సేల్ తగ్గింపు ధరలు రూ. 5,900 నుండి అందిస్తోంది

సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ యొక్క తక్కువ-ధర అనుబంధ సంస్థ అయిన స్కూట్, ఈరోజు 2026 జనవరి 7-12 నుండి ప్రారంభమయ్యే స్కూట్స్ జనవరి థీమాటిక్ సేల్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది, ఇది దాని విస్తృత నెట్వర్క్లో ఆకర్షణీయమైన ధరలను అందిస్తుంది. వినియోగదారులు ఆసియా-పసిఫిక్ మరియు ఆపై ప్రసిద్ధ గమ్యస్థానాలకు కనెక్షన్లతో భారతదేశం నుండి సింగపూర్కు వన్-వే ఎకానమీ క్లాస్ ఛార్జీలను కేవలం రూ.5,900 నుండి బుక్ చేసుకోవచ్చు,
బ్యాంకాక్, ఫుకెట్, బాలి, హాంకాంగ్, సియోల్, సిడ్నీ మరియు అనేక ఇతర ఆసక్తికరమైన గమ్యస్థానాలను కవర్ చేసే 28 జనవరి 2026 మరియు 24 అక్టోబర్ 2026 మధ్య ప్రయాణ బుకింగ్లకు ప్రమోషనల్ ఛార్జీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ పరిమిత-కాల అమ్మకంతో, అమృత్సర్, చెన్నై, తిరువనంతపురం మరియు ఆపై వరకు ప్రయాణికులు ఇప్పుడు ప్రత్యేక ధరతో ఉత్సాహకరమైన విహారయాత్రలను ఆస్వాదించవచ్చు. ఫీచర్ చేయబడిన ఛార్జీలలో కొన్ని:
చెన్నై నుండి సింగపూర్ INR 5,900 నుండి
తిరుచిరాపల్లి నుండి చియాంగ్ రాయ్ INR 11,900 నుండి
తిరువనంతపురం నుండి మెల్బోర్న్ కు INR 14,900 నుండి
విశాఖపట్నం నుండి బాలి (డెన్పసర్) నుండి INR 9,000
అమృత్సర్ నుండి హాంకాంగ్ కు INR 12,000 నుండి
కోయంబత్తూర్ నుండి బ్యాంకాక్ INR 8,900 నుండి
అమృత్సర్ మరియు చెన్నై నుండి వచ్చే ప్రయాణికులు స్కూట్ప్లస్తో స్కూట్ యొక్క బోయింగ్ 787 డ్రీమ్లైనర్లలో మెరుగైన విమాన అనుభవాన్ని పొందవచ్చు, దీని ధర INR 14,900. స్కూట్ప్లస్ ప్రాధాన్యత చెక్-ఇన్ మరియు బోర్డింగ్, అదనపు లెగ్రూమ్తో విశాలమైన సీటింగ్, 15 కిలోల క్యాబిన్ బ్యాగేజీ మరియు 30 కిలోల చెక్డ్ బ్యాగేజీ అలవెన్సులు, అలాగే 30MB ఆన్బోర్డ్ వై-ఫైని అందిస్తుంది.
అదనంగా, సేల్ సమయంలో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే క్రిస్ ఫ్లైయర్ సభ్యులు వారి ప్రయాణాలకు అదనపు విలువను జోడిస్తూ తమ స్కూట్ విమానాలలో మైళ్లను సంపాదించవచ్చు.
ప్రయాణ సమయాలు:
అమృత్సర్ (ATQ)- 06 మే 2026 – 15 అక్టోబర్ 2026.
కోయంబత్తూరు (CJB), తిరువనంతపురం (TRV),విశాఖపట్నం (VTZ),తిరుచ్చిరాపల్లి (TRZ)- 02 మార్చి, 2026 – 16 ఏప్రిల్, 2026. 16 జూన్ 2026 – 24 అక్టోబర్ 2026.
చెన్నై (MAA)- 28 జనవరి, 2026 – 16 ఏప్రిల్, 2026, 12 మే, 2026 – 13 జూన్, 2026, 30 జూన్ 2026 – 24 అక్టోబర్ 2026