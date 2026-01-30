శనివారం, 31 జనవరి 2026
విహార యాత్రలు చేసే దక్షిణ భారత ప్రయాణికుల ప్రయాణ అలవాట్లలో మార్పు: స్కూట్ సర్వే

భారతదేశం- సింగపూర్ ఎయిర్‌లైన్స్ (SIA) యొక్క తక్కువ-ధర అనుబంధ సంస్థ అయిన స్కూట్, ఈరోజు తన తాజా ప్రయాణ ట్రెండ్ నివేదిక సౌత్ ఇండియా ట్రావెల్ ఇన్‌సైట్స్ 2025 నుండి కీలక ఫలితాలను ప్రకటించింది. ఈ అధ్యయనం దక్షిణ భారతదేశం నుండి కొత్తప్రదేశాలను చూడాలనుకునే విహార యాత్రలు చేసే ప్రయాణికులు వారి ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకునే, అనుభవించే విధానాన్ని పునరాలోచించుకోవడం గురించి వెల్లడిస్తుంది. స్కూట్ ఆదేశించిన, ఐదు ప్రధాన దక్షిణ భారత నగరాలు- చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, తిరువనంతపురం, విశాఖపట్నం నుండి సుమారు 1,600 మంది స్పందించేవారినుండి YouGov సర్వే ఫలితాలు - సాంప్రదాయ పర్యాటక ప్రదేశాల కంటే తక్కువ ప్రయాణించే అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాల పట్ల పెరుగుతున్న అభిరుచిని బయటపెట్టాయి.
 
దక్షిణ భారతదేశ ప్రయాణికులు తెలిసినవాటికి బదులు కొత్తవాటినే ఎంచుకుంటారు
దక్షిణ భారతదేశం నుండి వచ్చే ప్రయాణికులు మరింత ప్రత్యేకమైన మరియు వ్యక్తిగత ప్రయాణ అనుభవాలను కోరుకుంటున్నారని స్కూట్ కనుగొన్న విషయాలు తెలియజేస్తున్నాయి. సగం కంటే ఎక్కువ మంది స్పందించేవారు (56%) ఇప్పుడు తక్కువ ప్రయాణించే గమ్యస్థానాలను అన్వేషించడానికి ఇష్టపడుతున్నారని మరియు 89% మంది రాబోయే 12 నెలల్లో ఒకదాన్ని సందర్శించాలని యోచిస్తున్నారని నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ ధోరణి ప్రయాణీకుల  మనస్తత్వంలో విస్తృత మార్పును ప్రతిబింబిస్తుంది., 45% మంది స్పందించేవారు గత మూడు సంవత్సరాలలో అసాధారణ గమ్యస్థానాలకు వారి ప్రాధాన్యత పెరిగిందని పేర్కొన్నారు.
 
ఈ ప్రాధాన్యతలను నడిపించేది ఏమిటని అడిగినప్పుడు, స్పందించేవారు బడ్జెట్-అనుకూలత (46%), తక్కువ రద్దీ ఉన్న స్థలాలు (43%), సులభమైన వీసా ప్రక్రియలు (38%), సరసమైన విమాన టిక్కెట్లు (38%) మరియు విమాన లభ్యత (37%) ప్రధాన పరిగణనలుగా పేర్కొన్నారు. దక్షిణ భారత ప్రయాణికులలో క్రాబీ (థాయిలాండ్), డార్విన్ (ఆస్ట్రేలియా) మరియు చియాంగ్ రాయ్ (థాయిలాండ్) వంటి గమ్యస్థానాలు ఈ అసాధారణమైన ఇష్టమైన వాటిలో కొన్నిగా కనిపిస్తున్నాయి.
 
సోలో ట్రావెల్ ప్రధాన ఉద్దేశంగా మారింది
స్వతంత్రంగా తెలుసుకోవాలన్న స్ఫూర్తి కూడా పెరుగుతోంది, ప్రతి నలుగురిలో ముగ్గురు(74%) 2026లో సోలోగా అంతర్జాతీయ యాత్ర చేయాలని యోచిస్తున్నారు. ఇలా పెరుగుతున్న విభాగం గమ్యస్థానాన్ని ఎంచుకోవడంలో సమానంగా విభజించబడింది, 51% మంది తక్కువ ప్రయాణించే గమ్యస్థానాన్ని ఇష్టపడ్డారు మరియు 49% మంది తమ సోలో సాహసాల కోసం సుపరిచితమైన హాట్‌స్పాట్‌ను ఎంచుకున్నారు.
 
రాబోయే ప్రయాణాలకు చూడదగ్గ ప్రదేశాలు, ఆకర్షణలు (26%), సాహస సెలవులు (23%), మరియు కుటుంబ సభ్యులు మరియు స్నేహితులను సందర్శించడం (19%) ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. ప్రతి నలుగురిలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒంటరిగా ప్రయాణించాలని యోచిస్తున్నారనే వాస్తవంతో పాటు, ఇది స్వతంత్ర, స్వీయ-నిర్దేశిత ప్రయాణ అనుభవాల వైపు పెరుగుతున్న మొగ్గును సూచిస్తుంది.
 
జూలై 2025లో స్కూట్ విడుదల చేసిన శ్వేతపత్రం నుండి వచ్చిన ఫలితాలను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది, ఈ శ్వేతపత్రంలో ఆస్ట్రేలియా, ఇండోనేషియా, మలేషియా, సింగపూర్ మరియు థాయిలాండ్ అనే ఐదు దేశాలలో 5,000 మందికి పైగా స్పందించేవారు సర్వే చేయబడ్డారు. ముఖ్యంగా 25 నుండి 34 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారిలో సోలో ట్రావెల్ పెరుగుతున్న ట్రెండ్‌గా శ్వేతపత్రం వివరించింది. శ్వేతపత్రం యొక్క మరిన్ని వివరాలను స్కూట్ వెబ్‌సైట్‌లో చూడవచ్చు.
 
టెక్నాలజీతో కొత్త ట్రావెల్ ప్లేబుక్‌ తయారవుతోంది
ప్రణాళిక విషయానికి వస్తే, దక్షిణ భారత ప్రయాణికులు వనరులు మరియు డిజిటల్ అవగాహన కలిగి ఉంటారు. సోషల్ మీడియా (53%) మరియు ఆన్‌లైన్ సమీక్ష ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు (45%) వారి ప్రాథమిక ప్రేరణ వనరులుగా పనిచేస్తాయి. ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు (28%) ఇప్పుడు వారి ప్రయాణ ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో సహాయపడటానికి ChatGPT వంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు.
 
ఈ పరిశోధన ఫలితాలు సాంకేతికత-ఆధారిత నిర్ణయం తీసుకోవడం మరియు పీర్ ధ్రువీకరణ మధ్య పెరుగుతున్న పరస్పర చర్యను సూచిస్తున్నాయి, ఇక్కడ ప్రయాణికులు తెలివిగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి డిజిటల్ సాధనాలను ఉపయోగిస్తారు, అయినప్పటికీ హామీ కోసం విశ్వసనీయ సోషల్ నెట్‌వర్క్‌లపై ఆధారపడతారు.
 
సమతుల్య వ్యయం మరియు సౌకర్యం యొక్క ప్రాధాన్యత
దక్షిణ భారత ప్రయాణికులు ఖర్చు విషయంలో పరిణతి చెందిన మరియు సమతుల్య విధానాన్ని ప్రదర్శిస్తారని సర్వే ఫలితాలు వెల్లడించాయి. సగటు అంతర్జాతీయ పర్యటన దాదాపు 7.6 రోజులు ఉంటుంది, సగటు బడ్జెట్ రూ. 2.34 లక్షలు, మరియు చాలా మంది ప్రయాణికులు (60%) రూ. 1–3 లక్షల పరిధిలోనే ఖర్చు చేస్తారు. ఈ డిమాండ్‌ను తీర్చడానికి, స్కూట్ ఏడాది పొడవునా వివిధ వ్యూహాత్మక ప్రమోషనల్ అమ్మకాలను కూడా ప్రారంభించింది, సింగపూర్‌కు వన్-వే బేస్ ఛార్జీలు చెన్నై నుండి రూ. 5,800 లేదా అమృత్‌సర్ నుండి రూ. 7,800 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఇది ధర గురించి అవగాహన ఉన్నప్పటికీ నాణ్యతపై స్పృహ ఉన్న, అవసరమైన సౌకర్యాలపై రాజీ పడకుండా విలువను కోరుకునే ప్రయాణీకుల విభాగాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
సౌత్ ఇండియా ట్రావెల్ రిపోర్ట్ నిజమైన మరియు అర్థవంతమైన అనుభవాలను కోరుకునే ఆసక్తిగల, స్వీయ-నిర్దేశిత ప్రయాణికుల ఉత్తేజకరమైన ధోరణిని వెల్లడిస్తుంది. ఆసియా-పసిఫిక్ అంతటా 80 కి పైగా గమ్యస్థానాలకు స్కూట్ నెట్‌వర్క్ విస్తరించి ఉండటంతో, దక్షిణ భారతీయులు కొత్త సాహసాలను అన్వేషించడానికి అసాధారణమైన అవకాశాన్ని కలిగి ఉన్నారు, భారతదేశంలోని ఆరు కీలక నగరాలను సింగపూర్‌కు అనుసంధానించే 39 వారపు విమానాలు దీనికి తోడుగా ఉన్నాయి అని స్కూట్‌లో భారతదేశం మరియు పశ్చిమ ఆసియా జనరల్ మేనేజర్ బ్రియాన్ టోర్రీ తెలియజేసారు.
 
స్కూట్ తక్కువ ప్రయాణించే గమ్యస్థానాల వైపు ఈ మార్పు, ప్రయాణికులు మా విస్తృత నెట్‌వర్క్‌లోని ప్రత్యేకమైన గమ్యస్థానాలను గొప్ప విలువతో అన్వేషించడానికి వీలు కల్పించాలనే స్కూట్ యొక్క నిరంతర లక్ష్యానికి చేరువగా ఉంటుంది. భారతదేశం నుండి మరింతమంది ప్రయాణికులను ప్రసిద్ధమైన మరియు ఇంతవరకు చూడని ప్రాంతాలకు అనుసంధానించడం పట్ల మేము సంతోషిస్తున్నాము, తద్వారా వారు తమ తదుపరి సాహసయాత్రను నమ్మకంగా ప్రారంభించడానికి వీలు కల్పిస్తాము అని ఆయన చెప్పారు.

