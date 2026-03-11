చర్లపల్లి నుంచి కామాఖ్య ఆలయం- 13 నుంచి అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్
దక్షిణ మధ్య రైల్వే (ఎస్సీఆర్) అస్సాం, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కలుపుతూ అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ను మార్చి 13 నుండి నడపనుంది. స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లతో కూడిన రైలు చెర్లపల్లి, అస్సాంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కామాఖ్య దేవాలయం మధ్య నడుస్తుంది.
ఈశాన్య ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు తక్కువ ఛార్జీలతో ప్రయాణించేందుకు అనుమతిస్తారు. ఈ రైలు శ్రీకాకుళం రోడ్డు, విజయనగరం జంక్షన్, పెందుర్తి, దువ్వాడ, సామలకోట జంక్షన్, రాజమహేంద్రవరం, తణుకు, భీమవరం టౌన్, గుడివాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, నల్గొండ స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
ఈ కొత్త రైలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లను అస్సాంతో కలుపుతుంది. ఇది ఈ ప్రాంతంలోని ఏడు సోదర రాష్ట్రాలకు గేట్ వేగా పనిచేస్తుంది. ఈ కొత్త రైలు తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణ మధ్య కనెక్టివిటీని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. సుదూర ప్రయాణీకులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కోసం ఇది ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ రైలు దాదాపు 28-30 గంటల్లో 1500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ దూరాన్ని కవర్ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది మధురై జంక్షన్, తిరుచ్చిరాపల్లి, తిరుపతి వంటి ప్రధాన స్టేషన్ల గుండా వెళుతుంది.