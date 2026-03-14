సెన్హైజర్- బార్కోల క్లిక్షేర్ హబ్, సెన్హైజర్ టీమ్కనెక్ట్ బార్లు, వైర్లెస్ కాన్ఫరెన్సింగ్
న్యూఢిల్లీ: సెన్హైజర్, బార్కో భారతదేశం వ్యాప్తంగా పలు నగరాలలో చేసిన భాగస్వామ్య పర్యటనను విజయవంతంగా ముగించాయి. గత నెలలో దేశ వ్యాప్తంగా ఢిల్లీ, పూణే, ముంబై, హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి ఆరు ప్రధాన నగరాల్లో చేసిన ఈ పర్యటన భాగస్వాములు, కస్టమర్లకు ఇంటిగ్రేటెడ్ హైబ్రిడ్ పరిష్కారాలను అందించాయి. ఈ పర్యటన బార్కో క్లిక్షేర్ హబ్, సెన్హైజర్ టీమ్కనెక్ట్ బార్ సొల్యూషన్ల సమ్మిళిత సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించింది. ఐటి నిపుణులు, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేటర్లు, ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రతినిధులను ఈ టూర్ ఒకచోట చేర్చింది.
ఈ కార్యక్రమం,బార్కో క్లిక్షేర్ హబ్, సెన్హైజర్ టీమ్కనెక్ట్ బార్ సొల్యూషన్లు సౌకర్యవంతంగా హైబ్రిడ్ సమావేశ అనుభవాలను అందించడానికి కలిసి ఎలా పనిచేస్తాయో వెల్లడించింది. ప్రతి నగరంలో మైక్రోసాఫ్ట్ పతినిధి బృందం కీలకోపన్యాసం చేయడం వలన ఈ భాగస్వామ్యం యొక్క విశ్వసనీయత మరింత స్పష్టమైంది. ఈ భాగస్వామ్య పర్యటన హైబ్రిడ్ సహకారాన్ని సులభతరం చేసే పరిష్కారాలతో మా భాగస్వామ్య పర్యావరణ వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడం పట్ల మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది అని సెన్హైజర్ ఇండియా బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ సేల్స్ డైరెక్టర్ నవీన్ శ్రీధర అన్నారు.
బార్కో యొక్క క్లిక్షేర్ ప్లాట్ఫామ్తో సెన్హైజర్ యొక్క అధునాతన ఆడియో సొల్యూషన్లను కలిపి తీసుకురావడం ద్వారా, భారతదేశం వ్యాప్తంగా సంస్థలకు నమ్మకమైన, అధిక-నాణ్యత సమావేశ అనుభవాలను అందించడానికి మేము భాగస్వాములను అనుమతిస్తున్నాము అని ఆయన జోడించారు.
క్లిక్షేర్ హబ్, సెన్హైజర్ టీమ్కనెక్ట్ బార్లు సులభంగా సమావేశ అనుభవాలను అందించడానికి ఎలా కలిసి పనిచేస్తాయో ప్రదర్శించడానికి సహకార పర్యటన విలువైన వేదికను అందించింది అని బార్కోలోని APAC, సేల్స్ డైరెక్టర్ MX, గోపాల్ కృష్ణ అన్నారు. వైర్లెస్ కాన్ఫరెన్సింగ్, సహజమైన గది నియంత్రణ మరియు అధిక-నాణ్యత ఆడియోతో, ఈ పరిష్కారం సంస్థలు ఉపయోగించడానికి సులభమైన మరియు నిర్వహించడానికి అనువైన సహకార ప్రాంగనాలను తీసుకు రావటంలో సహాయపడుతుంది అని ఆయన జోడించారు.