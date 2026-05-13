నియోపోలీస్ బ్రాండ్స్ కోసం రూ.90 కోట్లు సమీకరించిన శైలేష్ చతుర్వేది
ఫ్యాషన్ రిటైల్ రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన శైలేష్ చతుర్వేది, ఇవాళ తన కొత్త సంస్థ నియోపోలీస్ బ్రాండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రముఖ పెట్టుబడిదారుల సమూహం నుండి సేకరించిన రూ. 90 కోట్ల నిధుల మద్దతుతో ఈ సంస్థను ప్రారంభిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తమ సొంత దేశాల్లో మార్కెట్ అగ్రగాములుగా నిలిచి, భారతీయ మార్కెట్లోనూ అదే స్థాయి అగ్రగామి స్థానాన్ని సాధించే బలమైన సామర్థ్యం కలిగిన ప్రపంచ స్థాయి బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడమే నియోపోలీస్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.
ప్రముఖ పెట్టుబడిదారులైన ఆశిష్ కచోలియా, ఆల్కెమీ క్యాపిటల్కు చెందిన లషిత్ సంఘ్వి, అలాగే బ్రాండిక్స్ శ్రీలంక, మణిపాల్ టెక్నాలజీస్ వంటి వ్యూహాత్మక భాగస్వాముల నుంచి 90 కోట్ల రూపాయల ప్రారంభ నిధులు ఈ సంస్థ కోసం సమకూర్చారు. ఉన్నతమైన విలువలతో, వ్యాపారాభివృద్ధే ప్రథమ లక్ష్యంగా ఈ సంస్థను నడిపించాలని భావిస్తున్నారు. గతంలో శైలేష్తో సన్నిహితంగా పనిచేసిన సీఎఫ్ఓ అంకుష్ టిబ్రెవాల్తో సహా అనుభవజ్ఞులైన రంగ నిపుణులను, అతని మునుపటి పదవీకాలంలోని విశ్వసనీయ బృందాలన్నింటిని ఒకచోట చేర్చింది నియోపోలీస్ బృందం.
ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా నియోపోలిస్ బ్రాండ్స్ వ్యవస్థాపకుడు శైలేష్ చతుర్వేది గారు మాట్లాడుతూ, లాభదాయకతకు విస్తరణ చాలా ముఖ్యం. భారతదేశంలో ప్రస్తుత వినియోగదారుల అభిరుచులకు మరియు ధోరణులకు అనుగుణంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ-కామర్స్ వాటా కలిగి ఉంది. కనీసం 40 నుండి 50 నగరాల్లో పంపిణీ చేసేలా, ఒక్కోదానికి కనీసం 100 స్టోర్లతో కొన్ని పెద్ద బ్రాండ్లను నిర్మించడం పట్ల నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. అలాగే, నియోపోలిస్ యొక్క ఈ కొత్త ప్రయాణానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిదారులు చాలామంది ముందుకు రావడం చూసి నేను నిజంగా సంతోషిస్తున్నాను అని అన్నారు.
నియోపోలిస్ బ్రాండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టిన సందర్భంగా లక్కీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మేనేజర్స్ సంస్థకు చెందిన ఆశిష్ కచోలియా గారు మాట్లాడుతూ.. “భారతదేశంలో మహిళల ఫ్యాషన్ మరియు యాక్సెసరీల రంగంలో వినియోగదారుల నుండి బలమైన డిమాండ్ ఉంది. అయినప్పటికీ, వ్యవస్థీకృత స్థాయి పరిమితంగా ఉండటంతో, ఈ రంగం ఇంకా పెద్దగా వినియోగించుకోని అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. నియోపోలిస్ యొక్క కేంద్రీకృత విధానం మరియు పరిశ్రమ నైపుణ్యం, భారీ స్థాయిలో కేటగిరీలో అగ్రగామి బ్రాండ్లను నిర్మించడానికి దానికి బలమైన స్థానాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.” అని అన్నారు ఆయన.
ఈ సందర్భంగా ఆల్కెమీ క్యాపిటల్కు చెందిన లశిత్ సంఘ్వీ మాట్లాడుతూ.. శైలేష్ నాయకత్వంలో, ఒక భారీ పబ్లిక్ లిస్టెడ్ సంస్థ ఎంత వేగంగా పునరుజ్జీవం పొందిందో మేము నిశితంగా గమనించాము. ప్రపంచ స్థాయి బ్రాండ్లను లాభదాయకంగా విస్తరించడంలో ఆయనకు ఉన్న మూడు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం, నియోపోలిస్ బ్రాండ్ల సామర్థ్యంపై మాకు బలమైన విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తోంది అని అన్నారు.
రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న వినియోగదారుల ఆదాయాలు, అదే సమయంలో ప్రీమియం ఉత్పత్తుల వినియోగం, ఫ్యాషన్ పట్ల పెరుగుతున్న ఆదరణ వంటి కారణాల వల్ల భారతదేశపు ప్రీమియం ఫ్యాషన్, జీవనశైలి విభాగాలు బలమైన నిర్మాణాత్మక అనుకూలతలను కొనసాగిస్తున్నాయి. యాక్సెసరీలు, హ్యాండ్బ్యాగులు వంటి కేటగిరీలు ఇప్పటికీ ఇంకా వ్యవస్థీకృతం కాలేదు. మొత్తం మార్కెట్ విలువ ₹20,000 కోట్లుగా అంచనా వేయగా, వ్యవస్థీకృత విభాగం విలువ సుమారు ₹7000 కోట్లుగా ఉంది. ఇది బ్రాండ్ల నేతృత్వంలోని వృద్ధికి గణనీయమైన ఆస్కారం ఉందని సూచిస్తుంది. లోతైన స్థానిక అవగాహన, అధిక రంగ నైపుణ్యం, ఉత్పత్తులపై బలమైన దృష్టితో, నియోపోలిస్ బ్రాండ్స్ ఈ విస్తరిస్తున్న మార్కెట్లో అగ్రస్థానాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
సమీకరించిన మూలధనాన్ని సంస్థ ఏర్పాటు, వృద్ధి నిర్వహణ మూలధనం, బ్రాండ్లు, సప్లై చైన్ మరియు స్టోర్లలో పెట్టుబడులు, ఇంకా డిజిటల్ సామర్థ్యాలను పెంపొందించడానికి వినియోగిస్తారు. ఇది, సమర్థవంతంగా విస్తరించడానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మిస్తూనే, కొత్త మార్గాలు మరియు మార్కెట్లలోకి విస్తరించడంతో సహా, కంపెనీ దూకుడుగా వృద్ధి చెందే మార్గాన్ని అనుసరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కొడుకు జాసన్ విషయంలో అంత కఠినంగా ఎందుకో?
కోలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో ఇప్పుడొక టాక్ నడుస్తోంది. అదేమిటంటే... ఇటీవలే టీవీకే పార్టీ పెట్టి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి సీఎం అయిన విజయ్కు తన పిల్లలంటే పెద్దగా పట్టించుకోడనే చర్చ నడుస్తోంది. సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ హీరోగా కాకుండా దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. సందీప్ కిషన్తో సిగ్మా అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే... జాసన్ సినిమా కెరీర్ సంగతిని విజయ్ అస్సలు పట్టించుకోలేదట. అంతేకాదు... జాసన్ కు వచ్చినటువంటి మొదటి సినీ అవకాశం కూడా అతడి తల్లి సంగీత, తాతయ్య ద్వారా వచ్చినట్లు సమాచారం.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే కొత్త పోస్టర్
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
Sureshbabu: నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు
గత కొద్దిరోజులుగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశాలు సినీమా ఇండస్ట్రీలో కొంత గేప్ ను సూచిస్తున్నాయి. ఎగ్జిబిటర్లు పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుతుంటే, నిర్మాతలు తమ సమస్యలను కూడా వారి ముందు పెట్టి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రకటించాయి. అయితే మూడు వర్గాల మధ్య గేప్ రావడంతో పెద్దమనుషుల సమావేశం నేడు ఛాంబర్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అన్ని సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
Peddi : పెద్ది నుంచి శివరాజ్ కుమార్, దివ్యేందు శర్మ ఫెరోషియస్ లుక్ రిలీజ్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’తో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్సెస్లో చరణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మ్యాసీవ్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మే 18న ముంబైలో గ్రాండ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనున్నారు.
Anasuya Bharadwaj: నాగబంధం నుంచి లీలావతిగా అనసూయ భరద్వాజ్ లుక్
అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో, విరాట్ కర్ణా నటించిన 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం జూలై 3న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కాబోతున్న నేపథ్యంలో అంచనాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రతీ అప్డేట్తో ఈ చిత్రంపై బజ్ నెక్స్ట్ లెవల్ కి చేరుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, గ్లింప్స్, సాంగ్స్ సినిమాపై మ్యాసీవ్ బజ్ క్రియేట్ చేశాయి.