నియోపోలీస్ బ్రాండ్స్ కోసం రూ.90 కోట్లు సమీకరించిన శైలేష్ చతుర్వేది
ఫ్యాషన్ రిటైల్ రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన శైలేష్ చతుర్వేది, ఇవాళ తన కొత్త సంస్థ నియోపోలీస్ బ్రాండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రముఖ పెట్టుబడిదారుల సమూహం నుండి సేకరించిన రూ. 90 కోట్ల నిధుల మద్దతుతో ఈ సంస్థను ప్రారంభిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తమ సొంత దేశాల్లో మార్కెట్ అగ్రగాములుగా నిలిచి, భారతీయ మార్కెట్లోనూ అదే స్థాయి అగ్రగామి స్థానాన్ని సాధించే బలమైన సామర్థ్యం కలిగిన ప్రపంచ స్థాయి బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడమే నియోపోలీస్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.
ప్రముఖ పెట్టుబడిదారులైన ఆశిష్ కచోలియా, ఆల్కెమీ క్యాపిటల్కు చెందిన లషిత్ సంఘ్వి, అలాగే బ్రాండిక్స్ శ్రీలంక, మణిపాల్ టెక్నాలజీస్ వంటి వ్యూహాత్మక భాగస్వాముల నుంచి 90 కోట్ల రూపాయల ప్రారంభ నిధులు ఈ సంస్థ కోసం సమకూర్చారు. ఉన్నతమైన విలువలతో, వ్యాపారాభివృద్ధే ప్రథమ లక్ష్యంగా ఈ సంస్థను నడిపించాలని భావిస్తున్నారు. గతంలో శైలేష్తో సన్నిహితంగా పనిచేసిన సీఎఫ్ఓ అంకుష్ టిబ్రెవాల్తో సహా అనుభవజ్ఞులైన రంగ నిపుణులను, అతని మునుపటి పదవీకాలంలోని విశ్వసనీయ బృందాలన్నింటిని ఒకచోట చేర్చింది నియోపోలీస్ బృందం.
ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా నియోపోలిస్ బ్రాండ్స్ వ్యవస్థాపకుడు శైలేష్ చతుర్వేది గారు మాట్లాడుతూ, లాభదాయకతకు విస్తరణ చాలా ముఖ్యం. భారతదేశంలో ప్రస్తుత వినియోగదారుల అభిరుచులకు మరియు ధోరణులకు అనుగుణంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ-కామర్స్ వాటా కలిగి ఉంది. కనీసం 40 నుండి 50 నగరాల్లో పంపిణీ చేసేలా, ఒక్కోదానికి కనీసం 100 స్టోర్లతో కొన్ని పెద్ద బ్రాండ్లను నిర్మించడం పట్ల నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. అలాగే, నియోపోలిస్ యొక్క ఈ కొత్త ప్రయాణానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిదారులు చాలామంది ముందుకు రావడం చూసి నేను నిజంగా సంతోషిస్తున్నాను అని అన్నారు.
నియోపోలిస్ బ్రాండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టిన సందర్భంగా లక్కీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మేనేజర్స్ సంస్థకు చెందిన ఆశిష్ కచోలియా గారు మాట్లాడుతూ.. “భారతదేశంలో మహిళల ఫ్యాషన్ మరియు యాక్సెసరీల రంగంలో వినియోగదారుల నుండి బలమైన డిమాండ్ ఉంది. అయినప్పటికీ, వ్యవస్థీకృత స్థాయి పరిమితంగా ఉండటంతో, ఈ రంగం ఇంకా పెద్దగా వినియోగించుకోని అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. నియోపోలిస్ యొక్క కేంద్రీకృత విధానం మరియు పరిశ్రమ నైపుణ్యం, భారీ స్థాయిలో కేటగిరీలో అగ్రగామి బ్రాండ్లను నిర్మించడానికి దానికి బలమైన స్థానాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.” అని అన్నారు ఆయన.
ఈ సందర్భంగా ఆల్కెమీ క్యాపిటల్కు చెందిన లశిత్ సంఘ్వీ మాట్లాడుతూ.. శైలేష్ నాయకత్వంలో, ఒక భారీ పబ్లిక్ లిస్టెడ్ సంస్థ ఎంత వేగంగా పునరుజ్జీవం పొందిందో మేము నిశితంగా గమనించాము. ప్రపంచ స్థాయి బ్రాండ్లను లాభదాయకంగా విస్తరించడంలో ఆయనకు ఉన్న మూడు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం, నియోపోలిస్ బ్రాండ్ల సామర్థ్యంపై మాకు బలమైన విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తోంది అని అన్నారు.
రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న వినియోగదారుల ఆదాయాలు, అదే సమయంలో ప్రీమియం ఉత్పత్తుల వినియోగం, ఫ్యాషన్ పట్ల పెరుగుతున్న ఆదరణ వంటి కారణాల వల్ల భారతదేశపు ప్రీమియం ఫ్యాషన్, జీవనశైలి విభాగాలు బలమైన నిర్మాణాత్మక అనుకూలతలను కొనసాగిస్తున్నాయి. యాక్సెసరీలు, హ్యాండ్బ్యాగులు వంటి కేటగిరీలు ఇప్పటికీ ఇంకా వ్యవస్థీకృతం కాలేదు. మొత్తం మార్కెట్ విలువ ₹20,000 కోట్లుగా అంచనా వేయగా, వ్యవస్థీకృత విభాగం విలువ సుమారు ₹7000 కోట్లుగా ఉంది. ఇది బ్రాండ్ల నేతృత్వంలోని వృద్ధికి గణనీయమైన ఆస్కారం ఉందని సూచిస్తుంది. లోతైన స్థానిక అవగాహన, అధిక రంగ నైపుణ్యం, ఉత్పత్తులపై బలమైన దృష్టితో, నియోపోలిస్ బ్రాండ్స్ ఈ విస్తరిస్తున్న మార్కెట్లో అగ్రస్థానాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
సమీకరించిన మూలధనాన్ని సంస్థ ఏర్పాటు, వృద్ధి నిర్వహణ మూలధనం, బ్రాండ్లు, సప్లై చైన్ మరియు స్టోర్లలో పెట్టుబడులు, ఇంకా డిజిటల్ సామర్థ్యాలను పెంపొందించడానికి వినియోగిస్తారు. ఇది, సమర్థవంతంగా విస్తరించడానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మిస్తూనే, కొత్త మార్గాలు మరియు మార్కెట్లలోకి విస్తరించడంతో సహా, కంపెనీ దూకుడుగా వృద్ధి చెందే మార్గాన్ని అనుసరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
బాలీవుడ్ నటి మౌనీరాయ్ తన భర్త సూరజ్ నంబియార్తో విడిపోతున్నట్టు విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై మౌనీరాయ్ స్పందించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలని ఆమె కోరారు. తమ వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగించొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. మౌనీరాయ్, సూరజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో కావడంతో విడిపోతున్నారన్న ప్రచారం జరగ్గా నటి రియాక్ట్ అయ్యారు.
పైరసీ దిగ్గజం ఐబొమ్మ దాని నిర్వాహకుడు రవి ఇమ్మడి అరెస్టు అయిన కొన్ని నెలల తర్వాత ఆన్లైన్లో తిరిగి ప్రత్యక్షమైంది. రవి అరెస్టు తర్వాత, దానిని శాశ్వతంగా మూసివేశారు. అయితే, ఈ వెబ్సైట్ కొత్తగా విడుదలైన సినిమాల లైబ్రరీతో తిరిగి వచ్చింది. ఈ పునరాగమనం చాలామంది సినీ పరిశీలకులను, ప్రేక్షకులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. రామ్ చరణ్ పెద్ది, సమంత మా ఇంటి బంగారం, ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్, అఖిల్ అక్కినేని లెనిన్ వంటి మరెన్నో సినిమాలు త్వరలో థియేటర్లలోకి రానున్న నేపథ్యంలో, ఈ నిరంతర ముప్పును అరికట్టడానికి పరిశ్రమ ఇప్పుడు కఠినమైన పోలీసు జోక్యం కోసం ఎదురుచూస్తోంది.
సీనియర్ నటుడు అలీ ఏది చేసినా వివాదాలుగా మారడం జరుగుతూనే వుంది. తాజాగా ఆయన మ్యాజిక్ అనే ఓ సోప్ యాడ్ చేశారు. పూజ గదిలో కూర్చుని పూలను లక్మీదేవిని పూజిస్తుంటాడు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అంతా బాగానే జరిగింది. అయితే ఇది బయటకు వచ్చాక హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. దానితో అలీ దానికి వివరణ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది.
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.
ప్రముఖ కన్నడ నటుడు, టెలివిజన్ నిర్మాత దిలీప్ రాజ్, గుండెపోటు కారణంగా బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 47 ఏళ్లు. మిలాన్, యూటర్న్ చిత్రాల్లోని తన నటనకు గాను విశేష గుర్తింపు పొందిన దిలీప్ రాజ్, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను విడిచి వెళ్లారు. ఈ నటుడు, నిర్మాత మరణవార్త కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు దిలీప్ రాజ్ కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.