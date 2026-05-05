మంగళవారం, 5 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 5 మే 2026 (22:22 IST)

భవిష్యత్ ప్రాంగణాలకు రూపకల్పన: విజయవాడలో ఫెదర్‌లైట్ ప్రత్యేక అనుభవ కేంద్రం

విజయవాడ: కార్యాలయ, విద్యా ఫర్నిచర్ పరిష్కారాల పరంగా భారతదేశంలో ఎక్కువమంది విశ్వసించే సంస్థలలో ఒకటైన ఫెదర్‌లైట్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడలో తమ సరికొత్త, ప్రత్యేక అనుభవ కేంద్రాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించింది. విజయవాడతో పాటుగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలోని వ్యాపార సంస్థలు, విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు తమ కార్యాలయ రూపకల్పన అనుభవాలను పునర్నిర్వచించాలనే ఫెదర్‌లైట్ లక్ష్యంలో ఈ చారిత్రాత్మక ప్రారంభోత్సవం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
 
ఈ కేంద్రాన్ని 2026 మే 5న, ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పురపాలక పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి డాక్టర్ పొంగూరు నారాయణ గారు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివాటెక్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎస్. విజయ్ శ్రీ రామ్, వివాటెక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ విశాల్ సిద్ధంశెట్టి, ఫెదర్‌లైట్ గ్రూప్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ శ్రీ కిరణ్ ధీరెన్ చెల్లారం, ఫెదర్‌లైట్ గ్రూప్ డీలర్ మేనేజ్‌మెంట్-బిజినెస్ హెడ్ శ్రీ నిరంజన్ డి. దేశాయ్ కూడా పాల్గొన్నారు.
 
ఫెదర్‌లైట్ గ్రూప్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, శ్రీ కిరణ్ ధీరేన్ చెల్లారం మాట్లాడుతూ, విజయవాడలోని మా కొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్‌తో, కార్పొరేట్‌లు, విద్యా సంస్థలు, చిన్న వ్యాపార యజమానులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, ప్రభుత్వ రంగ ప్రతినిధులకు మరింత సమర్థవంతంగా సేవలు అందించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అనుభవ కేంద్రాన్ని సందర్శించి, మా అత్యాధునిక డిజైన్‌లను పరిశీలించడంతో పాటుగా కార్యస్థల ఆవిష్కరణల భవిష్యత్తును ప్రత్యక్షంగా అనుభవించాలని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము అని అన్నారు. 
 
విజయవాడలో ఉన్న ఈ 5,500 చదరపు అడుగుల అనుభవ కేంద్రం, ఫెదర్‌లైట్ యొక్క కార్యాలయ, విద్యాసంబంధిత  పరిష్కారాల పూర్తి శ్రేణిని ప్రదర్శిస్తుంది. వీటిలో ఎర్గోనామిక్ సీటింగ్, సహకార కార్యాలయ ఏర్పాట్లు  నుండి సాంకేతిక ఆధారిత తరగతి గది ఫర్నిచర్, లేబరేటరీ బెంచీలు, లైబ్రరీ సిస్టమ్‌లు, ఆడిటోరియం సీటింగ్, ప్రభుత్వ సంస్థల కోసం సంస్థాగత పరిష్కారాల వరకు ఉంటాయి. నేడు మారుతున్న పని, అభ్యాస సంస్కృతికి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దిన ఆధునిక, అనుకూలమైన ఫర్నిచర్‌ను వాస్తుశిల్పులు, కార్పొరేట్ నాయకులు, పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు కొనుగోలు బృందాలకు ప్రత్యక్షంగా, విస్తృత స్థాయిలో పరిచయం చేసేలా ఈ కేంద్రం రూపొందించబడింది.

RB Choudhary : సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత, నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణంసూపర్‌గుడ్‌ ఫిల్మ్స్‌ స్థాపించి తెలుగు, తమిళ్‌ పరిశ్రమలో భారీ హిట్లు పొందిన నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్‌లో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో మరణించారు. చౌదరి మృతితో తమిళ సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. 90కి పైగా సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఆయన సుపరిచితం. కుటుంబ సమేతంగా చూడదగిన సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించి ప్రేక్షకాదరణ పొందారు. తెలుగులో సుస్వాగతం, సూర్యవంశం, రాజా, నువ్వు వస్తావని, సంక్రాంతి, నవవసంతం వంటి సినిమాలతో ఆర్‌బీ చౌదరి భారీ హిట్లు పొందారు. ఇక ఆయన కుమారులు జీవా కూడా తెలుగులో రంగం లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ఆ తర్వాత పలు తమిళ చిత్రాల్లోనూ జీవా నటించారు.

ఐదు రోజుల్లో రూ. 5 కోట్ల గ్రాస్ దాటిన కలెక్ష‌న్స్ సాధించిన ధ‌నుష్ కరధనుష్, మమితా బైజు జంటగా కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఐషరి కె. గణేష్ నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఇషారి కె. గణేష్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 30న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విఘ్నేశ్వర ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ బ్యానర్ మీద సిహెచ్ సతీష్ కుమార్, రాజేష్ కుమార్ బొబ్బర రిలీజ్ చేశారు. రిలీజ్ రోజు నుంచి హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర వ‌సూళ్ల‌తో దూసుకెళ్తోంది. నాలుగు రోజుల్లోనే సినిమా రూ.4.8 కోట్ల గ్రాస్ వ‌సూళ్ల‌ను సాధించటం విశేషం.

Pooja Hegde: దళపతి విజయ్ గెలుపు ముందుగానే చెప్పిన పూజా హెగ్డేదళపతి విజయ్ తన ఆఖరి సినిమా అంటూ ధీమాగా ప్రకటించి జననాయగన్ సినిమా చేసే టైంలోనే పలువురు ఆయన ఎలక్షన్ లో విజయం సాధిస్తారని తాము ముందుగానే ఊహించినట్లు కొందరు ప్రకటిస్తున్నారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో స్టార్ నటుడు తలపతి విజయ్ అనూహ్య విజయం సాధించడంతో, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆయన హవా నడుస్తోంది. ఆసక్తికరంగా, తలపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సహనటి, స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే ఎన్నికల ఫలితాన్ని చాలా ముందే ఊహించారు.

NTR: ​విజయ్ గురించి బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంతో పోల్చిన నందమూరి రామకృష్ణవీర భ్రహ్మేంద్రస్వామి కాలజ్ఞానంలో చెప్పింది చెప్పినట్లుగా ఊహించినట్లుగా ప్రపంచ సినీ–రాజకీయ చరిత్రలో మరో ఒక అద్భుతమైన పునరావృతం అయిందని దివంగత ఎన్.టి.ఆర్. తనయుడు నందమూరి రామకృష్ణ పేర్కొంటూ న్యూస్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రోనాల్డ్ రీగన్, ఎం.జి.ఆర్, జయలలిత, ఎన్.టి.ఆర్. పొటోలను పోస్ట్ చేసి మీ శ్రేయోభిలాషి అంటూ విజయ్ నుద్దేశించి రాశారు.

Thalapati Vijay: దళపతి విజయ్‌కీ చిరంజీవి సబంధం గురించి చెప్పిన SA చంద్రశేఖర్తమిళనాడులో ఘనవిజయాన్ని సాధించి సి.ఎం. కాబోతున్న దళపతి విజయ్ గురించి ఇప్పుడు రకరకాలు వీడియోలు బయటకు వస్తున్నాయి. విజయ్ తండ్రి SA చంద్రశేఖర్ ప్రముఖ దర్శకుడు అన్న విషయం తెలిసిందే. ఆయన తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చట్టానికి కళ్ళు లేవు అనే సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఆ చిత్రం విజయం సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆయన అప్పట్లో ఆ సినిమా విషయాలు గురించి మాట్లాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో రన్ అవుతోంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
