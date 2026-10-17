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  4. Shop for festive favorites this Navratri with exciting offers on Amazon Bazaar during the Amazon Great Indian Festival
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (22:43 IST)

అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్: అమెజాన్ బజార్ పైన నవరాత్రికి ఉత్తేజభరితమైన ఆఫర్లు

Amazon
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (22:46 IST)
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బెంగళూరు: అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ ఉత్తేజభరితమైన పండగ ఆఫర్లను తీసుకువస్తున్న నేపధ్యంలో, కస్టమర్లు అమేజాన్ బజార్లో సరసమైన వస్తువుల ఉత్పత్తి శ్రేణితో ఈ నవరాత్రికి సిద్ధంగా ఉండండి. తమ ఎథ్నిక్ వార్డ్ రోబ్స్ నుండి పండగ రూపం వరకు, తమ ఇళ్లకు రంగుల సొగసులు జోడించడం వరకు కస్టమర్లు ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, కిచెన్, హోమ్ మరియు ఇఁకా ఎన్నో వాటిలో విస్తృత శ్రేణి ఎంపికను అన్వేషించవచ్చు.
 
 3 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తుల నుండి ఎంపిక చేయడం ద్వారా, అమేజాన్ బజార్ ప్రతి స్టైల్ మరియు సందర్భం కోసం పండగ అవసరాలను కనుగొనడం సులభం చేస్తుంది. అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సమయంలో, కస్టమర్లు అదనపు క్యాష్ బాక్ తో పాటు  శ్రేణుల్లో 70% వరకు ఆనందించవచ్చు. కస్టమర్లు SBI క్రెడిట్ మరియు డెబిట్ కార్డ్స్ పై మరియు EMI లావాదేవీల్లో 10% వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్ ను పొందవచ్చు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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