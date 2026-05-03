ఆదివారం, 3 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: ఆదివారం, 3 మే 2026 (19:38 IST)

మే 8, 2026 నుండి అమెజాన్ ఇండియా గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్

గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ 2026, మే 8వ తేదీన అర్ధరాత్రి 12:00 గంటల నుండి ప్రారంభమవుతుందని అమెజాన్ ఇండియా ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ సేల్­లో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, హోమ్, కిచెన్, పెద్ద ఉపకరణాలు, కిరాణా సామాగ్రి, నిత్యావసరాలు, మరిన్ని కేటగిరీలలో ఎంపిక చేసిన అనేక రకాల AI ఉత్పత్తులను ఒకచోట లభించనున్నాయి. వినియోగదారులు సామ్­సంగ్, యాపిల్, వన్‌ప్లస్, డెల్, హాయర్, నైకీ, మొకోబారా, టోక్యో టాకీస్, COSRX, LEGO, స్లీప్‌వెల్ మరియు ప్యాంపర్స్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్‌ల నుండి తాజా ఉత్పత్తులతో పాటు, ఉత్తేజకరమైన కొత్త ఉత్పత్తులు, ఇంకా డీల్స్‌ను కూడా ఆశించవచ్చు.
 
ప్రైమ్ సభ్యులకు మాత్రమే లభించే ప్రత్యేకమైన ఆఫర్లతో, మీ సొమ్ముకు మరింత విలువను స్వంతం చేసుకోండి; ₹2,500 ఖర్చుపై ₹250 క్యాష్‌బ్యాక్ మరియు 2 లక్షలకు పైగా వస్తువులపై అదనంగా 3% తగ్గింపును పొందవచ్చు. మీ ప్రతి కొనుగోలుతోనూ పొదుపును గరిష్ఠం చేసుకోవడానికి ప్రైమ్­లో చేరండి.
 
సరసమైన ధరలు మరియు దేశవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో డెలివరీ
గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ 2026 సందర్భంగా, అన్ని విభాగాలలోని ఆకర్షణీయమైన డీల్స్‌తో పాటు, ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులపై నో-కాస్ట్ EMI, తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, అమెజాన్ పే లాభాలతో అందుబాటు ధరలలో లభించే పలు వస్తువులు వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి వేసవికి అవసరమైన వస్తువులను, ప్రీమియం కొనుగోళ్లను మరింత సులభతరం చేస్తాయి. 100% సేవలు అందుబాటులో ఉన్న పిన్-కోడ్‌లలో వేగవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన డెలివరీతో, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని, సౌకర్యవంతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.
 
ఈ సీజన్‌లోని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన, AI రూపొందించిన ఆఫర్లు త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
సామ్­సంగ్, యాపిల్, వన్­ప్లస్, రెడ్­మి, iQOO, LG, గోద్రెజ్, నైకీ, మోకోబరా, లెవైస్, COSRX, ఫార్మ్­లే, మ్యాటెల్ వంటి అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్‌లపై ఈ సీజన్‌లోని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన డీల్స్‌ను, అపరిమిత పొదుపు అవకాశాలను స్వంతం చేసుకోండి. AI-సామర్థ్యం కలిగిన పరికరాలపై 70% వరకు ఆదా చేసుకోండి. అలాగే మొబైల్స్ మరియు వాటి యాక్సెసరీలపై 40% వరకు తగ్గింపును, ₹66,000ల వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ లాభాలను పొందండి. గృహోపకరణాలపై 65% వరకు తగ్గింపుతో మీ ఇంటిని మరింత అధునాతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. వీటితో పాటు ₹20,000 వరకు ఎక్స్‌చేంజ్ డిస్కౌంట్లు మరియు అలెక్సాతో కూడిన ఈకో పరికరాలు, ఫైర్ TV స్టిక్ పై 45% వరకు తగ్గింపును పొందండి.
 
ఈ వేసవిలో వినియోగదారులు, నిత్యావసర వస్తువులు, గృహ మరియు వంటగది ఉపకరణాలు, ఫ్యాషన్, సౌందర్యసాధనాలు, ఇంకా మరిన్నింటిపై బ్లాక్‌బస్టర్ డీల్స్‌ను కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. SERVE మరియు ద ప్రీమియం ఎడిట్ నుండి ఉత్తమమైన వస్తువులతో సహా ఫ్యాషన్ మరియు సౌందర్య ఉత్పత్తులపై 50 నుండి 80% వరకు తగ్గింపును, నిత్యావసర వస్తువులపై 60% వరకు మరియు గృహ మరియు వంటగది ఉపకరణాలపై 45% వరకు తగ్గింపును పొందండి. అదనంగా, ఎంపిక చేసిన పిన్‌కోడ్‌లలో 3-గంటల డెలివరీతో పూలు, కేకులు మరియు ఇతర పండుగ మిఠాయిలను 70% వరకు తగ్గింపుతో వినియోగదారులు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ వేసవిలో, బొమ్మలు, గేమ్స్, ఇంకా మరిన్నింటిపై 70% వరకు తగ్గింపుతో తక్కువ ధరకే మరింత వినోదాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకోండి, ప్రతి వయస్సు వారికి ఉత్కంఠను కలిగించే వస్తువులను పొందగలరు.
 
వ్యక్తిగతంగా ఉండేట్లు రూపొందించిన షాపింగ్ అనుభవం కోసం AI-ఆధారిత ఆవిష్కరణ
వేగంగా వెతికి పట్టుకునేందుకు, నిరాఘాటమైన నిర్ణయాల కోసం రూపొందించిన AI- ఆధారిత సాధనాలతో అమెజాన్ ఇండియా, వేసవి షాపింగ్‌ను మరింత సరళంగాను, సులభంగాను చేస్తోంది. రూఫస్­తో, వినియోగదారులు ₹5000 లోపు వేసవి సెలవుల దుస్తులను సూచించు లేదా విద్యుత్తును ఆదా చేసే ACలను చూపించు వంటి సహజమైన సూచనల ద్వారా వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులను పొందవచ్చు. అలాగే, లెన్స్ AIతో వినియోగదారులు ఆన్‌లైన్‌లో లేదా ఆఫ్‌లైన్‌లో కేవలం ఒక ఫోటో తీసి ఉత్పత్తులను తక్షణమే కనుగొనవచ్చు. 30 నుండి 90 రోజుల ధరల చరిత్ర ట్రాకర్‌తో రూఫస్ స్మార్ట్ ధర ట్రాకింగ్‌ను కూడా అందిస్తుంది. మీరు కోరుకున్న వస్తువు నిర్దేశిత ధరకు చేరుకున్నప్పుడు, మీ కొనుగోలును పూర్తి చేయడానికి హెచ్చరికలను పంపుతుంది. అంతేకాకుండా, AI రివ్యూ హైలైట్స్, క్విక్ లెర్న్, బయింగ్ గైడ్స్ వంటి ఫీచర్లు మూల్యాంకన ప్రక్రియను, విజువలైజేషన్‌ను మరింత సులభం చేస్తాయి. అలాగే, మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన హోమ్‌పేజ్­తో వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా కావలసిన ఉత్పత్తిని కనుగొనగలిగేట్లు చేస్తుంది.
 
అమెజాన్ పేతో మీ సొమ్మును గరిష్ఠంగా ఆదా చేసుకోండి.
అమెజాన్ పే వినియోగదారులు, ఈ వేసవిలో విమానాలు, హోటళ్లు, బస్సులను నేరుగా, ఈ మూడు విభాగాల్లోనూ సొమ్ము ఆదా చేసుకుంటూ, అమెజాన్­లోనే బుక్ చేసుకోవచ్చు. దేశీయ విమాన ఛార్జీలు కేవలం ₹2,799 (జైపూర్-ఢిల్లీ) నుండి ప్రారంభమవుతాయి. అంతర్జాతీయ ఛార్జీలు ₹10,999 (కోల్‌కతా-బ్యాంకాక్) నుండి మొదలవుతాయి; అన్ని విమాన బుకింగ్‌లపై 8% ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. జైపూర్, ఊటీ, కొచ్చి, బ్యాంకాక్, కౌలాలంపూర్ మరియు జపాన్ వంటి ప్రజాదరణ పొందిన పర్యాటక ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు మరియు రిసార్ట్‌లు ₹3,599ల నుండి ప్రారంభమయ్యే ధరలతో, గరిష్టంగా 40% తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి; కాగా, ప్రజాదరణ పొందిన బస్సు మార్గాల్లో చేసే బుకింగ్‌లపై గరిష్టంగా 15% తగ్గింపు లభిస్తుంది. 
అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో షాపింగ్ చేసే కస్టమర్‌లు, కొనుగోళ్లపై అపరిమితంగా 5% క్యాష్‌బ్యాక్‌ను పొందవచ్చు - ఇందులో ఫ్లైట్ బుకింగ్‌లపై అదనంగా 5% క్యాష్‌బ్యాక్ కూడా ఉంటుంది - అలాగే ప్రైమ్ కస్టమర్‌ల కోసం ₹2,500ల విలువ చేసే స్వాగతపురస్కారాలు కూడా లభిస్తాయి. అర్హత గల కస్టమర్‌లు అమెజాన్ పే లేటర్‌తో ₹60,000ల వరకు తక్షణ క్రెడిట్ మరియు ₹600 వరకు స్వాగతపురస్కారాలను కూడా పొందవచ్చు, అదే సమయంలో ఫ్యాషన్, సౌందర్యం, వంటగది, గృహ, గ్రోసరీస్ మరియు మరిన్నింటిలో ₹1,500 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఆర్డర్‌లపై 3 నెలల నో కాస్ట్ EMI అందుబాటులో ఉంది.
 
అదనంగా, అగ్రశ్రేణి కేటగిరీలలోని 300కు పైగా బ్రాండ్ గిఫ్ట్ కార్డ్‌లను అన్వేషించి వినియోగదారులు, 10% వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. వీటిని Amazon.inలో 15 కోట్లకు పైగా ఉత్పత్తులపై, అమెజాన్ పేలో బిల్లు చెల్లింపులు, రీఛార్జ్‌లు, ప్రయాణ బుకింగ్‌లు మరియు సినిమా టిక్కెట్ బుకింగ్‌లతో పాటు, 10,000కు పైగా యాప్‌లలో రెడీమ్ చేసుకోవచ్చు. వినియోగదారులు డబ్బు పంపడానికి అమెజాన్ పే UPIని కూడా ఉపయోగించవచ్చు మరియు వారి తదుపరి అమెజాన్ షాపింగ్ ఆర్డర్‌ (కనీస ఆర్డర్ విలువ ₹1,000) పై ఫ్లాట్ ₹50 క్యాష్‌బ్యాక్ కూపన్‌ను అన్‌లాక్ చేసుకోవచ్చు. షరతులు మరియు నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
 
అమెజాన్ బజార్­తో భారీగా ఆదా చేసుకోండి
ఫ్యాషన్, కిచెన్, ఇంకా గృహోపకరణాల విభాగాలలో అత్యంత సరసమైన ధరలలో వస్తువులను కనుగొనడానికి అమెజాన్ బజార్ మీకు సరైన నెలవు. గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ సమయంలో, ₹299ల కన్నా తక్కువ ధర కలిగిన ట్రెండీ వస్తువులను కొనుగోలు చేయండి, అద్భుతమైన రోజువారీ డీల్స్‌ను పొందండి, ₹500ల వరకు అదనపు క్యాష్‌బ్యాక్‌ను పొంది ఆనందించండి. అదే సమయంలో, కొత్త వినియోగదారులు వారి మొదటి ఆర్డర్‌పై ఫ్లాట్ 50% క్యాష్‌బ్యాక్‌ను పొందవచ్చు. ఉచిత డెలివరీ, పే-ఆన్-డెలివరీ ఆప్షన్లు మరియు ప్రతి ఆర్డర్‌పై సులభమైన 5-రోజుల రిటర్న్‌లతో, షాపింగ్ ఇప్పుడు మరింత మెరుగయ్యింది.

ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారు, వైసిపి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోండి: యాంకర్ రష్మిఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారనీ, బండిపైన ఆటో ఎక్కించి, మనుషులు అంతా ఎక్కి ఎండలో దానిని వైసిపి నాయకులు బాధపెట్టారంటూ యాంకర్ రష్మి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వైసిపి నాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసారు. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలకు వ్యతిరేకంగా తిరుపతిలో వైసిపి నిరసన చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వైసిపి నాయకుడు భూమన అభినయ్ రెడ్డి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఎడ్లబండిపై ఆటోను, మనుషులను ఎక్కించి ప్రయాణం చేసారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అయ్యింది. ఆ వీడియోను చూసిన రష్మి... ఆ ఎద్దు అనుభవించిన వేదన, ఈ మనుషులు వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా అనుభవించాలని పేర్కొంది.

సనోజ్ మిశ్రాపై మళ్లీ మోనాలిసా ఆరోపణలు.. పదిసార్లు లైంగికంగా వేధించాడుకుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రేమ వివాహంతో కుటుంబానికి దూరమైన ఆమె ప్రస్తుతం తనను లైంగికంగా వేధించారంటూ బాలీవుడ్ దర్శకుడితో పాటు నలుగురిపై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఈ మేరకు కేరళలోని ఎర్నాకులం సెంట్రల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. మోనాలిసా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని కఠినమైన సెక్షన్ల కింద నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో బాలీవుడ్ దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా, విశ్వ హిందూ పరిషత్ (వీహెచ్‌పీ) నాయకుడు, న్యాయవాది అయిన అనిల్ విలయిల్ పేర్లు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.

Ram Charan: సతీ లీలావతి ట్రైలర్‌ను రామ్ చరణ్ విడుదల చేశారు'సతీ లీలావతి' చిత్రంలో చురుకైన లీలావతిగా లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, ఆమె విలక్షణమైన భర్త రామ్ సేతుగా దేవ్ మోహన్ నటించారు. ఈ చిత్రం వారి మధ్య సరదా సంభాషణలు, గొడవలు, మరియు కుటుంబ గందరగోళం ద్వారా ఆధునిక వైవాహిక జీవితాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది. తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వి.కె. నరేష్ హాస్య పాత్రలు పోషించారు. వరుణ్ తేజ్ ప్రశంసలతో పాటు కొణిదెల కుటుంబం మద్దతుతో ఈ చిత్రం మే 8న థియేటర్లలోకి రానుంది. అద్భుతమైన విజువల్స్, మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతం, మరియు లావణ్య యొక్క మహిళా ప్రాధాన్య ప్రధాన పాత్రతో, ఇది మనకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే నవ్వులతో నిండిన ఒక ఫీల్-గుడ్ సమ్మర్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలుస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది.

Nagababu: మేం కాపులం టైటిల్ మేము ‘కాప్‌’లం’ గా మారిందా?వైవిధ్య‌మైన కంటెంట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌కు కావాల్సిన ఎంట‌ర్‌టైన్మెంట్‌ను అందిస్తోన్న టాప్ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ5 ఇప్పుడు మ‌రో కొత్త సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. అదే ‘‘మేము ‘కాప్‌’లం’’. కామెడీ, మిస్టరీ కలయికగా రూపొందిన ఈ సిరీస్ అందరినీ మెప్పించే కథాంశంతో రూపొందుతోంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో, అక్కడి రోజువారీ జీవితం, స్థానిక రాజకీయాలు, ఊహించని గందరగోళం..ఇలా అన్నీ కలగలిపిన ఆసక్తికరమైన కథతో ఈ సిరీస్ తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా సిరీస్ టైటిల్‌ను మేక‌ర్స్ ఓ స్పెష‌ల్ వీడియో ద్వారా రిలీజ్ చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. అందులో గెటప్ శ్రీను, జాఫర్ కనిపించారు. ఆ వీడియో అన్నీ ఫ్లాట్‌ఫామ్స్‌లో వైరల్‌గా మారి.. ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Varalaxmi: పోలీస్ కంప్లైంట్ చిత్రంలో సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణపై స్పెష‌ల్ సాంగ్‌విలనిజం అయినా, క్యారెక్టర్ రోల్ అయినా.. తనదైన పవర్‌ఫుల్ నటనతో స్క్రీన్‌పై మ్యాజిక్ చేసే నటి వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ టాలీవుడ్‌లో వెర్సటైల్ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు నవీన్ చంద్ర. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ కలిసి ఓ సరికొత్త, భిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. వీరిద్దరి క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో డైరెక్ట‌ర్ సంజీవ్ మేగోటి తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’. ఎంఎస్‌కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ మే 22న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కాబోతోంది.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.
