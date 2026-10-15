శ్యామ్ మెటాలిక్స్ ఆధ్వర్యంలో ‘శక్తి ఏక్, రూప్ అనేక్’ విశిష్టంగా దుర్గాపూజ
విశాఖపట్నం: దుర్గాపూజ సందర్భంగా శ్యామ్ మెటాలిక్స్ సంస్థ కోల్కతాలో ‘శక్తి ఏక్, రూప్ అనేక్’ పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. బెంగాల్ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించడంతోపాటు ప్రజల్లో ఆశను నింపడం, మధుర జ్ఞాపకాలను పంచుకోవడం, సమాజానికి సేవలందించే వారికి అండగా నిలవడం లక్ష్యంగా శ్యామ్ మెటాలిక్స్ సంస్థ ప్రధాన విలువలైన శక్తి, భద్రత, మానవీయతను ప్రతిబింబించేలా వివిధ కార్యక్రమాలను రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా శక్తికి ఉన్న విభిన్న రూపాలను చాటిచెప్పేలా ‘ఉమ్మీద్’ (ఆశ), ‘యాదే’ (జ్ఞాపకాలు), ‘సుకూన్’ (సంరక్షణ)లకు ప్రాధాన్యమిచ్చింది. ప్రజల కలలను సాకారం చేయడం, బెంగాల్ కళలు, సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడం, నగర భద్రత కోసం నిరంతరం శ్రమించే పోలీసు సిబ్బందిని గౌరవించడం ద్వారా శక్తికి ఉన్న విభిన్న రూపాలను చాటిచెప్పనుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా SEL టైగర్ TMT బార్లతో ‘వాల్ ఆఫ్ శక్తి’ని ఏర్పాటు చేశారు. దీనిపై అమ్మవారి దుర్గాదేవి రూపాన్ని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు. దీన్ని సందర్శించే వారు తమ కోరికలను ఈ గోడపై రాసే అవకాశం కల్పించారు. సందర్శకులు రాసిన కోరికల్లో ఎంపిక చేసిన వాటిని నెరవేర్చేందుకు శ్యామ్ మెటాలిక్స్ సంస్థ ముందుకొస్తోంది. ‘సప్నే పూరే హోంగే’ (కలలు సాకారమవుతాయి) అనే సందేశంతో ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి చేయూతనివ్వాలని సంస్థ భావిస్తోంది.
అదేవిధంగా, బెంగాల్ సంస్కృతిని చాటిచెప్పేలా ‘శక్తి టన్నెల్’ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇది దుర్గాపూజకు వచ్చే భక్తులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని అందిస్తుంది. బెంగాల్ కళలు, సంస్కృతి, దుర్గాపూజ వైభవాన్ని ప్రతిబింబించేలా దీన్ని రూపొందించారు. ఆకర్షణీయమైన దృశ్యాలు, సెల్ఫీలు దిగేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఇందులో ఉంటాయి.
ఇదే క్రమంలో బెంగాల్ పోలీసులకు అండగా ‘శక్తి బూత్’లను శ్యామ్ మెటాలిక్స్ ఏర్పాటు చేస్తోంది. దుర్గాపూజ సమయంలో కోల్కతా నగరంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడుతూ, ప్రజల భద్రత కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న బెంగాల్ పోలీసులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ‘శక్తి బూత్’ పేరుతో పోలీసుల కోసం విశ్రాంతి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనుంది. పండుగ సమయంలో తీవ్రమైన విధుల ఒత్తిడికి గురయ్యే పోలీసు సిబ్బందికి కొంత ఉపశమనం కలిగించడమే ఈ కేంద్రాల లక్ష్యం.
కోల్కతాలోని ప్రధాన పూజా కేంద్రాలైన ముదియాలి క్లబ్, న్యూ టౌన్ సార్వజనిన్ దుర్గోత్సవ సమితి, తాలా బరోవారీ దుర్గోత్సవ సమితి వద్ద ఈ మూడు ప్రధాన ఆకర్షణలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటితోపాటు బెంగాల్లోని 30 దుర్గాపూజా మండపాల వద్ద ‘శక్తి బూత్’లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఈ విషయంపై శ్యామ్ మెటాలిక్స్ కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు, సామాజిక బాధ్యతల విభాగం డైరెక్టర్ సుమిత్ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ, సమాజం పట్ల తమ బాధ్యత వ్యాపారానికే పరిమితం కాదని పేర్కొన్నారు. ప్రజల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పు తీసుకురావడం కూడా తమ సంస్థ లక్ష్యమని తెలిపారు. ‘శక్తి ఏక్, రూప్ అనేక్’ కార్యక్రమం ద్వారా ఆశ, సాంస్కృతిక వేడుకలు, ప్రజల భద్రత కోసం శ్రమించే వారికి కృతజ్ఞతలను ఒకచోటికి తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు. ‘వాల్ ఆఫ్ శక్తి’ ద్వారా ప్రజల ఆకాంక్షలకు చేయూతనిస్తూ, ఎంపిక చేసిన కోరికలను నెరవేర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వివరించారు. దుర్గాపూజ సందర్భంగా విధులు నిర్వహించే బెంగాల్ పోలీసులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు ‘శక్తి బూత్’లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
శ్యామ్ మెటాలిక్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ నిర్మల్ ఉదయ్ మాట్లాడుతూ, దుర్గాపూజ శక్తికి చెందిన విభిన్న రూపాలను గుర్తుచేసుకుంటూ వేడుకగా జరుపుకునే పండుగ అని పేర్కొన్నారు. శక్తి భావనను కేవలం విగ్రహాలకే పరిమితం చేయకుండా, ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా అనుభూతి చెందేలా తమ సంస్థ ఈ కార్యక్రమాలను రూపొందించినట్లు తెలిపారు. ప్రజల ఆశలు, జ్ఞాపకాలు, సంరక్షణ ద్వారా సమాజానికి దగ్గర కావాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని చెప్పారు. ప్రజల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పు తీసుకొచ్చినప్పుడే శక్తికి నిజమైన అర్థం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ‘వాల్ ఆఫ్ శక్తి’ ద్వారా ప్రజల కోరికలకు సరైన సహకారం అందితే కలలను సాకారం చేసుకోవచ్చనే విషయాన్ని గుర్తుచేస్తున్నామని తెలిపారు. కోల్కతాలో దుర్గాపూజను మరింత అర్థవంతంగా, అందరికీ గుర్తుండిపోయేలా చేయాలనే ఆశయంతో తమ సంస్థ ఈ కార్యక్రమాలను చేపట్టినట్లు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమాలు అందరికీ చేరువ అవుతాయని నిర్మల్ ఉదయ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.