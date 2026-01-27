తమ బేగంపేట షోరూమ్లో చేతక్ C25 ను విడుదల చేసిన సిద్ది వినాయక బజాజ్
హైదరాబాద్: ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలో సుప్రసిద్ధమైన సిద్ధి వినాయక బజాజ్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చేతక్ C25ను రసూల్పురా మెట్రో స్టేషన్ క్రింద ఉన్న బేగంపేట చేతక్ సీఈసి షోరూమ్లో విడుదల చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవనీయులైన ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ పి. సైదులు గారు చేతక్ డివిజన్ నుండి ఏరియా సేల్స్ మేనేజర్ శ్రీ ప్రవీణ్ పరదేశి, ఏరియా సర్వీస్ మేనేజర్, ఎన్ రఘువంశిధర్ రెడ్డి, సిద్ధి వినాయక గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ కె వి బాబుల్ రెడ్డి వంటి గౌరవనీయులైన ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీలో విప్లవాత్మక ముందడుగును చేతక్ C25 సూచిస్తుంది, పట్టణ ప్రయాణ అనుభవాన్ని పునర్నిర్వచించడానికి అత్యాధునిక సాంకేతికతతో బలమైన డిజైన్ను ఇది మిళితం చేస్తుంది. దృఢమైన మెటల్ బాడీ, ఐడిసి 113 కిమీ(ఏఆర్ఏఐ-సర్టిఫైడ్) సుదూర శ్రేణిని కలిగి ఉన్న ఈ మోడల్ నేటి రైడర్ల విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడింది.
మా ప్రియమైన కస్టమర్లకు చేతక్ C25ని పరిచయం చేయడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము అని సిద్ధి వినాయక గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ కెవి బాబుల్ రెడ్డి అన్నారు. మా కస్టమర్లకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన ఆవిష్కరణలను అందించడం, పట్టణ రవాణాలో లభ్యత మరియు స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించడం అనే మా నిబద్ధతకు ఈ ఆవిష్కరణ నిదర్శనం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. చేతక్ C25 రూ. 87,100 (తెలంగాణ, ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకే లభిస్తుంది. ఇప్పుడు చేతక్ C25 సిద్ధి వినాయక బజాజ్ యొక్క బేగంపేట షోరూమ్తో పాటుగా కాచిగూడ, కూకట్పల్లి, ఎల్ బి నగర్, సైనిక్ పురి, నాగారం, సిద్దిపేట మరియు మెదక్లోని ఇతర షోరూమ్లలో బుకింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంది.