Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (16:33 IST)

తమ బేగంపేట షోరూమ్‌లో చేతక్ C25 ను విడుదల చేసిన సిద్ది వినాయక బజాజ్

Chetak C25
హైదరాబాద్: ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలో సుప్రసిద్ధమైన సిద్ధి వినాయక బజాజ్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చేతక్ C25ను రసూల్‌పురా మెట్రో స్టేషన్ క్రింద ఉన్న బేగంపేట చేతక్ సీఈసి షోరూమ్‌లో విడుదల చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవనీయులైన ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ పి. సైదులు గారు చేతక్ డివిజన్ నుండి ఏరియా సేల్స్ మేనేజర్ శ్రీ ప్రవీణ్ పరదేశి, ఏరియా సర్వీస్ మేనేజర్, ఎన్ రఘువంశిధర్ రెడ్డి, సిద్ధి వినాయక గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ కె వి బాబుల్ రెడ్డి వంటి గౌరవనీయులైన ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
 
ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీలో విప్లవాత్మక ముందడుగును చేతక్ C25 సూచిస్తుంది, పట్టణ ప్రయాణ అనుభవాన్ని పునర్నిర్వచించడానికి అత్యాధునిక సాంకేతికతతో బలమైన డిజైన్‌ను ఇది మిళితం చేస్తుంది. దృఢమైన మెటల్ బాడీ, ఐడిసి 113 కిమీ(ఏఆర్ఏఐ-సర్టిఫైడ్) సుదూర శ్రేణిని కలిగి ఉన్న ఈ మోడల్ నేటి రైడర్ల విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడింది.
 
మా ప్రియమైన కస్టమర్లకు చేతక్ C25ని పరిచయం చేయడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము అని సిద్ధి వినాయక గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ కెవి బాబుల్ రెడ్డి అన్నారు. మా కస్టమర్లకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన ఆవిష్కరణలను అందించడం, పట్టణ రవాణాలో లభ్యత  మరియు స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించడం అనే మా నిబద్ధతకు ఈ ఆవిష్కరణ నిదర్శనం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. చేతక్ C25 రూ.  87,100 (తెలంగాణ, ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకే లభిస్తుంది.  ఇప్పుడు చేతక్ C25  సిద్ధి వినాయక బజాజ్ యొక్క బేగంపేట షోరూమ్‌తో పాటుగా  కాచిగూడ, కూకట్‌పల్లి, ఎల్ బి నగర్, సైనిక్  పురి, నాగారం, సిద్దిపేట మరియు మెదక్‌లోని ఇతర షోరూమ్‌లలో బుకింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంది.

పవన్ కళ్యాణ్ తీరు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం : నటి భూమిక

పవన్ కళ్యాణ్ తీరు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం : నటి భూమికపవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీరు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని నటి భూమిక అన్నారు. తన కొత్త చిత్రం "యుపోరియా" ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్‌తో మాట్లాడుతూ, 'ఖుషి' సినిమాలో పవన్‌ కళ్యాణ్‌తో కలిసి పని చేసిన రోజులు ఇంకా గుర్తున్నాయని చెప్పారు.

మా హీరో కోట్లు ఇచ్చినా తప్పు చేయడు... రూ.40 కోట్ల వదులుకున్న పవర్ స్టార్

మా హీరో కోట్లు ఇచ్చినా తప్పు చేయడు... రూ.40 కోట్ల వదులుకున్న పవర్ స్టార్మా హీరో రూ.కోట్లు ఇచ్చినా తప్పు చేయడు అంటూ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌పై ఆయన అభిమానులతో పాటు నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. తన ఆలోచనలకు, నమ్మే సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగానే ఆయన రూ.40 కోట్ల టొబాకో బ్రాండ్ యాడ్‌‍ ఆఫర్‌ను సింపుల్‌గా తిరస్కరించారు.

అనసూయకు గుడికడతాం... అనుమతి ఇవ్వండి... ప్లీజ్

అనసూయకు గుడికడతాం... అనుమతి ఇవ్వండి... ప్లీజ్బుల్లితెర, బిగ్ స్క్రీన్‌లపై గ్లామరస్‌గా కనిపించి యాంకర్, నటి అనసూయ. యాంకర్‌గా తన కెరీర్‌ను మొదలుపెట్టి... సినీ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో మంది అభిమానులను ఆమె సొంతం చేసుకున్నారు. ఇపుడు ఆమెకు కొందరు గుడికట్టడానికి కూడా సిద్దమవుతున్నారు. అనుసూయ అనుమతి ఇస్తే ఏకంగా గుడి కట్టేస్తామంటూ ఓ పూజారి మురళీశర్మ బహిరంగంగా ప్రకటించడం ఇపుడు సంచలనంగామారింది. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నటి ఖుష్బూకు గుడి కట్టిన తరహాలోనే అనసూయకు కూడా ఆలయం నిర్మిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.

'రణబాలి'గా విజయ్ దేవరకొండ.. ఏఐ వాడలేదంటున్న దర్శకుడు

'రణబాలి'గా విజయ్ దేవరకొండ.. ఏఐ వాడలేదంటున్న దర్శకుడుటాలీవుడ్ యంగ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ రణబాలిగా కనిపించనున్నారు. ఆయన నటించే కొత్త చిత్రానికి ఆ టైటిల్‌ను ఖరారు చశారు. భారత గణతంత్ర వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఈ టైటిల్‌ను ప్రకటించారు. అయితే, ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌ను ఏఐ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి చేసినట్టు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేయగా, వాటిపై చిత్ర దర్సకుడు రాహుల్ సంకృత్యాన్ వివరణ ఇచ్చారు.

చిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరు .. ఓ పెద్దాయన అలా ప్రవర్తించారు : గాయని చిన్మయి

చిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరు .. ఓ పెద్దాయన అలా ప్రవర్తించారు : గాయని చిన్మయిచిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరని సినీ గాయని చిన్మయి అన్నారు. మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం సక్సెస్ మీట్‌లో ఆ చిత్ర హీరో మెగాస్టార్ చిరంజీవి క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌ అంశంపై స్పందించారు. చిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేదని అన్నారు. దీనికి చిన్మయి కౌంటర్ ఇచ్చారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ అంటే మరో అర్థమన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ట్విట్టర్ వేదికగా ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం. బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.
